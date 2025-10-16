Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère

La Commission a retenu les titres suivants, présentés selon l’ordre alphabétique des auteurs :

Un pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus, Grasset

Passagères de nuit, de Yanick Lahens, Sabine Wespieser

Le Crépuscule des hommes, d’Alfred de Montesquiou, Robert Laffont

Le lauréat remportera 10.000 €. L'année précédente, Miguel Bonnefoy a été choisi par les académiciens, pour son roman Le Rêve du Jaguar, publié chez Rivages.

Photographie : l'Institut de France, qui abrite l'Académie française (Jorge Láscar, CC BY 2.0)

