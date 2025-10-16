Dans le Quartier latin, la nouvelle librairie Gibert sera dédiée à la romance

La nouvelle librairie Gibert dans le 6e arrondissement de Paris sera entièrement consacrée à la romance, a révélé le groupe dans un communiqué. Près de 10.000 références, neuves et d'occasion, sont annoncées, dans toutes les déclinaisons et nuances du genre : romance contemporaine, saga fantastique, romantasy, dark romance, comédie romantique, romance queer...

Le magasin sera aussi doté d'un espace de rencontres et de dédicaces, et accueillera une papeterie dédiée. Événements, fêtes de lancement, journées thématiques, animations et ateliers seront au programme, assure le groupe.

L'ouverture de cette nouvelle librairie voit le groupe Gibert suivre une tendance forte du secteur de la librairie, ces derniers mois : la création de commerces exclusivement tournés vers la romance. Citons, notamment, les inaugurations récentes de L'encre du coeur, à Caen, Les grimoires de Lorphé, à Angers, Sestra’s Books Love & Coffee, à Metz, Aya books, à Lille, ou encore Aux Grimoires Romantiques, à Lyon.

Cette nouvelle boutique portera le nombre de librairies Gibert Joseph parisiennes à 9 enseignes. La nouvelle librairie du 6e viendra s'ajouter à l'îlot déjà occupé par l'enseigne, présente au 26, au 30 et au 34 du même boulevard Saint-Michel.

La chaine dispose aussi d'une autre librairie proche, située au 27, quai Saint-Michel, dans le 5e arrondissement — sous l'enseigne Gibert Jeune.

Signalons que le groupe se prépare également à une fermeture, celle de la librairie Gibert Joseph située au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, au mois de juin 2026. Selon la direction, « [a]ucun projet rentable ne peut être trouvé sans une baisse significative du loyer ». Elle précisait à ActuaLitté que « [l]e bailleur n'a pas donné suite à nos demandes de révision du loyer ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com