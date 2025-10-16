Pour le Syndicat de la Librairie, Amazon “se considère au-dessus de la loi

Depuis la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de vente à distance des livres, qui venait modifier la loi sur le prix unique du livre, la remise de 5 % sur le prix de vente public des ouvrages était réservée aux détaillants, puisque, comme le précise encore son article 1er, « [l]orsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur ».

Cette disposition cherchait justement à offrir un avantage concurrentiel aux librairies — mais aussi, par la même occasion, aux grandes surfaces spécialisées — et tentait ainsi de rétablir une équité avec Amazon et d'autres concurrents en ligne.

Ce jeudi 16 octobre, Amazon a annoncé qu'il appliquait la remise de 5 % sur le prix de vente public des livres commandés sur sa plateforme et récupérés par les clients dans un point de retrait (comptoir ou casier automatisé) situé au sein de commerces qui vendent des livres. Il peut donc s'agir de supermarchés, d'hypermarchés ou encore de Maisons de la Presse, tant que ces enseignes disposent d'ouvrages en rayon.

Rappelons qu'Amazon applique à ces mêmes points de retrait la livraison gratuite. La firme y inclut ici aussi les casiers automatisés situés dans des commerces qui vendent des livres, malgré un avis contraire du médiateur du livre. « [L]a mise à disposition de livres dans des casiers de consignes automatiques (“lockers”) ne saurait se prévaloir de la possibilité de retrait gratuit prévue par le législateur », soulignait ce dernier en février 2025.

Le « caractère illégal » des pratiques d'Amazon

Interrogé, le Syndicat de la Librairie française (SLF), organisation patronale de la profession, critique bien entendu la décision d'Amazon. « [L]e SLF considère qu’Amazon était déjà en infraction avec la loi de 1981 relative au prix du livre en offrant la gratuité des frais de livraison pour les commandes retirées dans ses casiers ou dans des points relais ne vendant pas de livres », nous répond Guillaume Husson, délégué général.

« Le caractère illégal de ces pratiques a été confirmé à deux reprises par le Médiateur du livre sans qu’Amazon accepte pour autant de se mettre en conformité », poursuit-il. Comme indiqué précédemment, le médiateur du livre a d'abord estimé que « la mise en place de points de retrait gratuit par un “pure player” de la vente en ligne semble pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres », en février dernier.

En mai, il se livrait à un compte-rendu de la mise en œuvre de ses recommandations, constatant à cette occasion qu'Amazon continuait de proposer la livraison gratuite pour les livres déposés dans certains casiers automatisés, soulignant qu'il s'agissait du « principal défi posé aujourd’hui à la mise en œuvre de la loi ».

Pour le SLF, « [l]’annonce de ce matin sur l’ajout du bénéfice systématique du rabais de 5 % pour ces commandes ne fait que renforcer encore davantage ces pratiques illégales et conforte l’idée selon laquelle la multinationale américaine se considère au-dessus de la loi française », nous déclare Guillaume Husson. « Une saisine du Médiateur du livre a été engagée sur ce sujet il y a quelques semaines et est encore en cours à ce jour », affirme-t-il.

Photographie : illustration, Erik Mclean, Pexels

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com