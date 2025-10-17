Story Time Café, une librairie spécialisée romance et romantasy à Albi

Albi se prépare à accueillir Story Time Café, une nouvelle librairie indépendante spécialisée dans la romance et la fantasy, option romantasy. Sarah Rignol cumule ainsi ses deux passions en un seul projet : la lecture et l'accueil de la clientèle dans un café. L'ouverture est prévue pour les premières semaines de novembre.
Le 17/10/2025 à 15:20 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
17/10/2025 à 15:20
0
Commentaires
3
Partages
Les derniers aménagements sont en cours dans le local, situé au 18, rue de l'Hôtel de Ville, à Albi : la peinture vert émeraude recouvre peu à peu les murs, afin de créer « cette ambiance vieille taverne, bureau ancien, que l'on associe avec la fantasy, au moment où l'on entre dans un nouvel univers quand on commence un ouvrage », décrit Sarah Rignol.
Originaire de Toulon, la libraire a vécu, ces dernières années, en Australie et au Canada. Là-bas, elle a découvert une conception du café mêlé à une autre activité, comme les cafés céramiques. Elle a d'ailleurs pu expérimenter ce type de commerce aux premières loges, en travaillant au sein d'un café traiteur, en Australie.
« J'ai donc voulu lier mes deux passions : travailler dans un café et la lecture », résume-t-elle. Au retour du Canada, elle s'installe à Albi, dont elle avait eu le temps de tomber amoureuse quelques années plus tôt. « Albi, c’est une ville où nous avons tout ce que possède une grande ville, mais avec une ambiance de village, où tout le monde se connait », décrit-elle, sous le charme.
Le 1er septembre dernier, le local commercial situé rue de l'Hôtel de Ville, précédemment occupé par le concept store Lieudi, se libère. Avec 10 m2 de plus que celui d'abord repéré par Sarah Rignol, sans aucun travaux et situé dans une des artères les plus passantes de la ville, le choix n'a pas été bien long. La commerçante a par ailleurs obtenu une aide financière à l'installation de la ville d'Albi, qui prend ainsi en charge 50 % du loyer pour les 3 premiers mois d’activité (dans la limite de 500 € par mois).
Formée au métier en distanciel via l'établissement privé Exxea, Sarah Rignol fera sa première expérience en librairie. Elle compte, dans un premier temps, proposer 2000 à 2500 ouvrages au sein de Story Time Café, sur 75 m2. Elle sera seule à la barre pour mener le commerce, « au moins le temps de voir les premiers résultats ».
Comme le nom de la librairie l'indique, une dizaine de mètres carrés accueilleront un espace café-salon de thé, avec des boissons chaudes et froides, des cookies fournis par Jookie et sans doute d'autres propositions de petite restauration.
Outre les ouvrages, Story Time Café aura aussi en rayon des produits dérivés, depuis les bougies, jusqu'aux sacs en toile, en passant par des marque-pages ou des overlays, ces surcouvertures bien utiles pour protéger ses ouvrages favoris. Des ateliers autour du jaspage — décorer les tranches des livres —, ou des fleurs séchés sont prévus, ainsi que des séances de dédicaces : « L'idée est de créer une communauté autour des livres et de la lecture. »
Lectrice de romance, de fantasy et de romantasy depuis des années, Sarah Rignol s'est prise de passion, à l'adolescence, pour les sagas Twilight, Divergente, Harry Potter ou encore Vampire Diaries… « On m'a ensuite incité à lire d'autres types de livres, mais je n'ai pas accroché, ce qui m'a éloigné de la lecture. Quelques années plus tard, je me suis mise à lire de la romance et depuis, je ne m'en lasse pas », explique-t-elle en partageant son compte de lectures depuis le début de l'année : 166 ouvrages.
À LIRE - La Zone, une nouvelle librairie dans le 14e arrondissement de Paris
« J'ai un penchant pour la romance sportive ou la romance cow-boy », précise-t-elle en évoquant toute la diversité et les multiples sous-genres de cette catégorie éditoriale. Parmi ses coups de cœur, elle cite la saga Le Trône de verre, de Sarah J. Maas (traduit par Anne-Judith Descombey, La Martinière jeunesse), « une des meilleures séries de fantasy à mes yeux, qui peut être lue sans problème par des adolescents », ou, plus récemment, Blood of Hercules de Jasmine Mas (traduit par Fabrice Canepa, Verso). « D'ailleurs, le tome 2 va paraitre [le 24 octobre prochain, NdR] », s'enthousiasme la libraire : à retrouver chez Story Time Café quelques jours plus tard, donc.
