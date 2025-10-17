L'art du piratage en librairie, ou comment exister pour un auteur sur un marché saturé

Dans un marché du livre ultra-concurrentiel marqué par une surproduction de titres (75.000 nouveautés par an selon le Syndicat de la librairie française et 810.0000 références disponibles) et une offre pléthorique d’écrivains (près de 100.000) dépassant presque bientôt le nombre de lecteurs, les auteurs d’aujourd’hui doivent innover s’ils ne veulent pas, eux-mêmes, se voir pilonnés.

À la recherche d’un peu de visibilité sur les réseaux sociaux comme dans la vie en vrai, l’auteur de ce siècle n’a en réalité pas d’autre choix que de rentrer en mode guérilla dont le principe marketing, pour les non-possédants, consiste à marquer les esprits avec peu de moyens, à accrocher le regard du lecteur par un mode d’action non conventionnel.

Courant dans l’univers des marques challengers, la guérilla marketing se retrouve partout, dans tous les domaines : la musique, la publicité, l’art, le cinéma, la politique. Et l’édition — où l’essor de l’écrivain pirate signe le grand retour de la culture de la démerde (do it yourself) — n’échappe pas à la règle.

Auteur du Petit Traité des idées à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre — un manuel d’attaque pour imposer ses idées dans un monde bruyant ! –, c’est justement ce que j’ai entrepris de faire directement dans les librairies, en faisant des rayons mon nouveau terrain d’expérimentation et de mes propres livres mon support publicitaire privilégié.

Incognito, comme le faisait dans les musées l’artiste Pierre Bonnard en son temps (artiste peintre — 1867-1947 — connu pour retoucher, incognito, ses propres œuvres dans les musées), j’arpente donc, au hasard depuis la rentrée littéraire, les points de vente de la capitale, repère mes ouvrages sur pile puis déroule mes idées-hacking pour capter l’attention des lecteurs, souvent amusés ; également celle des libraires, toujours curieux de comprendre, à travers une idée, l’état d’esprit d’un auteur.

Ainsi, en fonction de l’idée du jour et de ses humeurs, je détourne in situ les célèbres fiches « coups de cœur » des libraires, personnalise à mon goût les « bandeaux » promotionnels, pose des mini panneaux de signalisation, mets en place autour des livres des campagnes de pub miniature.

Toutes ces idées reposent sur une technique : l’art du détournement, lequel consiste — par un esprit de kidnapping — à lancer une OPA sur une idée ou un support (fiches coup de cœur, bandeaux…) déjà connus du grand public pour y apposer ensuite un message personnel. Dès lors, « tout peut servir », comme le précisait jadis le mode d’emploi du détournement de Guy Debord. Ainsi, pour le pirate des idées, adepte de la guérilla promotionnelle, la moindre surface doit devenir un terrain d’expression et de diffusion.

Toutefois, ces idées reposent sur une discipline : la subversion (du latin subversio, dérivée du verbe subvertere, signifiant « bouleverser »), laquelle ne constitue pas ici une fin en soi, mais bien un moyen d’atteindre la nouveauté. « Pratiquer la subversion sinon rien ! » dans le monde de l’édition, c’est précisément l’idée que je défends, dans mon Petit Traité des idées, sous forme d’offensive créative. Pour décrocher des idées nouvelles en effet, outrepasser les règles relève de la responsabilité première, du devoir même, pour celui qui a décidé de défendre, corps et âme, ce qu’il a écrit sur papier pendant des heures.

Dans le métier, rendre visite à son livre dans les librairies pour satisfaire l’ego de l’auteur est une chose bien connue. Mais venir le secouer dans les rayons pour le rendre vivant et remarquable au regard de l’autre en est une autre, bien plus intéressante.

Cette approche, à la croisée de l’art, du militantisme éditorial et du marketing, illustre pour moi une volonté, à l’heure de l’IA et du tout social-médiatique, de réinvestir le réel, de se réapproprier le terrain, de reconquérir la vie en vrai, via une communication hors cadre, alternative, physique, presque intime avec le lecteur.

Pour les auteurs du réel, sortir des écrans et des sentiers battus s’impose comme la seule voix raisonnable pour exister un peu, d’où l’importance d’être en rupture permanente, de casser les codes sans cesse, de remettre en cause les fondements et les lois du marché.

Amis-auteurs, brisons les conventions de l’édition ! Contournons les règles de la promotion ! Détournons la matière environnante ! Vagabondons dans les rayons à la recherche de l’idée sauvage ! Cette tribune-manifeste, sous forme d’appel tous azimuts à la créativité, invite les auteurs-pirate à devenir des extensions de leur livre, non l’inverse. Car sur la couverture cartonnée, il n’y a pas que le titre qu’il faut lire. Il y a aussi les tripes de l’auteur qu’il faut sentir : notre valeur ajoutée, à nous pirates, sur le marché !

François Belley

Un extrait de son livre est proposé en fin d'article.

