Après la réaction des ayants droit, la "suite" de L'Étranger revient… sans Meursault ni Camus

L’affaire autour du roman Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier, publié par les éditions Héliopoles, illustre une zone grise où hommage littéraire, stratégie éditoriale et droit moral se croisent. Après la réaction des ayants droit d’Albert Camus, la maison d’édition a modifié sa communication, retiré toute référence à L’Étranger et pilonné les exemplaires déjà imprimés. Si les premiers saluent « une attitude respectueuse et simple », du côté de l’éditeur, l’épisode laisse, malgré tout, un goût amer.
Le 17/10/2025 à 16:39 par Hocine Bouhadjera
17/10/2025 à 16:39
Lorsque le roman de Bernard Fauconnier est paru, le 11 septembre dernier, dans la collection Serge Safran, la présentation en ligne mentionnait : « Ce roman est la suite de L’Étranger d’Albert Camus. » La couverture et le matériel promotionnel insistaient sur une filiation explicite avec le texte fondateur de 1942. Or, aucun personnage n’est nommé Meursault dans le roman, et le nom de Camus n’y figure pas davantage.
Pour les ayants droit, la présentation publique de l’ouvrage constituait un risque de confusion. Ils nous expliquaient n’avoir « jamais voulu interdire la parution du livre », mais estiment que « présenter Meursault, le sursis comme la suite de L’Étranger est trompeur et peu loyal envers le public ». Une telle communication, expliquaient-ils, « laisse entendre une filiation officielle », alors qu’Albert Camus « a créé des personnages originaux, dont les noms et l’identité relèvent de sa seule création ».
Dans un contexte où L’Étranger revient sur le devant de la scène avec l’adaptation cinématographique de François Ozon, l’usage du nom de Meursault pouvait apparaître comme une tentative de « surfer sur l’actualité Camus ».
En France, le droit moral d’un auteur – ici celui d’Albert Camus – est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il protège l’intégrité du texte, mais aussi le nom et la paternité de l’œuvre. À ce titre, les ayants droit peuvent s’opposer à toute utilisation ou communication susceptible de créer une confusion avec une continuité officielle, ou d’altérer la perception du public.
Dans cette affaire, le texte de Bernard Fauconnier n’a jamais enfreint ce droit sur le fond : aucun nom ni élément tiré de L’Étranger n’y figurait. Mais sa présentation commerciale, en revendiquant une « suite », franchissait, selon les héritiers Camus, une limite symbolique.
Face à la demande des ayants droit, la maison d'édition a dû revoir sa copie. Elle nous explique avoir enlevé toute mention de Meursault et de Camus dans le livre, précisant que cela ne concernait « que la couverture, puisque l’auteur ne les a jamais cités dans le texte ».
Les conséquences, en revanche, ont été lourdes : pilonage intégral des exemplaires encore en stock à la Sodis, retrait ou correction des références sur les plateformes, mise à jour d’Electre et contact direct avec les journalistes pour leur demander de suspendre ou d’adapter leurs articles. En attendant une éventuelle réimpression, la maison a dû basculer sur un système d’impression à la demande.
À LIRE - Ours mal léché ? Une parodie de Paddington bientôt au tribunal
« Ma maison n’est pas très grande, confie la directrice Zoé Leroy, mais si elle avait été plus petite, je pense qu’elle n’existerait plus. » Et de conclure : « Comme quoi, rendre hommage avec sincérité peut parfois être dangereux. »
Les ayants droit d’Albert Camus, eux, se disent satisfaits de la réactivité de l’éditeur. Ils estiment que « tout s’est fait dans le dialogue et la confiance » et saluent « une maison d’édition très respectueuse et simple, sans complications inutiles ».
Crédits photo : Albert Camus (Eldonisto Eugenio Hansen, OFS, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
