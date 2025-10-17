La seconde sélection du Prix du Roman de la Nuit 2025

L'ouvrage lauréat du Prix du Roman de la Nuit sera connu le 20 novembre prochain. En attendant, le jury a réduit sa sélection à cinq titres, qu'il reste désormais à départager. Qui succédera à Erik Orsenna, salué pour La cinquième Saison (Robert Laffont) à l'occasion de la dernière édition ?
Le 17/10/2025 à 11:00 par Dépêche
Nathacha Appanah, La nuit au cœur (Gallimard)
François Cheng, Une Nuit au Cap de la Chèvre (Albin Michel)
Joffrine Donnadieu, Aux Nuits à venir (Gallimard)
Irène Frain, L’Or de la Nuit (Julliard)
Guillaume Gallienne, Le buveur de Brume (Nuit au Musée, Stock)
Dix titres avaient été retenus dans la première sélection du jury. Comme son nom l'indique, le Prix du Roman de la Nuit célèbre les livres inspirés par cet environnement si particulier. À partir de cette année 2025, la distinction est décernée en novembre, chaque année.
Le jury du Prix du Roman de la Nuit réunit Yvan Amar, Marie Binet (présidente du jury), Pierre Defendini, Caroline Grimm, Alexandra Lemasson, Géraldine Laurent, Marie Sellier et Sandrine Taddeï.
Les jurés d'honneur sont Jean-Claude Dreyfus, Frédéric Taddeı̈, Agnès Touraine, Jérôme Attal et Julien Cendres, les cofondateurs du Prix.
L'année dernière, donc, la récompense était revenue à Erik Orsenna, pour La cinquième Saison (Robert Laffont).