Photographie : Le centre ancien d'Albi, où se trouvera la librairie Story Time Café (illustration, Jean-Marc Bilquez, CC BY-NC-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 18/04/2025
608 pages
Verso
22,90 €
Paru le 07/03/2025
485 pages
Editions de la Martinière
18,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Le 18 novembre 2025, le groupe Gibert inaugurera un nouveau magasin dans le 6e arrondissement, au cœur du Quartier latin. Sur 4 niveaux et près de 200 m2, l'enseigne sera dédiée à un seul genre, la romance, qui connait ces dernières années des ventes particulièrement élevées.
16/10/2025, 15:50
Une nouvelle librairie manga a fait son apparition dans le centre de Rouen, au 74, rue d'Amiens. Depuis le début du mois de septembre, Thomas Moulin est l'heureux directeur de Terra Manga. Cet ancien employé en reconversion réalise un rêve d'enfant, mais ne navigue pas pour autant à vue dans ce secteur qu'on dit en déclin.
16/10/2025, 13:08
La librairie Bokbar inaugure sa nouvelle librairie pop-up le 16 octobre, de 18h à 21h, à l’Institut suédois, au cœur du Marais. Cette installation temporaire qui durera jusqu'au 21 décembre propose une sélection d’ouvrages venus de Suède, Norvège, Finlande, Danemark et Islande, en écho à la programmation culturelle de l’Institut.
15/10/2025, 15:56
Dans quelques semaines s'ouvrira à Paris, dans le 14e arrondissement, une nouvelle librairie, La Zone. Le gérant, Mehdi Arhab Baltasar, envisageait la création de son propre commerce de livres depuis quelques mois, avant de trouver ce local situé au 93, rue Didot.
15/10/2025, 09:28
Librairie niçoise centrée sur les ouvrages consacrés au sport, Le Vestiaire à MoT a fermé ses portes le mercredi 1er octobre dernier, suite à une procédure de liquidation judiciaire. Marc-Olivier Taccard, gérant du commerce, cherchait depuis quelques mois un partenaire pour l'accompagner dans le développement du lieu.
14/10/2025, 12:06
Ouverte fin 2023, la librairie Les Intrus, installée au 22 rue Louis-Braille, à deux pas de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, participe pour la première fois à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Spécialisée en bande dessinée, la jeune enseigne s’invite cette année dans la programmation, et célèbre l’événement avec une exposition consacrée à Hazara Blues, du dessinateur Yann Damezin et du scénariste Reza Sahibdad, coup de coeur de son jeune gérant, Félicien Riss.
10/10/2025, 17:51
Face au raz-de-marée d'ouvrages de la rentrée littéraire, qui mieux que des libraires indépendants pour guider les lecteurs ? La plateforme de prédiffusion, surdiffusion et réseau social Edelweiss a invité les libraires indépendants à voter pour leurs titres préférés, afin d'établir une sélection de 10 pépites pour cette fin d'année 2025.
10/10/2025, 10:35
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a gagné une librairie généraliste, Entre les lignes. Ouvert par Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski, tous deux passés par la Fnac locale, le commerce a été inauguré ce mercredi 1er octobre.
10/10/2025, 09:28
Au Lamentin, commune de Martinique, la Librairie Immaculée Conception, installée depuis 2005 près de l'église catholique Saint-Laurent du Lamentin, a été placée en liquidation judiciaire. Le point de vente relevait du diocèse de Martinique, qui compte d'autres librairies sur l'île.
08/10/2025, 09:36
Depuis plusieurs mois, des librairies en France font l’objet d’attaques (vitrines brisées ou taguées, menaces, harcèlement en ligne) dans un contexte de tensions idéologiques croissantes. Une tribune publiée dans Le Monde par des représentants du monde du livre alerte sur ces phénomènes qui visent à intimider les libraires et à restreindre l’accès à la pluralité intellectuelle.
07/10/2025, 16:24
Alain Zillhardt, figure emblématique du commerce orléanais et fondateur de la librairie Legend BD, s’est éteint hier matin à l’âge de 61 ans. Le décès a été annoncé par une petite affiche dans la boutique, installée au cœur du quartier Halles-Châtelet à Orléans, partage Ici Orléans.
