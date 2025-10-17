Story Time Café, une librairie spécialisée romance et romantasy à Albi

Les derniers aménagements sont en cours dans le local, situé au 18, rue de l'Hôtel de Ville, à Albi : la peinture vert émeraude recouvre peu à peu les murs, afin de créer « cette ambiance vieille taverne, bureau ancien, que l'on associe avec la fantasy, au moment où l'on entre dans un nouvel univers quand on commence un ouvrage », décrit Sarah Rignol.

Originaire de Toulon, la libraire a vécu, ces dernières années, en Australie et au Canada. Là-bas, elle a découvert une conception du café mêlé à une autre activité, comme les cafés céramiques. Elle a d'ailleurs pu expérimenter ce type de commerce aux premières loges, en travaillant au sein d'un café traiteur, en Australie.

« J'ai donc voulu lier mes deux passions : travailler dans un café et la lecture », résume-t-elle. Au retour du Canada, elle s'installe à Albi, dont elle avait eu le temps de tomber amoureuse quelques années plus tôt. « Albi, c’est une ville où nous avons tout ce que possède une grande ville, mais avec une ambiance de village, où tout le monde se connait », décrit-elle, sous le charme.

Le 1er septembre dernier, le local commercial situé rue de l'Hôtel de Ville, précédemment occupé par le concept store Lieudi, se libère. Avec 10 m2 de plus que celui d'abord repéré par Sarah Rignol, sans aucun travaux et situé dans une des artères les plus passantes de la ville, le choix n'a pas été bien long. La commerçante a par ailleurs obtenu une aide financière à l'installation de la ville d'Albi, qui prend ainsi en charge 50 % du loyer pour les 3 premiers mois d’activité (dans la limite de 500 € par mois).

Le futur emplacement de Story Time Café, à Albi (Sarah Rignol)

Une première en librairie

Formée au métier en distanciel via l'établissement privé Exxea, Sarah Rignol fera sa première expérience en librairie. Elle compte, dans un premier temps, proposer 2000 à 2500 ouvrages au sein de Story Time Café, sur 75 m2. Elle sera seule à la barre pour mener le commerce, « au moins le temps de voir les premiers résultats ».

Comme le nom de la librairie l'indique, une dizaine de mètres carrés accueilleront un espace café-salon de thé, avec des boissons chaudes et froides, des cookies fournis par Jookie et sans doute d'autres propositions de petite restauration.

Outre les ouvrages, Story Time Café aura aussi en rayon des produits dérivés, depuis les bougies, jusqu'aux sacs en toile, en passant par des marque-pages ou des overlays, ces surcouvertures bien utiles pour protéger ses ouvrages favoris. Des ateliers autour du jaspage — décorer les tranches des livres —, ou des fleurs séchés sont prévus, ainsi que des séances de dédicaces : « L'idée est de créer une communauté autour des livres et de la lecture. »

Lectrice de romance, de fantasy et de romantasy depuis des années, Sarah Rignol s'est prise de passion, à l'adolescence, pour les sagas Twilight, Divergente, Harry Potter ou encore Vampire Diaries… « On m'a ensuite incité à lire d'autres types de livres, mais je n'ai pas accroché, ce qui m'a éloigné de la lecture. Quelques années plus tard, je me suis mise à lire de la romance et depuis, je ne m'en lasse pas », explique-t-elle en partageant son compte de lectures depuis le début de l'année : 166 ouvrages.

À LIRE - La Zone, une nouvelle librairie dans le 14e arrondissement de Paris

« J'ai un penchant pour la romance sportive ou la romance cow-boy », précise-t-elle en évoquant toute la diversité et les multiples sous-genres de cette catégorie éditoriale. Parmi ses coups de cœur, elle cite la saga Le Trône de verre, de Sarah J. Maas (traduit par Anne-Judith Descombey, La Martinière jeunesse), « une des meilleures séries de fantasy à mes yeux, qui peut être lue sans problème par des adolescents », ou, plus récemment, Blood of Hercules de Jasmine Mas (traduit par Fabrice Canepa, Verso). « D'ailleurs, le tome 2 va paraitre [le 24 octobre prochain, NdR] », s'enthousiasme la libraire : à retrouver chez Story Time Café quelques jours plus tard, donc.

Photographie : Le centre ancien d'Albi, où se trouvera la librairie Story Time Café (illustration, Jean-Marc Bilquez, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com