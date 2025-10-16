Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Edition

12 femmes accusent le fondateur de Capricci de violences sexuelles

Le média Les Jours a publié, le 12 octobre 2025, une enquête accusant le producteur et éditeur Thierry Lounas, fondateur de la société Capricci — à la fois maison d’édition, distributrice et productrice de cinéma indépendant —, ainsi que sa compagne Claire Bonnefoy, réalisatrice et productrice chez Bobi Lux, de violences sexistes et sexuelles. Douze femmes y dénoncent un « système de prédation », fait de harcèlement, d’emprise et d’abus de pouvoir.

Le 16/10/2025 à 15:07 par Hocine Bouhadjera

| 2 Partages

Publié le :

16/10/2025 à 15:07

Hocine Bouhadjera

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Les témoignages recueillis par Les Jours décrivent un ensemble de comportements jugés abusifs, s’étendant sur plusieurs années et mêlant sphère professionnelle et relations intimes. Certaines femmes, souvent jeunes et en début de carrière, racontent avoir subi des avances insistantes, des gestes déplacés ou des situations d’humiliation.

L’une d’elles, prénommée Chloé, évoque une soirée en 2021 où, sous l’emprise de stupéfiants, elle aurait été contrainte à des gestes à caractère sexuel impliquant le couple : « J’ai dû embrasser Claire Bonnefoy. J’ai dû embrasser Thierry Lounas. » D’autres témoignages évoquent un climat de domination et de peur, dans lequel les opportunités professionnelles pouvaient se mêler à des exigences personnelles ou sexuelles.

Aucune des plaignantes n’a déposé plainte pour l’instant, invoquant la crainte de représailles ou la difficulté à dénoncer des faits dans un milieu restreint où les rapports de pouvoir sont forts. Toutes ont choisi de s’exprimer dans le cadre d’un collectif désormais constitué de vingt-six personnes, mêlant victimes présumées et anciens collaborateurs de Capricci, Bobi Lux, So Film et FTL, la holding du groupe.

Capricci, entre cinéma et édition

Créée par Thierry Lounas en 1999, Capricci s’est imposée comme une figure du cinéma indépendant français. Basée entre Nantes et Bordeaux, la structure combine plusieurs activités : la production et la distribution de films, mais aussi une maison d’édition spécialisée dans la critique et la théorie du cinéma. Depuis 2006, elle publie des essais et monographies devenus des références pour les cinéphiles, et édite la revue So Film depuis 2012, en collaboration avec le groupe So Press.

Thierry Lounas, ancien chef d’édition web des Cahiers du cinéma, est également à l’origine du festival SoFilm Summercamp et a collaboré à la société Wild West, lancée avec Vincent Maraval. Claire Bonnefoy, 36 ans, qui fut d’abord sa stagiaire avant de devenir sa collaboratrice puis sa compagne, a fondé la société Bobi Lux, à l’origine de films comme Vincent doit mourir ou Conte nuptial.

 Réactions et enquêtes internes

À la suite de la publication de l’enquête, Farid Lounas, frère du producteur et dirigeant actuel de Capricci, a réagi auprès de Ouest-France. Il se dit « sidéré » par les accusations. Il précise qu’aucun signalement n’avait été porté à sa connaissance en vingt-cinq ans d’activité. Dès les premiers échos, Thierry Lounas a été placé en distanciel, puis s’est mis en retrait de ses fonctions à titre conservatoire. Une enquête interne indépendante a été confiée à un cabinet externe, concluant à l’absence de faits de harcèlement ou de violences sexistes dans le cadre du travail. Ces conclusions sont toutefois contestées par les plaignantes.

De leur côté, Thierry Lounas et Claire Bonnefoy réfutent l’ensemble des accusations, affirmant que les témoignages comportent « des déformations » et que les relations évoquées étaient « consenties et privées ».

Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), dont Capricci et Bobi Lux sont membres, déclare avoir pris connaissance des faits « d’une extrême gravité », à la lecture de l’article des Jours et annonce avoir appliqué des mesures conservatoires immédiates, entraînant la suspension temporaire de l’adhésion des deux producteurs.