02/10/2025, 16:08
Inaugurée le 14 juin dernier, la librairie Sestra's Books, située rue Saint-Gengoulf, à Metz, s'inscrit dans la vague d'ouvertures de commerces spécialisés en romance. Ajoutez-y toutefois la romantasy et la fantasy, ainsi qu'un espace détente et café, sans oublier des dédicaces et des ateliers. L'accueil réservé au nouveau commerce est « incroyable », se réjouissent les deux cocréatrices.
01/10/2025, 16:41
Installée depuis juin 2008 à Nailloux (Haute-Garonne), la Librairie Détours fait littéralement partie du paysage. Alors, quand le commerce est confronté à des difficultés économiques, le sang des clientes et clients ne fait qu'un tour : une cagnotte de soutien a été ouverte, incarnant l'attachement à la librairie, dans la commune et au-delà.
01/10/2025, 14:08
Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 septembre 2025, la vitrine de la librairie Le Failler, institution rennaise située rue Saint-Georges, a été prise pour cible. La police municipale s’est rendue sur les lieux dans la matinée pour constater les dégâts.
29/09/2025, 18:31
Dès le 1er octobre 2025, trois librairies — Des rires et des Livres (Montreuil), Libr’enfant (Tours) et Larcelet (Saint-Dizier) — proposeront une formule d’abonnement innovante à destination des enfants de 9 à 11 ans. Pour 29,90 € par an, les clients auront accès à une sélection de 29 ouvrages pendant toute l’année scolaire, avec la possibilité de conserver leur titre préféré à la fin de la période.
29/09/2025, 16:18
Les temps sont durs, pour les commerces du livre bordelais : la librairie spécialisée L'Ex-Libris, inaugurée en 2021 et située dans le quartier de Bordeaux-Caudéran, a été placée en liquidation judiciaire. Une fermeture qui survient quelques semaines après celle d'Au Petit Chaperon Rouge, fin août.
29/09/2025, 13:19
Du 17 octobre au 20 novembre Donnez à lire célèbre ses 10 ans sous les parrainages d'Isabelle Carré et Augustin Trapenard. Initiée il y a 10 ans par le Syndicat de la librairie française et le réseau des librairies indépendantes, en partenariat avec France Télévisions, cette opération nationale invite à offrir des livres aux enfants de familles accompagnées par le Secours populaire français.
25/09/2025, 17:27
Inaugurée en novembre 2024 à Toulouse, dans le quartier de la Concorde, La Librairie. a été placée en redressement judiciaire au début du mois de septembre. Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, les gérantes, en appellent au soutien des lecteurs et lectrices, pointant un « déficit initial de trésorerie » qui ne s'est pas résorbé.
25/09/2025, 16:05
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Plus ancienne librairie d'Angoulême en activité, Lilosimages inaugure sa résidence d'écriture, LilosÉcrits, profitant de l'achat d'un nouveau local situé au-dessus de l'enseigne. Un appel à candidatures est ouvert pour les auteurs et autrices d'essai, roman ou poésie, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur, pour un projet d’écriture avec un engagement politique et social sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques ou intersectionnelles.
25/09/2025, 12:28
Une nouvelle fermeture de librairie se profile pour le réseau Gibert Joseph. Le point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, cessera ainsi son activité fin juin 2026, nous confirme la direction du groupe. Les élus du personnel et les salariés ont été informés de la nouvelle lors d'une réunion de CSE, le 16 septembre dernier. Parallèlement, une nouvelle adresse s'ouvre dans quelques semaines, au 28, boulevard Saint-Michel.
25/09/2025, 09:57
À Auxerre, la librairie Wabi Sabi a rendu les armes, un peu plus d'un an après son inauguration, en mai 2024. Spécialisée dans le manga, l'enseigne proposait également des figurines. La baisse des ventes du secteur aura eu raison de l'entreprise.
17/09/2025, 11:57
Une procédure de liquidation judiciaire a mis fin à l'aventure de la librairie jeunesse Au Petit Chaperon Rouge, commencée en 2007. « Pas de nostalgie, pas de tristesse, plus de larmes », a commenté la propriétaire, Dominique Séguin, qui précise avoir « tellement passionnément à la folie aimé être là ».
