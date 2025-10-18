De “Rififi” à “Grisbi” : les mots cultes du grand écran

Le cinéma français s’est construit un vocabulaire propre, à la fois riche, imagé et populaire. On y trouve quelques néologismes, mais surtout une multitude d’expressions argotiques reprises et sublimées par les grands dialoguistes et acteurs légendaires du septième art.

Même si certaines de ces expressions trouvent leurs origines dans les faubourgs ou la littérature, elles sont aujourd’hui indissociables des films qui les ont rendues célèbres. Des mots comme rififi, morfalou, ripou ou grisbi résonnent désormais comme des symboles du cinéma français.

Dans ce livre, Philippe Lombard recense près de 150 mots d’argot, aphorismes, néologismes et expressions pittoresques. Pour chacun, il en retrace le sens, l’origine et le contexte cinématographique, qu’il s’agisse d’un film, d’un acteur ou d’une réplique culte. L’ouvrage est enrichi de nombreuses anecdotes, parfois historiques, parfois savoureuses, ainsi que d’affiches et de photographies de films qui accompagnent le propos et replacent chaque mot dans son univers visuel et culturel.

Les éditions Dunod nous en offrent les premières pages en avant-première :

Philippe Lombard est journaliste et écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur la pop culture et le cinéma. Ses sujets de prédilection vont de James Bond à François Truffaut, des Tontons flingueurs à Star Wars, de Louis de Funès à Quentin Tarantino. Il a publié aux éditions Dunod Arrête de ramer, t’attaques la falaise ! en 2019 et Sous la casquette de Michel Audiard en 2020.

Par Clotilde Martin

