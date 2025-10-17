Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Dragon, généalogie mondiale d’un mythe

Bernard Sergent, Julien d' Huy

Depuis toujours, le dragon nous précède. À peine son nom prononcé, il s’élève, serpent arc-en-ciel ou monstre d’abîme, occupant à la fois le ciel, les rivières et nos songes. Dans Dragon. Généalogie mondiale d’un mythe (Armand Colin), Julien d’Huy ne se contente pas d’en dresser le portrait : il en retrace la lignée.

Historien des mythes, chercheur affilié au Laboratoire d’anthropologie sociale, il poursuit ici un chantier entamé avec « L’Aube des mythes » et « Cosmogonies ». Sa méthode, singulière, emprunte aux sciences de l’évolution : à la manière d’un biologiste, il compare, cartographie, relie des fragments de récits venus des cinq continents pour en reconstruire l’arbre généalogique. Et le résultat a de quoi surprendre : les dragons du monde, si divers soient-ils, partageraient une origine commune — un tronc mythique antérieur même à la sortie d’Afrique d’Homo sapiens.

Sous sa plume, le monstre n’est plus seulement un symbole, mais une trace. Une empreinte narrative transmise de génération en génération. Le dragon engloutit les villages africains sous forme de courge géante, se change en serpent-rivière en Asie, en dévoreur d’étoiles en Océanie, en gardien de trésor en Europe : autant de métamorphoses issues d’un même fonds d’histoires humaines.

La préface de Bernard Sergent salue un travail d’une ampleur rare : un inventaire global, mais sans spéculation mystique. Ici, pas de symboles universels issus de la psychologie, mais une archéologie patiente du récit, étayée par la statistique et l’analyse comparative. 

Ce que révèle Dragon, au fond, dépasse la créature elle-même. En suivant ses traces, c’est la mémoire de l’humanité que Julien d’Huy exhume : un fil de contes tissé dès les premières migrations, reliant par-delà les millénaires nos peurs, nos colères, nos renaissances. Le dragon n’est pas qu’un mythe universel : il raconte notre histoire.

 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
17/10/2025 à 12:31

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Dragon

Julien d' Huy

Paru le 27/08/2025

464 pages

Armand Colin

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200638139
9782200638139
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.