11/09/2025, 12:13
Olivier Gradel a rejoint le groupe Nosoli le 1er septembre 2025. Fort d’une expérience significative dans le secteur de la distribution, notamment chez Décathlon et Boulanger sur des postes de direction de magasins, Olivier Gradel a pris la direction du Furet du Nord de Lille.
11/09/2025, 08:15
La librairie Manga Kat Angoulême, inaugurée en juin 2023 et présentée comme la plus vaste librairie de mangas en Nouvelle-Aquitaine, évolue dans son offre. Depuis son ouverture, elle a rencontré un succès constant et a pu observer, au fil de ses 27 premiers mois d’activité, une demande régulière de la part de sa clientèle – qu’il s’agisse de lecteurs charentais ou de visiteurs de passage – pour un élargissement de son catalogue aux bandes dessinées franco-belges, en complément de son fonds manga.
10/09/2025, 08:00
En début d'année 2023, la librairie En traits libres investissait à Montpellier de nouveaux locaux, bien plus spacieux, à la mesure des projets de l'enseigne, lancée par l'équipe de la maison d'édition 6 Pieds sous terre. Malheureusement, l'activité prendra fin en même temps que 2025, le 31 décembre prochain, nous confirme Miquel Clemente, gérant de 6 Pieds sous terre.
09/09/2025, 16:15
La librairie Krazy Kat, installée à Bordeaux depuis plus de vingt ans, propose un calendrier pour l’année 2026. Conçu autour de la bande dessinée, il associe la vie culturelle de la région et le travail d’artistes locaux.
08/09/2025, 12:10
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.
29/08/2025, 17:23
Créée en 2009, la librairie Le Lieu Bleu, une institution du XIe arrondissement, était spécialisée dans la vente de livres d’occasion en boutique et sur Internet. À 67 ans, son fondateur, Bruno Bernier, avait décidé de passer la main. Ce dernier est finalement parti en retraite il y a peu, et l'enseigne a été reprise par Victor Guérin au printemps, qui l'a transformé en un des 13 Bibliovore de France.
27/08/2025, 18:03
Deux librairies ont ouvert en plein mois d'août. Une pure folie, dites-vous ? Les trois femmes à l'origine de ces projets ne sont pas de cet avis, et espèrent bien dynamiser la vie culturelle de leurs communes respectives. À Orléans, Céline Giroire fait le double-pari du marché de l'occasion avec sa boutique au nom évocateur, « Déjà Lus ». Plus au Sud, dans la belle ville de Cordes-sur-Ciel en Occitanie, Julie Canadas et Naomi Vincent accueillent lecteurs et lectrices sur la crête du Puech de Mordagne.
26/08/2025, 13:14
Un projet qui promet d'être terriblement mignon. À Remiremont, petite ville vosgienne de 7000 habitants, un lieu pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes. En octobre, une ancienne agence de voyages deviendra Pattes et Pages : un salon de thé, une librairie d’occasion, une galerie d’art, et au milieu… des chats à adopter.
25/08/2025, 15:23
L’utopie des littératures nourrit l’ambition du festival Agir pour le Vivant : proposer aux imaginaires des « altérités politiques » capables de réinventer le réel. La fiction aussi bien que l’essai deviennent des leviers pour penser le monde autrement, au même titre que les sciences sociales ou les luttes écologiques. Quoi de plus normal qu’une table dédiée dans la librairie Actes Sud en Arles ?
23/08/2025, 15:09
À Paris, Michèle Ignazi, fondatrice de la librairie homonyme située au 17, rue de Jouy, dans le 4e arrondissement de Paris, cherche un repreneur ou une repreneuse pour sa boutique. Après plusieurs décennies à défendre les ouvrages, elle souhaite en effet prendre sa retraite.
20/08/2025, 17:11
Forbach accueille un nouveau commerce, et pas n'importe lequel, puisqu'une librairie-pâtisserie, fièrement nommée Autonome, a ouvert ses portes le 29 juillet dernier. Albain Millot et Oualid Khelifi, qui forment le duo fondateur, ont composé une offre de livres neufs et d'occasion, et de pâtisseries salées comme sucrées.
19/08/2025, 15:53
Autres articles de la rubrique Métiers
Élu directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan pour un premier mandat le 7 octobre 2020, Adrien Goetz a été reconduit à ce poste, annonce l'Académie des beaux-arts. Cette dernière l'a réélu au cours de la séance plénière du 15 octobre 2025.