Le syndicat précise que cette suspension restera en vigueur dans l’attente des auditions prévues par les statuts et de la réception d’éléments complémentaires permettant d’établir la véracité des faits. Les sanctions pourraient aller jusqu’à l’exclusion définitive.

Dans ce même communiqué, le SPI réaffirme son engagement contre les violences morales, sexuelles et sexistes, exprimant « son soutien à toutes les victimes et témoins » et saluant « le courage de celles et ceux qui parlent ». Le texte rappelle également les initiatives du syndicat pour la prévention, comme la présence de référents, et la formation à la lutte contre le harcèlement, menées avec le CCHSCT, le Collectif 50/50, Audiens et les organisations professionnelles du secteur.

#MeToo cinéma

Cette affaire, qui n’a pour l’instant donné lieu à aucune plainte judiciaire, s’inscrit dans la continuité du mouvement #MeToo du cinéma, dont la vague ne cesse d’ébranler les structures du secteur culturel français — y compris ses composantes les plus indépendantes.

Depuis plusieurs années, le monde du septième art est traversé par une série de révélations qui ont bouleversé ses hiérarchies et son fonctionnement. L’un des tournants majeurs fut le témoignage d’Adèle Haenel, en 2019, dénonçant des attouchements qu’elle attribuait au réalisateur Christophe Ruggia lorsqu’elle était adolescente. L’actrice avait alors déclaré vouloir briser « la loi du silence » qui protège les puissants du milieu, amorçant un changement durable dans la manière dont les violences sont perçues et relayées dans le cinéma français.

En 2020, son départ de la cérémonie des César, pour protester contre la récompense remise à Roman Polanski pour J’accuse, est devenu un geste emblématique de cette contestation. Après plusieurs années d’instruction, Christophe Ruggia a été condamné en février 2025 à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans. Il a annoncé son intention de faire appel, une audience devant la cour d’appel a été fixée au 19 décembre prochain.

D’autres affaires ont suivi. En mai 2024, neuf femmes ont accusé le producteur Alain Sarde, figure du cinéma d’auteur - producteur notamment de David Lynch, Alain Resnais ou Patrice Chéreau -, de viols et d’agressions sexuelles commis entre les années 1980 et 2003. En mai 2025, Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts. L’avocat de l'acteur a annoncé faire appel de cette décision. 

Par ailleurs, d’autres plaintes avaient déjà été déposées en 2024 contre ce dernier pour des faits similaires, notamment une décoratrice et une assistante réalisatrice alléguant des agressions lors du tournage du même film, en 2021.

Parallèlement, plusieurs personnalités du cinéma ont choisi de témoigner publiquement, souvent par le biais de la littérature. L’actrice et réalisatrice Judith Godrèche a publié en 2024 le récit Moi aussi (Grasset), dans lequel elle revient sur les violences subies durant son adolescence, notamment celles qu’elle attribue au réalisateur Benoît Jacquot. Ce texte prolonge son engagement public après son discours aux Césars 2024, où elle avait dénoncé les abus systémiques dans le cinéma français et appelé à une réforme profonde des structures de production et de formation du secteur.

À LIRE - Gérard Miller placé en garde à vue pour des accusations de violences sexuelles

De son côté, Isild Le Besco a également pris la parole publiquement. En février 2024, elle se joint à Anna Mouglalis et Judith Godrèche pour porter plainte contre le réalisateur Jacques Doillon, qu’elles accusent de violences psychologiques et physiques. L’actrice déclare alors ne pas être encore prête à évoquer publiquement les violences qu’elle dit avoir subies de la part de Benoît Jacquot.

Deux mois plus tard, elle publie Dire vrai (L’Iconoclaste), un texte intime et frontal dans lequel elle revient sur cette relation marquée par la domination et l’abus d’autorité. En mai 2024, elle dépose finalement plainte contre Benoît Jacquot pour viol sur mineure de plus de quinze ans.

