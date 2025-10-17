Trois finalistes pour le Grand Prix de la Biographie Politique 2025

Le jury du Grand Prix de la Biographie politique, présidé par Anne Méaux, se compose de Marie-Louise Antoni, Patricia Barbizet, Nicolas Baverez, Dominique Besnehard, Anna Cabana, Arlette Chabot, Pierre Cornut-Gentille, François Ewald, Anne Lauvergeon, Joseph Macé-Scaron, Muriel Mayette-Holtz, Catherine Nay et Alain-Gérard Slama.

L'an dernier, le prix était remis à Lorraine de Meaux pour Germaine Tillion : Une certaine idée de la résistance, publié chez Perrin.

Les finalistes 2025

Françoise Mélonio, Tocqueville (Gallimard)

Emmanuel Rondeau, Les Frères d’Astier de la Vigerie (Tallandier)

Éric Roussel, Jusqu’au bout de la nuit, les vies de Jacques Benoist-Méchin (Perrin)

Les trois auteurs, accompagnés du jury, rencontreront le public lors du Salon du livre du Touquet-Paris-Plage, le samedi 15 novembre 2025 à 17h, à l’occasion d’un débat animé par Joseph Macé-Scaron. À l’issue de cette rencontre, Anne Méaux, présidente du jury, et Daniel Fasquelle, maire du Touquet-Paris-Plage, remettront le Grand Prix de la Biographie politique 2025 au lauréat.

Dès le début de l’après-midi, les finalistes seront également présents sur le stand du Furet du Nord pour échanger avec leurs lecteurs et signer leurs ouvrages.