17/10/2025, 16:42
L’affaire autour du roman Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier, publié par les éditions Héliopoles, illustre une zone grise où hommage littéraire, stratégie éditoriale et droit moral se croisent. Après la réaction des ayants droit d’Albert Camus, la maison d’édition a modifié sa communication, retiré toute référence à L’Étranger et pilonné les exemplaires déjà imprimés. Si les premiers saluent « une attitude respectueuse et simple », du côté de l’éditeur, l’épisode laisse, malgré tout, un goût amer.
17/10/2025, 16:39
En juillet dernier, le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs mettait en évidence plusieurs formes d’opacité et de manque de transparence dans le fonctionnement de cet organisme. Un mode opératoire qui se confirme dans les propos mêmes de certains membres du Conseil d’administration.
17/10/2025, 13:02
Aux États-Unis, le groupe Humanoids, Inc. s'est déclaré en situation de faillite, avec des dettes qui s'élèveraient à plusieurs millions $. L'entreprise américaine devrait cesser ses activités, tandis que la branche française poursuivrait les siennes, après une restructuration.
17/10/2025, 12:29
La famille d’Yves Avril annonce « avec beaucoup de chagrin » son décès « le 14 octobre, dans l’après-midi ». Les obsèques se tiendront ce samedi 18 octobre à 14h30, en l’église Saint-Sébastien, 17, rue de l’Église, à La Grange. Le faire-part est signé par Blanche Roussel, « fille de Gwenaël et petite-fille d’Yves ».
17/10/2025, 12:16
Le groupe Lagardère, propriété de Vivendi (Bolloré SE), annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,4 % sur les 9 premier mois de 2025, pour atteindre 6,8 milliards €. Une même dynamique, plus forte encore, s'observe au sein de sa filiale d'édition, dont les résultats atteignent 811 millions € sur la période, grâce à des succès en littérature, en mangas, mais aussi du côté des jeux de société et des fascicules.
17/10/2025, 09:51
Une enquête menée par Channel 4 News a révélé de graves accusations de violences sexuelles visant Mike Thompson, auteur du best-seller The Penguin Lessons, publié en 2015 sous le pseudonyme Tom Michell, et adapté en 2024 dans un film avec Steve Coogan et Jonathan Pryce.
16/10/2025, 18:08
Les Éditions Hervé Chopin lancent une nouvelle collection dédiée aux racines du polar léger et élégant : L’Empreinte. Un hommage aux précurseurs du « Cosy Crime », ces récits d’enquêtes raffinés où humour, mystère et charme rétro s’entremêlent.
16/10/2025, 17:14
La multinationale américaine Amazon a annoncé, ce jeudi 16 octobre, qu'elle appliquerait une remise de 5 % sur les prix de vente des ouvrages récupérés par ses clients dans des points de retrait situés au sein de commerces qui vendent des livres. Aux yeux du Syndicat de la Librairie française, Amazon « se considère au-dessus de la loi française » en reprenant à son compte cette remise réservée depuis 2014 aux détaillants.
16/10/2025, 15:30
Le média Les Jours a publié, le 12 octobre 2025, une enquête accusant le producteur et éditeur Thierry Lounas, fondateur de la société Capricci — à la fois maison d’édition, distributrice et productrice de cinéma indépendant —, ainsi que sa compagne Claire Bonnefoy, réalisatrice et productrice chez Bobi Lux, de violences sexistes et sexuelles. Douze femmes y dénoncent un « système de prédation », fait de harcèlement, d’emprise et d’abus de pouvoir.
16/10/2025, 15:07
L’écrivain et poète Pierre Gonthier est décédé ce mercredi 15 octobre à l’âge de 93 ans, a appris, auprès de ses proches, Sud Ouest. Membre de l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord et de l’Institut Eugène Leroy, il laisse derrière lui une œuvre sensible et profondément enracinée dans sa terre natale.
16/10/2025, 12:44
Amazon France annonce la mise en place d'une remise de 5 % sur le prix de vente des ouvrages neufs, lorsque ces derniers sont récupérés par les clients dans un point de retrait situé dans des commerces qui vendent des livres. Ce qui inclut certains casiers automatisés de la multinationale, pour un total de 3000 points de retrait éligibles, partout en France.
16/10/2025, 11:36
Rappelé à Matignon par le président de la République le vendredi 10 octobre, Sébastien Lecornu s'est attelé à la tâche de faire adopter un budget 2026 sans recours à l'article 49.3, tout en évitant la censure. À ses côtés, sur les questions culturelles, il profitera des conseils de Maxence Langlois-Berthelot, à ce poste depuis mars 2025.
