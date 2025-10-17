Tournoi des Six Nations : 25 ans de légende en images

La collection Légendes consacre un volume à cette compétition historique. Figures emblématiques, rivalités ancestrales et moments d’anthologie s’y croisent dans une maquette vive et richement illustrée.

Vingt-cinq ans après l’intégration de l’Italie, chaque édition du tournoi est revisitée : équipes, résultats, palmarès, anecdotes et citations nourrissent un récit vivant, ponctué de plus de deux cents photos.

Un hommage vibrant à l’un des plus grands rendez-vous du rugby mondial.

Les éditions Sophia nous en proposent les premières pages :

Par Inès Lefoulon

