Entre un torchon et un drapeau, De Villiers s'invite dans les meilleures ventes

La 3e position est également occupée par un ouvrage qui vient de sortir, mais on est loin de l'ambiance des thrillers domestiques de l'autrice américaine, puisqu'il s'agit de Populicide, de l'entrepreneur d'extrême droite Philippe de Villiers. Publié par la maison de Vincent Bolloré, Fayard, l'ouvrage se vend à 36.468 exemplaires.

À ses trousses se trouvent évidemment deux autres romans de Freida McFadden. La Femme de ménage (J'ai lu) et Les secrets de la femme de ménage (J'ai lu), avec respectivement 23.868 et 17.932 ventes. La Femme de ménage se marie (City) est en 7e position avec 16.732 ventes et La Psy est 8e avec 16.071 ventes.

Mortelle Adèle à la recherche du One Piece

Le 22e tome de Mortelle Adèle (Mr Tan & Co) se vend à 17.814 exemplaires et entre directement en 6e position. Autre série à (très grand) succès, One Piece prend la 9e place avec son 110e tome (trad. Julien Favereau, Djamel Rabahi, Glénat Manga). Les dernières aventures du pirate d'Eiichirō Oda séduisent 14.951 nouveaux lecteurs.

Enfin, la 10e place est occupée par un livre bien automnal, la cosy romance Le Pumpkin Spice Cafe, par Laurie Gilmore (Harpercollins, trad. Marion Schwartz), qui se vend à 13.224 exemplaires. Un top 10 bien curieux...

Le marché fait preuve de dynamisme — ou d'instabilité, c'est selon — et enregistre 45 nouvelles entrées. La dégringolade de la semaine revient au tome 15 de Kaiju no 8 (Crunchyroll). Quatre semaines après sa sortie, le manga de Naoya Matsumoto perd 96 places et se positionne 191e avec 1426 ventes.

Avec 5,147 millions d'exemplaires vendus, on observe une augmentation de 1 % en volume de ventes par rapport à la semaine dernière, et une diminution de 2 % par rapport à la semaine 41 de l'an dernier. En termes de chiffre d'affaires, le marché fait rentrer 66,976 millions €, ce qui est assez proche qu'en 2024 à la même période, et une augmentation de 3 % en comparaison à la semaine dernière.

C'est tout bon pour nous

