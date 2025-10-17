Aux États-Unis, le groupe Humanoids se déclare en faillite

Le groupe américain Humanoids, Inc., ouvert en 2013 pour abriter le siège des entités Humanoids Publishing et Les Humanoïdes associés, a procédé aux formalités liées au chapitre 7 de la loi sur les faillites, a révélé The Street, publication spécialisée dans l'économie. Ce qui signifie que l'entreprise est mise en faillite et cesse ses activités.

Humanoids, Inc. avait eu recours au chapitre 11 de cette même loi en janvier dernier, précise le site, ce qui permet de demander une mise sous surveillance des opérations, qui se poursuivent, par un tribunal. Mais le montant des dettes accumulées, qui s'élèveraient à un montant entre 10 et 50 millions $ selon The Street, rendait la prolongation des activités impossible.

En juillet dernier, la société française Les Humanoïdes Associés a été placée en liquidation judiciaire, une annonce inattendue pour les salariés de la structure. « Une restructuration d’une partie de l’équipe française est en effet en cours, mais cela ne touche pas le catalogue, ni l’équipe commerciale, relations libraires, presse », avait alors précisé la direction du groupe, sans fournir plus d'informations.

La célébration du 50e anniversaire des Humanoïdes Associés venait de se clore, en ce mois de juin 2025, après une année de publications spéciales, comprenant notamment des OPUS HUMANO de 300 pages chacun, des éditions collectors, mais aussi de grands livres dépliants illustrés par des artistes contemporains, présentés sous le titre Des Lendemains qui hurlent.

Une poursuite des activités en France

Acteur historique de la bande dessinée de science-fiction, Les Humanoïdes Associés est fondé en 1974 par un fameux quatuor, qui réunit Mœbius, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et Bernard Farkas. La structure porte peu après sa création la revue Métal hurlant, devenue une référence internationale en matière de SF et de fantastique pendant les années 1970 et 1980.

En 1988, un entrepreneur suisse, Fabrice Giger, rachète la maison d'édition, alors propriété de Hachette, et ouvre quelques années plus tard Humanoids Publishing afin de porter le catalogue aux États-Unis. Depuis 2013, le siège du groupe se trouvait à Los Angeles, mais la filiale française et les bureaux parisiens restaient ouverts.

A priori, les activités de la filiale française de Humanoids devraient se poursuivre : quatre parutions ont été annoncées pour le seul mois d'octobre, tandis que, le 3 décembre prochain, la maison proposera L'Univers de L'Incal, un livre pop-up imaginé par Thomas Mathieu autour de l'œuvre d'Alejandro Jodorowsky et Mœbius.

Rappelons que Les Humanoïdes Associés avait intégré deux autres structures éditoriales : La Boîte à Bulles, en 2017, puis, en 2023, les éditions L'Homme Sans Nom. La première a été placée en procédure de sauvegarde en avril 2025, tandis que Vincent Henry, fondateur et ancien président de la structure, a été licencié il y a quelques semaines.