Face à la multiplication de ces affaires, les pouvoirs publics ont dû réagir. Une commission d’enquête parlementaire a été créée pour examiner les violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Ses travaux visent à établir un diagnostic sur l’ampleur des abus et à formuler des recommandations concrètes pour prévenir le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans ces milieux souvent marqués par des rapports de pouvoir informels.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

À Paris, la droite réclame la fin des subventions à une librairie féministe et LGBTQ+

La librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée à Paris, est devenue malgré elle le symbole d’un débat brûlant mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne. Ce mardi, les élus du Conseil de Paris se sont violemment opposés à son sujet, autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » par la droite. Déjà en août, la librairie dénonçait une campagne de harcèlement menée, selon elle, par des élus de la Ville. 

08/10/2025, 17:11

ActuaLitté

Ours mal léché ? Une parodie de Paddington bientôt au tribunal

À bientôt 70 ans, l'ours Paddington, créé par l'artiste britannique Michael Bond en 1958, s'est récemment reconverti en animateur d'un talk-show sur YouTube. « The Rest is Bulls*!t », rendez-vous de l'émission satirique Spitting Image, diffusée outre-Manche par ITV, n'a pas épargné le personnage, dans une version parodique. StudioCanal et les ayants droit de Michael Bond n'apprécient pas vraiment cet humour, et ont porté plainte pour violation du droit d'auteur.

07/10/2025, 11:47

ActuaLitté

La procédure contre Neil Gaiman renvoyée en Nouvelle-Zélande

Accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, l'écrivain britannique Neil Gaiman était cité dans une plainte déposée par l'une des victimes présumées, Scarlett Pavlovich, pour « viol », « coercition » et « trafic d'être humain ». Un tribunal américain, dans une décision rendue le 3 octobre dernier, s'est déclaré incompétent, suggérant à la plaignante de se tourner vers une cour néo-zélandaise.

07/10/2025, 10:01

ActuaLitté

Gérard Miller placé en garde à vue pour des accusations de violences sexuelles

Le psychanalyste et chroniqueur Gérard Miller a été interpellé mardi 30 septembre à son domicile et placé en garde à vue, a appris franceinfo évoquant des sources proche du dossier. Il est entendu par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête ouverte en février 2024 pour viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures. 

01/10/2025, 17:45

ActuaLitté

Rachida Dati jugée pour “corruption passive” en septembre 2026

Le tribunal de Paris a annoncé, ce lundi 29 septembre, les dates du procès de Rachida Dati dans le cadre de l'affaire « Carlos Ghosn ». Elle sera jugée du 16 au 28 septembre 2026, plusieurs mois après les élections municipales parisiennes, pour lesquelles elle a reçu l'investiture du parti Les Républicains. La ministre de la Culture démissionnaire est soupçonnée de « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance ».

30/09/2025, 10:23

ActuaLitté

Nicolas Sarkozy condamné : Lagardère peut-il le garder ?

Le jeudi 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq années de prison ferme, pour « association de malfaiteurs », dans le dossier du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président de la République a interjeté appel, ce lundi 29 septembre, mais devrait être incarcéré, en raison d'un mandat de dépôt à effet différé et d'une exécution provisoire. Plus que jamais, sa présence au conseil d'administration du groupe Lagardère détonne.

30/09/2025, 09:21

ActuaLitté

Dix vols spectaculaires et ratés de manuscrits anciens, en bibliothèque

La Place Vendôme, la Piazza San Marco, Bond Street ou encore la Fifth Avenue : autant de hauts lieux du luxe et de vitrines pour les marques qui portent le secteur. Un point commun avec les bibliothèques patrimoniales ? Ces endroits attirent la convoitise de voleurs parfois amateurs. Ruse, audace ou bêtise confondante, voici le récit de dix larcins à faire frémir un bibliothécaire…

28/09/2025, 13:23

ActuaLitté

DGSI : le journaliste Alex Jordanov renvoyé en procès

Le journaliste Alex Jordanov, auteur en 2019 des Guerres de l’ombre de la DGSI, paru chez Nouveau Monde Éditions, est renvoyé en correctionnelle pour des atteintes au secret de la défense nationale. Deux anciens policiers des services de renseignement, âgés de 47 et 61 ans et présentés comme ses sources, comparaîtront à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Paris. L’information figure dans une ordonnance de renvoi du 10 septembre, dont l’AFP a eu connaissance ce vendredi. 

