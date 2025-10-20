Inscription
Laura Vazquez, Prix Les Inrockuptibles 2025 pour Les Forces

Le Prix littéraire des Inrockuptibles du meilleur roman français 2025 est remis à Laura Vazquez, pour Les Forces (Sous-Sol). Séphora Pondi remporte le prix du Premier roman pour Avale (Grasset) et deux autrices sont ex-aequo dans la catégorie Roman étranger : Les Vulnérables, de Sigrid Nunez (Stock, trad. par Mathilde Bach) et Je suis fan, de Sheena Patel (Gallimard/Du monde entier, trad. Marie Darrieussecq).

Le 20/10/2025 à 07:02 par Ugo Loumé

|

Publié le :

20/10/2025 à 07:02

Ugo Loumé

ActuaLitté

Lancé en 2020, en plein cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s’est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition.

Après avoir distingué trois bandes dessinées au mois de juin, le prix d’automne se consacre désormais entièrement à la littérature, sous le parrainage de Vincent Macaigne, avant de revenir au printemps prochain avec le prix de l’essai. Pour cette rentrée littéraire 2025, c'est Laura Vazquez qui est distinguée avec Les Forces

À LIRE — Les Forces de Laura Vazquez, ou comment un livre bancal peut tenir debout

Poète et romancière, Laura Vazquez s’est fait remarquer dès 2014 en recevant le prix de la Vocation pour son recueil La Main de la main, paru aux éditions Cheyne. Son premier roman, La Semaine perpétuelle (Sous-Sol), a obtenu la mention spéciale du Prix Wepler.

En 2023, elle a été récompensée par le Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre. Cette même année, lors de sa résidence à la Villa Médicis, elle a écrit Zéro, une pièce de théâtre publiée au Sous-Sol. Dans Les Forces, son deuxième roman, on suit « une fille qui n’est pas d’accord avec l’ordre social ».

De l’enfance à l’écriture, en passant par un bar mystérieux, une maison abandonnée, un immeuble rempli de sectes, ou le sommet d’une montagne, la narratrice nous entraîne dans une odyssée parsemée de miroirs homériques, de chants d’aèdes qui nous montrent le livre en train de se faire.

 

Les Forces reprend et détourne les motifs du roman d’apprentissage.
Alternant le prosaïque et le théorique en un éclair, le livre se déploie dans une narration allant du tragique au comique. Nous vivons le parcours initiatique et politique de la narratrice. L’ensemble est porté par une nature perçue comme un flux incessant, une énergie vitale, dont chaque élément peut contenir la totalité. On pense à Fiodor Dostoïevski, à Samuel Beckett, à Simone Weil également dans son approche de la force.

 

— Résumé de l'éditeur

Séphora Pondi meilleur premier roman

Née en 1992 à Gennevilliers, Séphora Pondi vit et travaille à Paris. Comédienne de formation et diplômée de l’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille (ERACM), elle est pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2021. Également scénariste, elle développe actuellement, avec Tara Lindström, son premier long-métrage. Avale est son premier roman. Il suit les trajectoires de Tom, 29 ans, « un monstre en puissance », et Lame, « comédienne en devenir qui réalise que ce corps, qu’elle veut offrir et voir vibrer au contact du monde, lui échappe et la met en danger ». 

Du côté des romans étrangers, dans Les Vulnérables, Sigrid Nunez raconte l'histoire d'une écrivaine qui, pendant une pandémie mondiale, s'installe à Manhattan pour garder le perroquet d'une amie. Je suis fan est le premier roman de Sheena Patel, elle y questionne le désir féminin et alerte sur la folie que peuvent provoquer les réseaux sociaux. Le jury n'a pas su choisir entre l'Américaine et la Britannique, attribuant aux deux le Prix Les Inrockuptibles Roman étranger.

Le jury du prix Les Inrockuptibles 2025 était composé de Nelly Kaprièlian, Emmanuel Hoog, Jean-Marc Lalanne, Carole Boinet, Sylvie Tanette, Gérard Lefort et Pauline Le Gall. L'an dernier, les lauréats étaient Édouard Louis pour L’Effondrement (Seuil) dans la catégorie Roman français, Louise Bentkowski dans la catégorie Premier roman pour Constellucination (Verdier), et Justin Torres pour Blackouts (trad. Laetitia Devaux, Éditions de l'Olivier) pour le Roman étranger.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photo : Laura Vasquez © Elise Blotière, Editions du Sous Sol

Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com

Les forces

Laura Vazquez

Paru le 21/08/2025

294 pages

Editions du sous-sol

22,50 €

9782386630224
Avale

Séphora Pondi

Paru le 27/08/2025

224 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

9782246835493
Les vulnérables

Sigrid Nunez trad. Mathilde Bach

Paru le 20/08/2025

272 pages

Stock

21,90 €

9782234097056
Je suis fan

Sheena Patel trad. Marie Darrieussecq

Paru le 03/04/2025

272 pages

Editions Gallimard

22,50 €

9782073047779
Top Articles

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d'indemnités pour l'ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère
