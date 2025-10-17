Roald Dahl revisité par Netflix : Natalie Portman, Emilia Clarke et David Byrne réunis

Ce 17 octobre 2025, Netflix lance une nouvelle adaptation de Roald Dahl sur sa plateforme avec Les Deux Gredins (The Twits), rejoignant ainsi d’autres projets précédents comme les courts-métrages de Wes Anderson, tirés de l'oeuvre du Britannique.
Le 17/10/2025 à 13:33 par Hocine Bouhadjera
17/10/2025 à 13:33
À la réalisation du film d'animation, Phil Johnston, qui a déjà porté Zootopia ou Les Mondes de Ralph. L’animation, signée Jellyfish Pictures, mêle textures organiques et univers bariolé. David Byrne, fondateur des Talking Heads, signe trois chansons originales – We’re Not Like Ev’ryone Else, Lullaby et The Problem Is You – interprétées par les comédiens eux-mêmes.
En duo avec Hayley Williams, du groupe Paramore, il clôt le film sur Open the Door, titre de fin à la fois hypnotique et mélancolique. David Byrne a expliqué avoir voulu composer « une partition capable de danser sur le fil entre le grotesque et la tendresse ».
Le prestigieux casting vocal est composé, entre autres, de Margo Martindale et Johnny Vegas, couple monstrueux des Twit, figures de cruauté domestique et de bêtise satisfaite. Natalie Portman prête sa voix à Mary Muggle-Wump, la singe rusée qui ose défier ses maîtres. Emilia Clarke, Alan Tudyk, Jason Mantzoukas, Rebecca Wisocky, Nicole Byer et Maitreyi Ramakrishnan complètent la distribution en incarnant toute une galerie de créatures improbables, entre crapauds dandy et enfants insoumis.
Le scénario, librement inspiré du roman publié en 1980, transporte les Twit dans un cadre inédit. Ces deux monstres domestiques ouvrent un parc d’attractions infernal, Twitlandia, où se mêlent exploitation animale, politique populiste et satire sociale. Le film s’écarte ainsi du huis clos original pour explorer un monde plus vaste, nourri d’une dimension contemporaine. Phil Johnston justifie ce choix : « Le livre est aimé pour sa méchanceté, mais il est très court. Nous avons voulu lui donner un squelette dramatique sans perdre sa férocité. »
Le Guardian y voit un « Dahl américanisé, à la fois grotesque et grandiloquent, parfois plus bruyant que cruel ». Le film, produit par Netflix Animation en collaboration avec Jellyfish Pictures, s’inscrit dans le grand chantier d’adaptations de la Roald Dahl Story Company lancé après son rachat par la plateforme en 2021.
Crédits photo : Netflix
Par Hocine Bouhadjera