26/09/2025, 18:23

ActuaLitté

La direction de la Maison des Écrivains et de la Littérature devant les prud'hommes

Fermée depuis le mois de juin dernier après une liquidation judiciaire, la Maison des Écrivains et de la Littérature n'affichait pas que des problèmes financiers. La gestion de cette institution était pointée du doigt depuis plusieurs années, et le conseil des prud'hommes doit se prononcer sur le cas de Nelly George-Picot, chargée de l'administration et de projets, qui dénonce des faits de « discrimination » et de « harcèlement ».

26/09/2025, 16:06

ActuaLitté

Une “suite” de L’Étranger dérange les ayants droit d'Albert Camus

Paru le 11 septembre 2025 chez Héliopoles, dans la collection Serge Safran — née du rachat de Serge Safran Éditeur en 2024 —, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier est présenté par la maison comme « la suite de L’Étranger d’Albert Camus ». Une qualification qui fait réagir les ayants droit de l’écrivain, lesquels demandent de « cesser toute communication sur l’ouvrage », au nom de leur droit moral.

26/09/2025, 16:00

ActuaLitté

Franck Thilliez accusé de plagiat par une autrice québécoise

L’auteur de polars Franck Thilliez est accusé de plagiat par l’autrice québécoise Isabelle Lafortune. Elle affirme que son roman Norferville (Fleuve, 2024), situé dans une ville minière fictive du Nord du Québec, présente « des similitudes troublantes » avec son premier livre, Terminal Grand Nord (Éditions XYZ, 2019), dont l’action se déroule à Schefferviller, ville dont s'est inspirée Franck Thilliez, ainsi qu'avec sa suite, Chaîne de glace (Éditions XYZ, 2022).

22/09/2025, 17:42

ActuaLitté

Trump intente un procès à Penguin Random House et réclame 15 milliards $

Le président des États-Unis a porté plainte, auprès d'un tribunal de Floride, contre quatre journalistes du New York Times et le quotidien pour « diffamation ». Le groupe Penguin Random House, qui a publié un ouvrage d'enquête sur le « sens des affaires » de Donald Trump, intitulé Lucky Loser [Le bienheureux perdant, inédit en français], est également visé.

17/09/2025, 16:34

ActuaLitté

“Diffamation et injure” : un proche de Sarkozy et Macron attaque sa biographie non autorisée

Les éditions Nouveau Monde ont eu la désagréable surprise d’apprendre par la presse qu’une plainte ciblait l’un de leurs ouvrages. En l’occurrence, Pierre Charon, surnommé dans le livre de Maud Guillaumin « le baron noir de la dissolution », est au cœur de cette biographie. Non autorisée par l’intéressée. Ni approuvée.

17/09/2025, 16:20

ActuaLitté

Les luxueux bijoux de Rachida Dati lui coûteront-ils cher ?

Collectionner les bijoux ou les affaires judiciaires ? La ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati est visée par une nouvelle enquête, pour « non-déclaration » de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le quotidien Libération avait fait le compte des pièces portées par la locataire de la rue de Valois lors de ses apparitions, parvenant à un montant conséquent, mais gardé sous silence par l'intéressée, malgré ses obligations.

17/09/2025, 09:35

ActuaLitté

Un livre accuse LFI de liens islamistes : mise en demeure de Plon

La France insoumise (LFI) a mis en demeure Plon, par la voix de son avocat Mathieu Davy, concernant la parution prochaine du livre Les Complices du mal de l'auteur franco-syrien Omar Youssef Souleimane, prévue pour le 2 octobre prochain. Le parti a exigé que la maison lui communique par tous les moyens l’ouvrage dans un délai de 24 heures, nous confirme l'éditeur, à la suite des révélations du Point, média avec lequel collabore l'auteur.

12/09/2025, 18:01

ActuaLitté

Droit de réponse : “Michel Onfray ne peut pas être condamné puisqu'il a interjeté appel”

Michel Onfray a interjeté appel de la décision de justice évoquée par ActuaLitté dans un article publié le 18 juin 2025. Et de ce fait, ne serait donc pas condamné ainsi que nous l'avions écrit. Un droit de réponse nous a été transmis par Maxime Le Nagard, Rédacteur en chef de Front Populaire, et que l'essayiste a mandaté pour corriger notre tir...

