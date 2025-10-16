Mathilda Di Matteo lauréate du Prix Talent Cultura 2025 pour La Bonne Mère

Cette année, plus de 1000 lecteurs et libraires ont pris part à la sélection, organisée dans 50 clubs de lecture à travers la France.

La Bonne Mère raconte la relation tumultueuse entre Clara, jeune femme marseillaise installée à Paris, et Véro, sa mère haute en couleur restée dans le sud. Huit cents kilomètres les séparent, mais un gouffre encore plus profond s’est creusé entre elles : celui de la honte sociale et de l’écart des milieux.

Quand Clara revient à Marseille pour présenter son compagnon Raphaël, issu d’un milieu bourgeois, l’équilibre fragile de ses deux mondes vacille. Face à ce gendre au maintien feutré et aux phrases compassées, Véro, la mère exubérante, sent immédiatement qu’elle ne va pas l’aimer. La rencontre devient un choc de cultures, de classes et de valeurs.

Derrière les dialogues truculents, le roman explore des thèmes graves : la violence conjugale, la transmission familiale et la difficulté d’émancipation. Comment être une « bonne mère » quand son enfant s’éloigne ? Comment être une « bonne fille » quand on a honte de celle qui nous a tout donné ?

Mathilda Di Matteo brosse un portrait de femmes fortes, fragiles et terriblement humaines, prises entre l’amour filial et la volonté de rupture. Son écriture, vive et sensorielle, restitue les couleurs, les sons et les odeurs d’un Marseille vibrant, opposé au Paris froid et hiérarchisé où Clara tente de se reconstruire.

Les jurés du Prix Talent Cultura ont salué un « roman truculent sur un sujet pourtant on ne peut plus sérieux ». Comme le résume Lice Delgado, lectrice du Cultura Bordeaux Lac : « On entend le chant des cigales, on sent la lavande, on se régale avec le verbe haut marseillais. »

Née à Marseille, diplômée de Sciences Po Paris, Mathilda Di Matteo a d’abord travaillé comme consultante avant de se consacrer pleinement à l’écriture.

À LIRE - “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”

Un tremplin

Créé au début des années 2000, le Prix Talent Cultura récompense chaque année un premier roman découvert par les libraires et les lecteurs de l’enseigne. Il a déjà permis de révéler des auteurs majeurs de la scène littéraire française, parmi lesquels Gaël Faye, Delphine de Vigan, Leïla Slimani ou encore Nicolas Mathieu — tous devenus lauréats de prix prestigieux après leur passage par cette sélection.

Le dispositif offre aux lauréats une visibilité exceptionnelle, grâce à une mise en avant en librairie, sur le site cultura.com et sur les réseaux sociaux de l’enseigne.

Cultura invite d’ores et déjà les lecteurs à participer à la prochaine édition du prix, en rejoignant les clubs de lecture qui s’ouvriront pour le Prix Talent Cultura 2026. Les participants pourront, à leur tour, lire, débattre et élire leur roman coup de cœur parmi les nouvelles plumes de la rentrée littéraire.

Lors de l’édition 2024, le prix avait été attribué à Stéphanie Perez pour son roman La ballerine de Kiev (Récamier).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Marie Rouge (L'Iconoclaste)

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com