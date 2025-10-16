Le Ciel ouvert : amour et poésie pour inaugurer le Salon

En présence du maire Tonino Panetta et des élus, la soirée inaugurale donnera le ton d’un week-end placé sous le signe de la sensibilité et du partage. Dès 20h, la scène de la médiathèque se transformera en espace d’écoute et de résonance, où la littérature rencontrera la création sonore.

Le Ciel ouvert, recueil publié chez Actes Sud, offre un kaléidoscope d’émotions et de fragments de vie, entre tendresse et vertige. L’association du verbe et de la musique électronique invite à une immersion intime dans la langue de Nicolas Mathieu, traversée par la quête de sens et les éclats d’un amour à vif.

Julien Allouf donnera corps aux mots de l’auteur, tandis que Dorian Gallet en prolongera les vibrations à travers des compositions sonores subtiles. Hélène Lotito signe la dramaturgie de cette lecture-concert où se mêlent sincérité, humour et tourment. Les poèmes, portés par cette alliance voix-musique, « résonnent à la fois justes, sincères, tourmentés et drôles ».

À LIRE - Salon du livre d’Amour 2025 : Choisy-le-Roi célèbre toutes les formes d’affection

Cette soirée inaugurale marque l’ouverture de la troisième édition du Salon du livre d’Amour de Choisy-le-Roi. Fidèle à sa vocation inclusive et conviviale, le salon explore l’amour sous toutes ses formes : romantique, amical ou social, à travers la littérature, la musique et les arts visuels. L’initiative portée par la ville et le réseau des médiathèques s’ancre dans une volonté de « rassembler petits et grands autour du plaisir du livre et de la lecture », en donnant à la littérature des sentiments toute sa légitimité.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com