12/09/2025, 16:57

ActuaLitté

Alain Soral condamné à un an de prison ferme sans aménagement

En exil en Suisse depuis 2019, Alain Soral a été condamné ce jeudi 11 septembre à un an de prison ferme sans aménagement et 4000 euros d’amende. Le polémiste d’extrême droite a été reconnu coupable de « provocation à la haine raciale » et de « provocation publique non suivie d’effet à commettre l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ». La peine avait été requise lors de l’audience de juin, à laquelle Soral était absent.

11/09/2025, 18:25

ActuaLitté

Un projet européen qui transforme le marché du livre d'occasion en soutien à la création

Depuis que l’industrie du livre a décidé que l’occasion serait un relais de croissance pour pallier une économie fragilisée, les idées les plus saugrenues ont vu le jour. Y compris les analyses relevant de la gaudriole législative – comme si l’on avait confié à Oui-Oui le soin de commentaires sportifs pour un Grand Prix de F1. Parce qu’il a une voiture rouge et jaune. Un peu de sérieux, non ?

11/09/2025, 16:36

ActuaLitté

BD sur l’affaire Pelicot : l’un des auteurs accusé de violences conjugales

La bande dessinée collective Notre Affaire, parue le 28 août chez l’Iconoclaste, ambitionnait de devenir un ouvrage de référence sur le procès des viols de Mazan, dit « procès Pélicot », emblème de la lutte contre les violences sexuelles. Mais à peine publiée, l’œuvre est au centre d’une controverse majeure, après les accusations de violences conjugales visant l’un de ses illustrateurs.

05/09/2025, 18:32

ActuaLitté

L'appel désespéré de la fille de Boualem Sansal à Emmanuel Macron

Le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, situé à l’est d’Alger, condamnait Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à une peine de cinq ans de prison. Un verdict confirmé le 1er juillet, par la Cour d’appel d’Alger. La fille de l’écrivain franco-algérien, Sabeha Sansal, prend désormais la parole, lançant un appel clair au président de la République, Emmanuel Macron, tout en exprimant un profond pessimisme quant à l’efficacité d’une pression accrue de la part de Paris...

28/08/2025, 12:38

ActuaLitté

Un an de prison ferme pour avoir brûlé un Coran devant une mosquée

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné mercredi 30 juillet un homme de 27 ans à un an de prison ferme pour avoir incendié un exemplaire du Coran devant la mosquée Errahma de Villeurbanne (Rhône) dans la nuit du 1er au 2 juin 2025. 

31/07/2025, 11:24

ActuaLitté

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit

Très attendu, l’avis du Conseil d’État, portant sur une rémunération des auteurs, découlant de la vente de livres d’occasion a été rendu. Conclusion : si le projet envisagé en France respecte les principes constitutionnels, il n’a aucun avenir au niveau européen. Et quand on dit aucun…

28/07/2025, 21:58

ActuaLitté

Rachida Dati et Carlos Ghosn bientôt jugés à Paris

La ministre de la Culture Rachida Dati devra comparaître devant la justice dans le cadre de l’affaire dite « Carlos Ghosn », pour des faits présumés de corruption, trafic d’influence, recel d’abus de pouvoir et abus de confiance. Cette décision a été ordonnée par des juges d’instruction parisiens, a indiqué une source judiciaire à franceinfo, mardi 22 juillet.

22/07/2025, 17:18

ActuaLitté

Accusé de “gun jumping”, Vivendi répond à l'enquête européenne

La Commission européenne soupçonne Vivendi d’avoir pris le contrôle du groupe Lagardère avant d’en avoir obtenu l’autorisation formelle. Une communication de griefs a été adressée au groupe pour violation possible des règles communautaires en matière de concentrations. L’autorité estime que Vivendi aurait mis en œuvre l’acquisition avant son approbation officielle.

