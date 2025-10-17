Yves Avril, homme de lettres et passeur de cultures, s’est éteint

Agrégé de grammaire, Yves Avril a enseigné les langues classiques dans différents lycées de France, ainsi que la littérature française dans des universités étrangères, au Canada (Québec) et en Estonie (Tartu). Ancien étudiant de l’INALCO pour le finnois, l’estonien et d’autres langues finno-ougriennes, il a publié en collaboration un dictionnaire latin-français (Livre de Poche-Hachette) et dirigeait, aux éditions Paradigme (Orléans), la collection bilingue Passerelles en poésie.

« Yves Avril est un homme de lettres, un professeur et un passeur de cultures », souligne Gilbert Trompas, président de Corsaire Éditions qui salue « une œuvre, discrète et profonde, [laquelle] témoigne d’un engagement rare au service de la langue, de la poésie et du dialogue entre les peuples ». Selon lui, « Yves Avril a enrichi notre patrimoine intellectuel ».

Cette action s’est aussi incarnée dans l’association Le Porche, fondée et dirigée par Yves Avril : « Tout a commencé progressivement. » Tatiana Taïmanova est officiellement invitée par Jean-Pierre Sueur, maire d’Orléans, et la municipalité à participer aux fêtes johanniques du 8 mai 1999.

En mai 2001, à Orléans, avec le concours de la Municipalité, l’association organise un colloque franco-russe réunissant des amis russes, polonais et finlandais ; on y entend La Ballade de Jeanne d’Arc de Guennadi Biélov, « composée spécialement » pour l’occasion et interprétée par Igor et Kira Taïmanov, tandis que la publication des Actes (Porche, n° 9) est subventionnée par le Conseil général du Loiret.

En avril 2004, à Lyon, à l’Institution des Chartreux, se tient le colloque international « Jeanne d’Arc et Charles Péguy : prière et mystère ». L’association invite encore à Orléans, pour les fêtes johanniques et « avec l’aide généreuse de diverses paroisses de la ville », une troupe de jeunes comédiens russes qui interprète en français une partie de la Jeanne d’Arc (1897) de Charles Péguy.

L’étude sur Jeanne d’Arc (1992, réédition 2003) de Vladimir Raïtsess, président d’honneur de l’association, collaborateur de Régine Pernoud et conseiller historique pour le film Natchalo (Le Début) de Gleb Panfilov, est traduite en français par Yves Avril. Le 20 mai 2006, en l’église Saint-Donatien d’Orléans, Jean-Michel Dhermay dit des œuvres de Péguy, accompagné à l’orgue par Serge Tillier.

En mai 2008, Yves Avril et Romain Vaissermann publient aux éditions Paradigme une anthologie de la poésie johannique, composée d’une centaine de poèmes consacrés à Jeanne d’Arc, du XVe au XXIe siècles, dont trente en version bilingue (latin, occitan, allemand, anglais, espagnol, finnois, hongrois, italien, japonais, polonais, russe) ; le livre est réédité en 2020 aux éditions Corsaire.

« Malgré le décès le 15 octobre 2025 d’Yves Avril, l’association continue son œuvre », assure Corsaire. La famille et les proches rappellent la figure d’un passeur de cultures dont l’enseignement, les traductions et l’activité éditoriale ont durablement irrigué le dialogue entre les peuples.