16/10/2025, 09:20
Le jeudi 27 novembre 2025, le département Documentation régionale & Dépôt légal de la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, organise une nouvelle journée professionnelle consacrée aux fonds photographiques. Cette quatrième édition mettra l’accent sur la dimension intime dans la photographie vernaculaire.
15/10/2025, 17:07
En France, concentrations médiatique et éditoriale vont de plus en plus souvent de pair. Vivendi, propriétaire de Canal+ et Prisma Media, possède aussi Hachette Livre, tandis que CMI, qui détient Marianne, Franc-tireur ou Elle, a la main sur Editis. À l'Assemblée nationale, une proposition de loi entend casser ces monopoles économiques, afin de mettre le débat public et l'accès à l'information « à l’abri des oligopoles d’influence et des conflits d’intérêts ».
15/10/2025, 15:31
Alors que toutes les études montrent que la lecture tend à reculer dans la population française, le livre reste un pilier culturel et économique solide. Une nouvelle étude du Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture, signée par Joeffrey Drouard et Marianne Lumeau, s’est penchée sur les différences entre deux modes d’accès à la littérature : l’achat et l’emprunt.
15/10/2025, 13:01
De retour à Matignon, Sébastien Lecornu a présenté, ce mardi 14 octobre, son projet de loi de finances pour 2026, qui doit désormais être examiné par le Parlement. S'il échappe à la censure, le Premier ministre devra néanmoins convaincre avec sa proposition budgétaire et ce, sans recourir à l'article 49.3 de la Constitution...
15/10/2025, 12:26
Les Invisibles : Puissance et Résilience des Femmes Réfugiées est une bande dessinée inspirée de témoignages réels de femmes ayant fui les violences et les persécutions. À travers cinq récits intimes, elle met en lumière leur courage et leur humanité, tout en explorant les obstacles du parcours d’asile et les discriminations de genre. Le dessin en noir et blanc, ponctué de couleurs symboliques issues du violentomètre, traduit la perte puis la reconquête de leur autonomie, entre effacement et renaissance.
14/10/2025, 14:58
Lorsque, en 1970, la petite maison Holt, Rinehart and Winston accepte de publier un premier roman — accueilli par les critiques mais vendu à peine à 2000 exemplaires la première année — ce geste relève de l’audace. Ce roman, aujourd’hui canonique, est The Bluest Eye de Toni Morrison. Mais à l’époque, son sort semblait déjà scellé, « refusé par plusieurs autres éditeurs ».
14/10/2025, 14:26
Le poète géorgien Zviad Ratiani a été condamné à deux ans de prison pour des faits de « résistance, menace ou violence contre un représentant de l’autorité publique ». L’affaire remonte à la nuit du 23 juin, quand le poète a giflé un policier lors d'une manifestation devant le Parlement géorgien. Ratiani a reconnu d'emblée avoir commis ce geste, tout en plaidant non coupable.
14/10/2025, 13:30
Deux figures majeures du XXᵉ siècle, deux écritures du monde et de soi : Thomas Mann et Roger Vailland. L’un, prix Nobel de littérature en 1929, symbole de la grande bourgeoisie allemande aux prises avec la modernité et ses vertiges moraux ; l’autre, écrivain français du désenchantement et de la liberté, résistant, chroniqueur de la guerre et de ses illusions perdues. Tous deux reviennent en librairie à travers deux inédits, à paraître cet automne et cet hiver.
14/10/2025, 12:56
En 2023, dans le comté de Campbell (Wyoming), la directrice du système de bibliothèques publiques de Gillette, Terri Lesley, était licenciée au terme d’un long conflit autour de la présence d’ouvrages comportant des thèmes LGBTQ+ ou portant sur la sexualité. En réponse, elle engagea une action en justice en 2025, soutenue par la Commission fédérale des droits civiques (EEOC) qui avait autorisé sa plainte initiale. Après des négociations, le comté lui versera 700.000 $ pour solder le litige.
14/10/2025, 12:13
Si l'uranium peut être enrichi, la langue française également, et une commission travaille même en ce sens. Elle publie ainsi au Journal officiel une liste de termes consacrés au nucléaire, afin de proposer des équivalents aux anglicismes très présents dans ce domaine particulièrement technique.