19/07/2025, 08:27

ActuaLitté

Roberto Saviano : "Ils ont volé ma vie, ils m’ont broyé"

Le 14 juillet 2025, Roberto Saviano s’est effondré en larmes dans la salle d’audience de la Cour d’appel de Rome, piazzale Clodio. Ce jour-là, la justice italienne a confirmé la condamnation de Francesco Bidognetti, alias « Cicciotto ’e mezzanotte » (Frankie de minuit), figure de proue du clan des Casalesi. En 2008, il avait publiquement désigné le journaliste et une de ses collègues comme responsables des condamnations visant la mafia, les exposant ainsi à une menace de mort à peine voilée...

15/07/2025, 16:43

ActuaLitté

Cinq ans de prison : la peine de Boualem Sansal confirmée en appel

Le 27 mars dernier, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, à l’est d’Alger, avait condamné l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à cinq années de prison. La peine a été confirmée ce mardi 1er juillet par la Cour d'appel d'Alger.

01/07/2025, 12:32

ActuaLitté

Piratage de livres : pourquoi Meta risque une douloureuse à plusieurs milliards

C’est un casse-tête à plusieurs milliards de dollars qui agite les tribunaux aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cœur de l’affaire : l’intelligence artificielle développée par Meta, capable de répéter mot pour mot le contenu de livres protégés par le droit d’auteur. La découverte fait trembler les géants de la tech et réjouit les avocats des auteurs.

25/06/2025, 10:09

ActuaLitté

Boualem Sansal : une audience d'appel dans un climat tendu

Ce mardi 24 juin, lors d'une audience d'appel rapide et tendue, le parquet d'Alger a requis 10 ans de réclusion et une amende d'un million de dinars (6640 €) pour Boualem Sansal, rapporte l'AFP. La décision des juges sera connue le 1er juillet.

24/06/2025, 15:37

ActuaLitté

Affaire Bastien Vivès : le “vide abyssal” du dossier

Le parquet de Nanterre a récemment confirmé son choix de ne pas contester la décision rendue le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel. Celui-ci s’était déclaré incompétent pour juger Bastien Vivès pour « fixation et transmission d’images à caractère pédopornographique », rappelle l'AFP.

19/06/2025, 10:26

ActuaLitté

Michel Onfray condamné pour parasitisme littéraire

Dans une affaire opposant Michel Onfray à la maison d’édition Les provinciales, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu, le 23 mai 2025, une contrefaçon de droit d’auteur… et un parasitisme de l’auteur. Récit d’un affrontement littéraire, éditorial et juridique, avec au coeur de l'affaire, un extrait d’une préface et un héritier de Charles Maurras...

18/06/2025, 17:00

ActuaLitté

Rémunération sur la revente de livres d'occasion : mirage d'un projet viable

Il est des idées qui avancent de guingois, sous couvert d'un bon sens filant droit. Pour défendre le projet d'une rémunération pour auteurs et éditeurs taxant les ventes de livres d’occasion, on tord le bras à l'actuelle législation, comme si l’affaire était déjà entendue. Pas de chance, le droit est têtu.

18/06/2025, 12:26

ActuaLitté

Hongrie : la censure des livres LGBTI contraire au droit de l'Union

En 2021, le Parlement hongrois a adopté une loi sur la protection des enfants, cependant assortie de mesures anti-LGBTIQIA+ aux conséquences désastreuses. Parmi celles-ci, une censure des ouvrages évoquant des personnages homosexuels et non cisgenres, que la Commission européenne considère comme une infraction au droit de l'Union. L’avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne Tamara Ćapeta, dans un avis souscrit à cette analyse. 

06/06/2025, 12:57

ActuaLitté

À Villeurbanne, un homme s'empare d'un Coran avant de l'incendier

Dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 juin, un homme s'est introduit au sein de la mosquée Errahma de Villeurbanne, vers 3h45, peu avant l'appel à la première prière. Il y a subtilisé un exemplaire du Coran avant d'y mettre le feu et de le déposer devant le lieu de culte. Il a été interpellé ce mardi 3 juin au soir et placé en garde à vue.

04/06/2025, 12:24

ActuaLitté

Le casse-tête Bastien Vivès : le tribunal de Nanterre se déclare "incompétent"

Ce mardi 27 mai s'ouvrait un procès d'ampleur nationale, déjà renvoyé une première fois : celui de Bastien Vivès. Dessinateur de BD multirécompensé, il était jugé au tribunal correctionnel de Nanterre pour « diffusion d'images pédopornographiques » à travers ses dessins. Ce dernier s’est toutefois déclaré incompétent pour juger l’affaire.

