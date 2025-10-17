Quatre livres dans la sélection finale du Prix Clarens du Journal intime 2025

Le jury du Prix Clarens du Journal intime 2025, composé d’écrivains, de chercheurs et de professionnels du livre, s'est réuni pour réduire sa sélection de moitié. Quatre ouvrages, marqués par la guerre et les conflits, sont encore en lice pour la récompense.
Le 17/10/2025 à 09:19 par Dépêche
17/10/2025 à 09:19
Françoise Ascal, Un abri dans l’ouvert, Al Manar
Rami Abou Jamous, Journal de bord de Gaza, Préface de Leïla Shahid, Présentation de Pierre Prier, Editions Libertalia
Dror Mishani, Au ras du sol. Journal d'un écrivain en temps de guerre, Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz, Gallimard
Bernard Ponty, Algérie, 1960. Journal d'un appelé, Préface de Raphaëlle Branche, Grasset
La première sélection du Prix Clarens du Journal intime comptait 8 ouvrages.
Présidé par Gilbert Moreau, directeur de la revue Les Moments littéraires, le jury réunit l’écrivain Daniel Arsand, la romancière Béatrice Commengé, l’universitaire Michel Braud et la traductrice Colette Fellous.
Le prix, soutenu par la Fondation Clarens pour l’humanisme, avait récompensé en 2024 Journal 1945-1951 d’Hélène Hoppenot (Claire Paulhan éditeur).
Par Dépêche
Paru le 29/11/2024
272 pages
Libertalia
18,00 €
Paru le 06/03/2025
176 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 16/10/2024
220 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
