Hervé Chopin ressuscite les pionniers du Cosy Crime, avec la collection L’Empreinte

Le phénomène du Cosy Crime, popularisé ces dernières années par des autrices comme M.C. Beaton ou Richard Osman, connaît un succès tel qu’on en oublierait presque ses origines. Pourtant, bien avant l’apparition du terme, des écrivains du tournant du XIXᵉ et du XXᵉ siècle en avaient déjà posé les bases. Les Éditions Hervé Chopin entendent réparer cet oubli avec la création d’une nouvelle collection : L’Empreinte.

Pensée comme un hommage à la collection éponyme des années 1930, L’Empreinte se donne pour mission de redécouvrir ces œuvres fondatrices, oubliées du grand public mais d’une étonnante modernité. Les premiers héros du Cosy Crime sont nés à une époque où le crime se résolvait autant avec l’esprit qu’avec l’élégance – bien loin des polars sombres et désabusés qui ont dominé la seconde moitié du XXᵉ siècle, constate l'éditeur.

Une « modernité réjouissante »

La nouvelle collection revendique une double ambition : explorer le patrimoine littéraire et redonner leur éclat à des textes injustement relégués dans l’ombre. Les Éditions Hervé Chopin souhaitent offrir au lecteur le plaisir du Cosy Crime contemporain, enrichi d’une saveur vintage, notamment celle d’une écriture plus ciselée, empreinte d’humour et de style.

Pour ne pas saturer les rayons et installer progressivement la collection dans le paysage éditorial, trois à quatre titres paraîtront chaque année. Si les premiers volumes seront consacrés à des auteurs français, la collection n’exclut pas d’élargir son horizon à de futures redécouvertes anglaises.

Une esthétique Art nouveau

L’Empreinte se distingue également par le soin apporté à son identité visuelle. Les couvertures, conçues selon une charte graphique déclinable à l’infini, s’inspirent de l’Art nouveau : arabesques élégantes, couleurs profondes, motifs généreux. Ce choix esthétique souligne l’ambition de la maison d’édition de conjuguer patrimoine et modernité, héritage littéraire et plaisir visuel.

La collection s’ouvrira avec plusieurs figures majeures du roman populaire du XXᵉ siècle. Jean-Pierre Ferrière sera le premier à inaugurer la série. Écrivain, scénariste et dialoguiste français, il publie en 1957 son premier roman, Cadavres en soldes (Éditions Ditis), un succès immédiat vendu à plus de 50.000 exemplaires en quelques semaines. À la suite de nombreuses lettres de lecteurs – et alors qu’il est encore secrétaire de Brigitte Bardot – il imagine la suite des aventures des sœurs Bodin. Cette série culte comptera sept romans, que les Éditions Hervé Chopin rééditeront en trois volumes : Tomes 1 & 2 : sortie prévue le 29 janvier 2026 ; Tomes 3 & 4 : 24 septembre 2026 ; Tomes 5, 6 & 7 à paraître ultérieurement.

Autre couple d’auteurs à (re)découvrir : Raymond Las Vergnas et Anne-Marie Soulac, romanciers, traducteurs et co-auteurs de la série Les Enquêtes de Colette Lambert. Raymond Las Vergnas, professeur de lettres, critique littéraire et homme engagé, fut également vice-président de l’Alliance Française. Son épouse, Anne-Marie Soulac, femme de lettres et poétesse, a longtemps œuvré dans l’ombre, bien qu’elle ait participé à l’écriture de nombreux romans et traductions d’auteurs anglophones.

Ce sont leurs enfants qui ont souhaité remettre leur mère à sa juste place, en permettant la réédition de leurs œuvres communes au sein de L’Empreinte. Le Mystère Niagara, signé par le duo, paraîtra le 7 mai 2026.

Un genre qui plait

Le cosy crime – ou cosy mystery, né au tournant du XXᵉ siècle, dans la lignée d’Agatha Christie, Dorothy L. Sayers ou Patricia Wentworth, revient aujourd’hui sur le devant de la scène littéraire avec un engouement mondial qui ne se dément pas.

M.C. Beaton, disparue en 2019, est sans doute la figure la plus emblématique du renouveau du cosy crime contemporain. Sa série Agatha Raisin, traduite dans le monde entier et adaptée en série télévisée, a conquis un lectorat fidèle par son humour piquant et son héroïne imparfaite mais irrésistible. Dans son sillage, des auteurs comme Richard Osman, dont Le Murder Club du jeudi a fait un triomphe au Royaume-Uni, ou Alexander McCall Smith avec Les Dames détectives, ont imposé le genre comme un pilier du divertissement littéraire.

En francophonie, des autrices comme Alice Quinn ou Nadine Monfils ont réinventé le cosy mystery. Connue pour son humour décalé et son goût du burlesque, l’autrice belge explore, dans Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette, un territoire où l’esprit du polar classique rencontre la fantaisie et la tendresse. En transformant le peintre surréaliste René Magritte et son épouse en enquêteurs amateurs, elle revisite avec légèreté les codes du roman policier. Ses intrigues, situées dans un Bruxelles rétro et farfelu, cultivent l’ironie, l’absurde et la chaleur humaine — tout ce qui définit le cosy crime.

Les maisons d’édition, conscientes du potentiel du genre, multiplient les collections dédiées, de City Éditions à l’Archipel, en passant désormais par les Éditions Hervé Chopin.

Ce succès éditorial s’explique enfin par le plaisir de la série et de la collection. Le cosy crime fonctionne par fidélité : les lecteurs aiment retrouver un univers, un ton, une figure récurrente. Chaque couverture, chaque titre, chaque décor participe à un rituel rassurant. Ce jeu d’équilibre entre nostalgie et modernité, légèreté et précision narrative, explique sans doute pourquoi le genre, cent ans après sa naissance, semble aujourd’hui plus vivant que jamais.

