Un auteur au musée : Marseille réunit auteurs, œuvres et visiteurs

Pensé comme un pont entre écriture et patrimoine, le cycle Un auteur au musée propose, tout au long de l’année, des rencontres entre écrivains et musées de Marseille. Chaque événement met en relation l’univers d’un auteur avec les fonds, thématiques ou expositions présentés dans les institutions culturelles de la ville.

Un premier rendez-vous avec Stéphane Kiehl

Le premier temps fort du cycle se tiendra samedi 18 octobre 2025 au Château Borély, à 14h et 16h, autour de l’exposition « Infiniment bleu. Arts décoratifs, peinture et mode ». Cette exposition réunit, autour de la couleur bleue, un ensemble d’œuvres issues des collections marseillaises : faïences, dessins, peintures, bijoux, pièces de mode, pour explorer l’importance du bleu du XVIIIᵉ siècle à nos jours.

Les visiteurs y découvriront comment cette couleur, symbole des rivages méditerranéens, a inspiré artistes et créateurs, de Chanel à Balenciaga, en passant par Courrèges, Alaïa, Lanvin, Guy Laroche ou Paco Rabanne. Les créations contemporaines de labels marseillais et méditerranéens, lauréats du Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée, prolongent cette exploration chromatique.

En écho à cette exposition, Stéphane Kiehl présentera sa série d’albums jeunesse consacrée aux couleurs, publiée aux Éditions La Martinière Jeunesse. Le dernier volume, intitulé Bleu (paru en juin 2025), met en scène un petit garçon plongeur qui découvre les profondeurs marines et se lie d’amitié avec une baleine à bosse. La rencontre comprendra un moment d’échange avec l’auteur au cœur même de l’exposition, suivi d’un atelier de création collective dans l’atelier du musée, où chaque participant contribuera à la réalisation d’une fresque commune.

Deux séances sont proposées, à 14h et 16h (durée : 1h30). L’accès est gratuit sur réservation par mail à : chateau-borely-musee@marseille.fr. En parallèle, le festival Oh les beaux jours ! sera également présent au Salon du livre métropolitain, où il proposera trois ateliers d’écriture collective gratuits ouverts à tous.

Outre Infiniment bleu au Château Borély, au programme : Rim Battal autour de Tatouage. Histoire de la Méditerranée (28 juin), Ali Al-Muqri avec Aden Marseille (29 novembre), Neige Sinno sur l’art populaire mexicain (janvier 2026, sous réserve), René Frégni autour des photographes Detaille (mars 2026) et François Durif pour De leur temps 8 (11 avril 2026). Une communication détaillant l’ensemble de la saison sera diffusée prochainement.

Crédit image : Oh ! Les beaux jours

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com