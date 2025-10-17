MotoGP : la collection Légendes célèbre les pilotes mythiques

Des pionniers aux champions d’aujourd’hui, 63 figures emblématiques défilent à travers un récit rythmé, illustré par plus de deux cents photos. De la catégorie reine aux 500 cm³, du MotoGP au Superbike, chaque discipline trouve sa place dans cette fresque passionnée du sport mécanique.

Une mise en page vive, un ton journalistique et un prix accessible offrent un hommage vibrant à ceux qui ont façonné la légende des circuits.

Les éditions Sophia nous en proposent les premières pages :

Par Inès Lefoulon