27/05/2025, 17:47

ActuaLitté

Accusation de plagiat : réponse de l'éditeur de Guillaume Musso

Les éditions Calmann-Lévy ont réagi à un article publié ce 16 mai dans nos colonnes. Ce dernier évoquait l'audience prévue le 10 juillet prochain, suite à la plainte en contrefaçon de Diana Katalayi Ilunga visant Guillaume Musso, l'avocate Me Lorraine Gay, mandatée par l'éditeur, nous a adressé un Droit de réponse. Il est ici reproduit conformément à la législation.

23/05/2025, 11:09

ActuaLitté

Accusé de plagiat, Guillaume Musso a rendez-vous au tribunal en juillet

Nouvelle étape dans le dossier qui oppose Guillaume Musso et sa maison d'édition Calmann-Lévy à Diana Katalayi Ilunga, autrice franco-congolaise qui l'accuse de plagiat. Alors qu'une mise en demeure avait été envoyée par l'avocat de l'autrice, Me Jim Michel-Gabriel, le 20 février dernier, ActuaLitté vient d'apprendre de ce dernier qu'une première audience a été fixée au 10 juillet, devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

16/05/2025, 18:07

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Dans le Quartier latin, la nouvelle librairie Gibert sera dédiée à la romance

Le 18 novembre 2025, le groupe Gibert inaugurera un nouveau magasin dans le 6e arrondissement, au cœur du Quartier latin. Sur 4 niveaux et près de 200 m2, l'enseigne sera dédiée à un seul genre, la romance, qui connait ces dernières années des ventes particulièrement élevées.

16/10/2025, 15:50

ActuaLitté

Pour le Syndicat de la Librairie, Amazon “se considère au-dessus de la loi”

La multinationale américaine Amazon a annoncé, ce jeudi 16 octobre, qu'elle appliquerait une remise de 5 % sur les prix de vente des ouvrages récupérés par ses clients dans des points de retrait situés au sein de commerces qui vendent des livres. Aux yeux du Syndicat de la Librairie française, Amazon « se considère au-dessus de la loi française » en reprenant à son compte cette remise réservée depuis 2014 aux détaillants.

16/10/2025, 15:30

ActuaLitté

Terra Manga, la nouvelle librairie manga de Rouen

Une nouvelle librairie manga a fait son apparition dans le centre de Rouen, au 74, rue d'Amiens. Depuis le début du mois de septembre, Thomas Moulin est l'heureux directeur de Terra Manga. Cet ancien employé en reconversion réalise un rêve d'enfant, mais ne navigue pas pour autant à vue dans ce secteur qu'on dit en déclin.

16/10/2025, 13:08

ActuaLitté

Le poète et romancier périgourdin Pierre Gonthier s’est éteint à 93 ans

L’écrivain et poète Pierre Gonthier est décédé ce mercredi 15 octobre à l’âge de 93 ans, a appris, auprès de ses proches, Sud Ouest. Membre de l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord et de l’Institut Eugène Leroy, il laisse derrière lui une œuvre sensible et profondément enracinée dans sa terre natale.

16/10/2025, 12:44

ActuaLitté

5 % sur les livres dans certains points de retrait : Amazon s'autorise la remise

Amazon France annonce la mise en place d'une remise de 5 % sur le prix de vente des ouvrages neufs, lorsque ces derniers sont récupérés par les clients dans un point de retrait situé dans des commerces qui vendent des livres. Ce qui inclut certains casiers automatisés de la multinationale, pour un total de 3000 points de retrait éligibles, partout en France.

16/10/2025, 11:36

ActuaLitté

Maxence Langlois-Berthelot reste conseiller culture de Sébastien Lecornu

Rappelé à Matignon par le président de la République le vendredi 10 octobre, Sébastien Lecornu s'est attelé à la tâche de faire adopter un budget 2026 sans recours à l'article 49.3, tout en évitant la censure. À ses côtés, sur les questions culturelles, il profitera des conseils de Maxence Langlois-Berthelot, à ce poste depuis mars 2025.

