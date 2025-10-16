Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère

À nouveau réunie le jeudi 16 octobre 2025, la Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a dévoilé ses finalistes. Le lauréat sera proclamé le 30 octobre.
Le 16/10/2025 à 16:34 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
16/10/2025 à 16:34
La Commission a retenu les titres suivants, présentés selon l’ordre alphabétique des auteurs :
Un pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus, Grasset
Passagères de nuit, de Yanick Lahens, Sabine Wespieser
Le Crépuscule des hommes, d’Alfred de Montesquiou, Robert Laffont
Le lauréat remportera 10.000 €. L'année précédente, Miguel Bonnefoy a été choisi par les académiciens, pour son roman Le Rêve du Jaguar, publié chez Rivages.
Photographie : l'Institut de France, qui abrite l'Académie française (Jorge Láscar, CC BY 2.0)
Paru le 28/08/2025
223 pages
Sabine Wespieser Editeur
20,00 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Robert Laffont
22,00 €
Paru le 27/08/2025
208 pages
Grasset & Fasquelle
19,50 €
