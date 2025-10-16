L'auteur des Penguin Lessons accusé d’abus sexuels sur des enfants dans les années 1970

Une enquête menée par Channel 4 News a révélé de graves accusations de violences sexuelles visant Mike Thompson, auteur du best-seller The Penguin Lessons, publié en 2015 sous le pseudonyme Tom Michell, et adapté en 2024 dans un film avec Steve Coogan et Jonathan Pryce.
Le 16/10/2025
Publié le :
16/10/2025
Trois anciens élèves de l’Old Malthouse School, un internat du Dorset fermé en 2007, affirment avoir été victimes d’abus sexuels commis par Thompson au début des années 1970, alors qu’ils étaient âgés d’une dizaine d’années.
Ces hommes, désormais sexagénaires, évoquent un professeur « charismatique et influent » qui aurait exploité sa position d’autorité pour les manipuler et les agresser. « Il était respecté, adulé même, et il en profitait », explique Graham, l’un des témoins, à Channel 4.
Richard, ancien élève, raconte une scène survenue dans la chambre de Thompson : « Je faisais semblant de dormir… Je me souviens de lui poussant son sexe contre mon visage. » Il affirme : « Il a sorti une montre de sa poche et m’a dit qu’il allait m’endormir. J’étais trop fatigué pour dire non. Je crois qu’il m’a drogué dans le thé. »
Simon, lui, décrit des attouchements dans le laboratoire de sciences : « Il me disait : “Ne me regarde pas, garde les yeux devant.” Et il me masturbait. » Quant à Graham, il affirme que le professeur organisait des séances collectives dans des pièces obscures : « C’était entre dix et vingt fois. Il demandait des relations orales. À l’époque, je ne comprenais pas que c’était de l’abus. »
Graham indique avoir saisi la police en 2017, deux ans après la parution de The Penguin Lessons. L’enquête avait conduit à une audition de Mike Thompson sous caution, mais aucune charge n’avait été retenue. Les autorités auraient toutefois signalé l’affaire dans les vérifications DBS (casier judiciaire renforcé).
Dans ce livre, qui s’est vendu, en version originale, à plus de 129.000 exemplaires toutes éditions confondues, selon les données Nielsen BookData, l’auteur relate comment, en tant que jeune enseignant en Argentine, il aurait sauvé un manchot échoué, nommé « Juan Salvador », et en serait devenu proche. L'ouvrage est paru en France en 2016, chez Fleuve, sous le nom de La vie selon Juan Salvador, palmipède d'Uruguay. Il s'est écoulé à 2302 exemplaires, d'après Edistat, et est actuellement indisponible.
Dans un communiqué transmis à Channel 4 News, Mike Thompson est formel : « Ces allégations déplorables sont dénuées de tout fondement et sont fermement niées. Une version de l’histoire de Graham a été écartée par la police en 2017. Si ces individus ont été abusés il y a cinquante ans, ils ont toute ma sympathie, mais je ne suis pas responsable. »
Sa maison d’édition, Penguin Random House, a pour sa part assure : « Nous sommes profondément choqués et surpris par ces allégations. Le livre a été publié en 2015, et c’est la première fois que nous en entendons parler. » Côté cinéma, les sociétés de production 42, Nostromo et Intake Films confirment que Mike Thompson était crédité comme producteur exécutif, mais affirme qu'il n'a pas été impliqué directement dans la production.
« C’était criminel, totalement immoral. Il y a sûrement d’autres victimes », selon Graham et d'ajouter : « J’espère que le film sera retiré et que les acteurs qui l’ont soutenu le dénonceront. » Les trois hommes réclament désormais que Mike Thompson reverse tous ses droits d’auteur à des associations de lutte contre les violences sexuelles sur enfants.
Dans les heures qui ont suivi la diffusion du reportage à la télévision britannique, plusieurs librairies indépendantes ont indiqué réévaluer la présence du livre sur leurs rayonnages, tandis que des spectateurs ont appelé sur les réseaux sociaux à un retrait du film des plateformes de streaming. Penguin Random House, qui dit « suivre la situation de très près », n’a pas annoncé de mesure concrète.
À LIRE - Gérard Miller placé en garde à vue pour des accusations de violences sexuelles
« Ce n’est pas seulement une question de justice, mais de vérité », conclut Graham. « Nous voulons que les gens sachent ce qu’il a fait, et qu’il ne soit plus célébré comme un héros. » La police du Dorset a confirmé être « en contact avec les témoins et disposée à recevoir tout nouveau témoignage ».
Crédits photo : Zoom sur la couverture de l'édition française de The Penguin Lessons
