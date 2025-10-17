The Chronology Of Water : Kristen Stewart adapte Lidia Yuknavitch

C'est en 2017 que Kristen Stewart découvre l'ouvrage de Lidia Yuknavitch : le choc est tel qu'elle entre rapidement en contact avec l'autrice. « Ce qui m’a attirée, c’est la fragmentation du récit : Yuknavitch ne vous propose pas une narration bien ordonnée, elle vous tend plutôt les éclats d’une vie en exigeant que vous les assembliez vous-même », explique-t-elle.

« Cet acte de reconstruction — c’est-à-dire le fait de voir une histoire se briser puis de choisir d’en recoller les morceaux — s’est retrouvé au fondement de cette certitude qui me disait : ce texte doit devenir ton premier film », poursuit Stewart. Elle s'attelle alors à l'écriture d'un scénario, ce qui lui demandera huit années.

Elle a été accompagnée dans cette écriture par le producteur et scénariste Andy Mingo, époux de Lidia Yuknavitch. Le film réunit, à son casting, Imogen Poots, Thora Birch, ou encore James Belushi. Il est en salles depuis ce mercredi 15 octobre.

Par Antoine Oury

