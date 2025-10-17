Quatre livres dans la sélection finale du Prix Clarens du Journal intime 2025

La sélection finale du Prix Clarens du Journal intime 2025

Françoise Ascal, Un abri dans l’ouvert, Al Manar

Rami Abou Jamous, Journal de bord de Gaza, Préface de Leïla Shahid, Présentation de Pierre Prier, Editions Libertalia

Dror Mishani, Au ras du sol. Journal d'un écrivain en temps de guerre, Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz, Gallimard

Bernard Ponty, Algérie, 1960. Journal d'un appelé, Préface de Raphaëlle Branche, Grasset

La première sélection du Prix Clarens du Journal intime comptait 8 ouvrages.

Présidé par Gilbert Moreau, directeur de la revue Les Moments littéraires, le jury réunit l’écrivain Daniel Arsand, la romancière Béatrice Commengé, l’universitaire Michel Braud et la traductrice Colette Fellous.

Le prix, soutenu par la Fondation Clarens pour l’humanisme, avait récompensé en 2024 Journal 1945-1951 d’Hélène Hoppenot (Claire Paulhan éditeur).

