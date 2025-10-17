Concentration et jeux de société : Lagardère Publishing sort gagnant

La concentration et la diversification fonctionnent à plein tube pour le groupe médiatique de Vincent Bolloré, Lagardère. Celui-ci enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 2,5 milliards € sur le troisième trimestre 2025, en croissance de 5,4 % par rapport à la même période de l'année dernière.

En y ajoutant Prisma Media, Louis Hachette Group (qui réunit Lagardère Publishing, Travel Retail, Live et Prisma) atteint 2,6 milliards € de chiffre d'affaires, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente.

Au sein des filiales, l'édition (Lagardère Publishing) et le commerce de détail en zones de transport (Lagardère Travel Retail) sont aussi dans le vert, avec une variation comparable, respectivement, de 6,6 % et de 5 % par rapport à leurs résultats de 2024, au troisième trimestre.

À l'inverse, Lagardère Live, qui comprend Lagardère News (presse), Lagardère Radio, Lagardère Live Entertainment (spectacle vivant), Lagardère Paris Racing (club de sports) et le Corporate Groupe, accuse un recul de 2 % de son chiffre d'affaires sur un an. Prisma Media, en raison de « l’évolution des usages sur le digital », recule de 14,4 %, pour atteindre un CA de 57 millions €.

Solidité, dans un marché en recul

Si les ventes de livres accusent le coup, en France, Lagardère Publishing ne connait pas la crise, assure le compte-rendu du groupe. Son chiffre d'affaires gagne ainsi 10 %, dans un marché en recul (– 1 %), ce qui s'explique par le succès des livres de coloriage, des produits éditoriaux dérivés du film Lilo et Stitch (2025) et de la série Blue Lock (Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, traduit par Lilian Lebrun, Pika).

Lagardère relève aussi les attentes autour des best-sellers Le secret des secrets de Dan Brown (JC Lattès) et Où les étoiles tombent de Cédric Sapin-Defour (Stock).

Sans surprise, la réforme scolaire pour le primaire et la classe de 6e profite au groupe de Bolloré, qui enregistre de confortables ventes de manuels scolaires à l'occasion de la rentrée.

À l'international, qu'il s'agisse du Royaume-Uni, des États-Unis, ou de l'Espagne et de l'Amérique latine, l'activité est tirée par les best-sellers également. Citons, pêle-mêle, les ouvrages de Robert Galbraith/J.K. Rowling, Ken Follett, James Patterson et Mike Lupica, Elin Hilderbrand et Shelby Cunningham ou encore Priscilla Presley.

La nostalgie fait les affaires des conglomérats, puisque les 20 ans de la série Twilight, de Stephenie Meyer, ont généré d'importants volumes de vente, selon le compte-rendu de la firme.

Lagardère Publishing se félicite par ailleurs du classement de Hachette Book Group à la 3e position des éditeurs américains, d'après l'étude de Circana BookScan. Ce poids sur le marché du livre, aux États-Unis, a été renforcé à coup d'acquisitions, à l'instar de celle de Sterling Publishing, en novembre 2024.

Plus généralement, la stratégie de rachat et d'absorption se déploie, à l'international comme en France. Citons le rachat de la société LEC (Livres et Communication), spécialisée dans l’édition de beaux-livres pratiques et qui exploite notamment la marque Ducasse Édition, en juillet dernier, ou encore la mainmise sur la marque Le Routard, en octobre. Cette dernière permet par ailleurs à Prisma Media d'intégrer le site Internet Routard.com (plus de 2,4 millions de visiteurs annuels), et ainsi d'« enrichi[r] son offre publicitaire », comme le remarque élégamment Lagardère...

Évidemment, la parution du nouvel album d'Astérix, Astérix en Lusitanie, le 23 octobre prochain, laisse attendre une fin d'année économiquement florissante pour Lagardère Publishing. L'aventure précédente des Gaulois s'était écoulée à 1,68 million d’exemplaires...

Faites vos jeux

Lagardère Publishing s'appuie également sur une forte dynamique de croissance des jeux de société (+ 18 % de CA), « tirée par les ventes des jeux Skyjo (distribué par Blackrock Games) et Sky Team (édité par Le Scorpion Masqué), ainsi que par le succès du nouveau jeu Flip 7 (Catch Up Games) ». Toutes ces sociétés étant évidemment reliées ou possédées par la filiale de Lagardère.

Ce poids de plus en plus important dans le secteur du jeu de société s'est encore alourdi avec le rachat de 999 Games, leader de la distribution aux Pays-Bas et en Belgique, en avril 2025.

L'autre pôle à succès de Lagardère Publishing se trouve du côté des fascicules, avec une croissance de 10 % du chiffre d'affaires, suite au « succès de la collection Warhammer Combat Patrol, notamment au Royaume-Uni, mais également grâce à une bonne dynamique de l’activité en Italie, en Espagne et en Amérique latine ».

Signalons pour terminer l'expansion de l'activité des magasins Relay, qui vendent de la presse et des livres dans les zones de transport, au Royaume-Uni, avec l'ouverture d'une boutique à l’aéroport de Londres-Heathrow. 4 commerces seront inaugurés l'année prochaine dans le pays, se félicite Lagardère.