14/10/2025, 10:10
La Bibliothèque nationale de France (BnF) et les éditions Perrin annoncent le lancement d’un vaste projet commun : une Histoire de France illustrée, dont la publication s’échelonnera de 2027 à 2029. Ce travail collectif, placé sous la direction de Charles-Éloi Vial, conservateur au département des Manuscrits de la BnF, s’inscrit dans la continuité de la collaboration déjà engagée entre les deux institutions à travers la collection Bibliothèque des Illustres.
13/10/2025, 18:23
Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.
13/10/2025, 18:11
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis près d’un an en Algérie, a été élu membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, a annoncé dimanche à l’AFP son secrétaire perpétuel, Yves Namur.
13/10/2025, 17:22
Le 15 septembre dernier, ActuaLitté dévoilait la couverture du 41e album d’Astérix et Obélix, une aventure attendue qui conduira nos Gaulois jusqu’au Portugal. Le plan de promotion se poursuit, avec la révélation de quelques planches, qui ont bien failli rester coincées sur un serveur. Elles offrent un avant-goût de ce périple lusitanien...
13/10/2025, 16:02
La rentrée littéraire bat son plein, et les passions s'enflamment — ou non — pour quelques titres parus en août ou en septembre 2025. Les sélections des prix littéraires de la période affichent une parité quasi parfaite, mais les progrès sont encore possibles dans les jurys, où les hommes restent les plus présents.
13/10/2025, 15:00
Déjà romanesque, l'histoire de Sur la route pouvait-elle l'être un peu plus ? Un chapitre inédit du texte culte de l'auteur américain Jack Kerouac a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano. Dactylographié sur deux pages, il aurait suivi la publication de Sur la route de quelques mois, en 1957.
13/10/2025, 10:02
Le dimanche 12 octobre 2025, Sébastien Lecornu a présenté la composition de son second gouvernement. Parmi les annonces, celle de la reconduction de Rachida Dati au ministère de la Culture apparaît comme un signal fort — et même une surprise récurrente — dans l’équilibre politique que le président Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre cherchent à maintenir.
12/10/2025, 22:29
Préoccupé par la baisse du temps consacré à la lecture par l'ensemble des Français, le ministère de la Culture, avec ceux de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, concentre ses efforts sur les plus jeunes. Dans le cadre des États généraux de la lecture pour la jeunesse, ouverts jusqu'en décembre prochain, la rue de Valois consulte ceux et celles qui fréquentent les jeunes, des familles aux enseignants, en passant par les bibliothécaires.
10/10/2025, 15:40
À l’occasion du salon Lire en Poche, la Ville de Gradignan propose pour 2025 un dispositif original et ambitieux : un livre-cadeau distribué non seulement sur le salon lui-même, mais aussi dans toutes les boîtes aux lettres de Gradignan, en partenariat avec les éditions Points.
10/10/2025, 14:49
Le pass Culture, application de recommandation culturelle doublée d'un dispositif de crédits, pour certains bénéficiaires, afin de s'offrir des produits ou expériences, annonce une nouvelle expérimentation. La SAS gestionnaire du pass Culture partagera en effet ses données avec les collectivités territoriales, pour informer leur politique culturelle.
10/10/2025, 12:42
Le cauchemar des éditeurs jeunesse s'est concrétisé pour la maison d'édition britannique Puffin, dont une série d'ouvrages destinés aux enfants de 7 à 12 ans est devenue le support promotionnel d'un site pornographique. En cause, une adresse web imprimée dans les ouvrages, piratée afin de rediriger vers une plateforme qui, de toute évidence, n'avait plus rien à voir avec le contenu d'origine.
10/10/2025, 11:46
Le Labyrinthe de Théia, maison d’édition indépendante, vous fait découvrir ses deux nouveaux livres phares : Voyages Fantastiques en d’étranges contrées de l’autrice et conteuse palestinienne Sonia Nimr, et la suite et fin de la duologie fantasy nord-africaine de Melissa Mimouni : Diamants de Feu. Les ouvrages sont au coeur d'une campagne de financement sur Ulule
10/10/2025, 10:18
Le programme « L'Écologie du livre en régions », porté par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et les structures régionales du livre, se déploie lors du quatrième et dernier trimestre de l'année. Quatre rendez-vous sont proposés pour clore 2025.
10/10/2025, 09:58
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Commenter cet article