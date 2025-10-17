"Guider le lecteur vers le fleuve d’une œuvre"

Les éditions de La Reine Blanche participent aux salons organisés par l’Autre LIVRE parce que cette association célèbre le travail des éditeurs indépendants, notamment leur engagement, leur créativité et leur respect de la bibliodiversité.

Nées en 2016, les éditions de La Reine Blanche se concentrent sur la publication de textes littéraires qui engendrent chez le lecteur une émotion particulière. Voilà pourquoi nous publions uniquement des formes courtes (micronouvelle, nouvelle, récit, novella). Toutefois, convaincus que toute œuvre artistique est l’écho d’une autre, sans aucune frontière géographique ou temporelle, nous publions des textes francophones et étrangers, classiques et contemporains.

Notre catalogue est composé de deux collections : Nouvelles & Récits (11x18,16 titres) et Les Petites Rivières (10x15,14 titres). Les textes étrangers que nous avons traduits le sont pour la première fois en langue française ; ce sont des œuvres d'auteurs reconnus comme Klaus Mann, Max Aub, Emilia Pardo Bazán, Mahir Ünsal Eriş (finaliste prix INALCO de la Traduction) ; mais aussi émergents comme María Regla Prieto (finaliste premio Nadal 2024), Arnaud Genon (Prix Place aux Nouvelles 2021), Francisco Silvera (Premio de la Crítica 2019), Luis Foronda (finaliste prix Révélation Traduction de la SGDL en 2018).

De plus, la collection Nouvelles & Récits associe soin littéraire et beaux-arts puisque chaque volume est préfacé par une personnalité universitaire ou littéraire (Pierre Brunel, Marta Caraion, Fabienne Jacob, Nelly Sanchez, Burhan Sönmez) et illustré par des illustrateurs reconnus (Murat Başol, Anne Buguet, Nono Granero) ou émergents (Nathalie Bibas, Ignacio M. Jiménez).

La collection Les Petites Rivières, nommée ainsi en hommage aux canaux dessinés par le comte de Choulot pour la ville-parc du Vésinet, siège de la maison d’édition, propose un seul texte, extrait d’un recueil de la collection Nouvelles & Récits, ou nouveau. Le but de cette petite rivière est de guider le lecteur vers le fleuve d’une œuvre.

Nous sommes membres de diverses associations : L’autre Livre bien sûr, mais également Allons aux nouvelles, Place aux Nouvelles, l’Édition Indépendante en Île-de-France (EDIF), le Réseau de la Nouvelle.

