Laura Vazquez, Prix Les Inrockuptibles 2025 pour Les Forces

Lancé en 2020, en plein cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s’est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition.

Après avoir distingué trois bandes dessinées au mois de juin, le prix d’automne se consacre désormais entièrement à la littérature, sous le parrainage de Vincent Macaigne, avant de revenir au printemps prochain avec le prix de l’essai. Pour cette rentrée littéraire 2025, c'est Laura Vazquez qui est distinguée avec Les Forces.

Poète et romancière, Laura Vazquez s’est fait remarquer dès 2014 en recevant le prix de la Vocation pour son recueil La Main de la main, paru aux éditions Cheyne. Son premier roman, La Semaine perpétuelle (Sous-Sol), a obtenu la mention spéciale du Prix Wepler.

En 2023, elle a été récompensée par le Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre. Cette même année, lors de sa résidence à la Villa Médicis, elle a écrit Zéro, une pièce de théâtre publiée au Sous-Sol. Dans Les Forces, son deuxième roman, on suit « une fille qui n’est pas d’accord avec l’ordre social ».

De l’enfance à l’écriture, en passant par un bar mystérieux, une maison abandonnée, un immeuble rempli de sectes, ou le sommet d’une montagne, la narratrice nous entraîne dans une odyssée parsemée de miroirs homériques, de chants d’aèdes qui nous montrent le livre en train de se faire. Les Forces reprend et détourne les motifs du roman d’apprentissage.

Alternant le prosaïque et le théorique en un éclair, le livre se déploie dans une narration allant du tragique au comique. Nous vivons le parcours initiatique et politique de la narratrice. L’ensemble est porté par une nature perçue comme un flux incessant, une énergie vitale, dont chaque élément peut contenir la totalité. On pense à Fiodor Dostoïevski, à Samuel Beckett, à Simone Weil également dans son approche de la force. — Résumé de l'éditeur

Séphora Pondi meilleur premier roman

Née en 1992 à Gennevilliers, Séphora Pondi vit et travaille à Paris. Comédienne de formation et diplômée de l’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille (ERACM), elle est pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2021. Également scénariste, elle développe actuellement, avec Tara Lindström, son premier long-métrage. Avale est son premier roman. Il suit les trajectoires de Tom, 29 ans, « un monstre en puissance », et Lame, « comédienne en devenir qui réalise que ce corps, qu’elle veut offrir et voir vibrer au contact du monde, lui échappe et la met en danger ».

Du côté des romans étrangers, dans Les Vulnérables, Sigrid Nunez raconte l'histoire d'une écrivaine qui, pendant une pandémie mondiale, s'installe à Manhattan pour garder le perroquet d'une amie. Je suis fan est le premier roman de Sheena Patel, elle y questionne le désir féminin et alerte sur la folie que peuvent provoquer les réseaux sociaux. Le jury n'a pas su choisir entre l'Américaine et la Britannique, attribuant aux deux le Prix Les Inrockuptibles Roman étranger.

Le jury du prix Les Inrockuptibles 2025 était composé de Nelly Kaprièlian, Emmanuel Hoog, Jean-Marc Lalanne, Carole Boinet, Sylvie Tanette, Gérard Lefort et Pauline Le Gall. L'an dernier, les lauréats étaient Édouard Louis pour L’Effondrement (Seuil) dans la catégorie Roman français, Louise Bentkowski dans la catégorie Premier roman pour Constellucination (Verdier), et Justin Torres pour Blackouts (trad. Laetitia Devaux, Éditions de l'Olivier) pour le Roman étranger.

Crédits photo : Laura Vasquez © Elise Blotière, Editions du Sous Sol