16/10/2025, 09:20

ActuaLitté

Lyon : une journée de rencontre autour des photographies vernaculaires

Le jeudi 27 novembre 2025, le département Documentation régionale & Dépôt légal de la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, organise une nouvelle journée professionnelle consacrée aux fonds photographiques. Cette quatrième édition mettra l’accent sur la dimension intime dans la photographie vernaculaire.

15/10/2025, 17:07

ActuaLitté

La librairie nordique Bokbar s’installe à l’Institut suédois

La librairie Bokbar inaugure sa nouvelle librairie pop-up le 16 octobre, de 18h à 21h, à l’Institut suédois, au cœur du Marais. Cette installation temporaire qui durera jusqu'au 21 décembre propose une sélection d’ouvrages venus de Suède, Norvège, Finlande, Danemark et Islande, en écho à la programmation culturelle de l’Institut.

15/10/2025, 15:56

ActuaLitté

Édition : une proposition de loi pour briser les conglomérats médiatiques

En France, concentrations médiatique et éditoriale vont de plus en plus souvent de pair. Vivendi, propriétaire de Canal+ et Prisma Media, possède aussi Hachette Livre, tandis que CMI, qui détient Marianne, Franc-tireur ou Elle, a la main sur Editis. À l'Assemblée nationale, une proposition de loi entend casser ces monopoles économiques, afin de mettre le débat public et l'accès à l'information « à l’abri des oligopoles d’influence et des conflits d’intérêts ».

15/10/2025, 15:31

ActuaLitté

Livres empruntés, livres achetés : les deux visages du lectorat français

Alors que toutes les études montrent que la lecture tend à reculer dans la population française, le livre reste un pilier culturel et économique solide. Une nouvelle étude du Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture, signée par Joeffrey Drouard et Marianne Lumeau, s’est penchée sur les différences entre deux modes d’accès à la littérature : l’achat et l’emprunt.

15/10/2025, 13:01

ActuaLitté

Budget 2026 : pour la culture, des moyens et des emplois en baisse

De retour à Matignon, Sébastien Lecornu a présenté, ce mardi 14 octobre, son projet de loi de finances pour 2026, qui doit désormais être examiné par le Parlement. S'il échappe à la censure, le Premier ministre devra néanmoins convaincre avec sa proposition budgétaire et ce, sans recourir à l'article 49.3 de la Constitution...

15/10/2025, 12:26

ActuaLitté

La Zone, une nouvelle librairie dans le 14e arrondissement de Paris

Dans quelques semaines s'ouvrira à Paris, dans le 14e arrondissement, une nouvelle librairie, La Zone. Le gérant, Mehdi Arhab Baltasar, envisageait la création de son propre commerce de livres depuis quelques mois, avant de trouver ce local situé au 93, rue Didot.

15/10/2025, 09:28

ActuaLitté

Les Invisibles, héroïnes silencieuses : en précommande sur Ulule

Les Invisibles : Puissance et Résilience des Femmes Réfugiées est une bande dessinée inspirée de témoignages réels de femmes ayant fui les violences et les persécutions. À travers cinq récits intimes, elle met en lumière leur courage et leur humanité, tout en explorant les obstacles du parcours d’asile et les discriminations de genre. Le dessin en noir et blanc, ponctué de couleurs symboliques issues du violentomètre, traduit la perte puis la reconquête de leur autonomie, entre effacement et renaissance.

14/10/2025, 14:58

ActuaLitté

Le pari du best-seller : accro et en crise, l'édition joue à la roulette

Lorsque, en 1970, la petite maison Holt, Rinehart and Winston accepte de publier un premier roman — accueilli par les critiques mais vendu à peine à 2000 exemplaires la première année — ce geste relève de l’audace. Ce roman, aujourd’hui canonique, est The Bluest Eye de Toni Morrison. Mais à l’époque, son sort semblait déjà scellé, « refusé par plusieurs autres éditeurs ».

14/10/2025, 14:26

ActuaLitté

En Géorgie, le poète Zviad Ratiani condamné à deux ans de prison

Le poète géorgien Zviad Ratiani a été condamné à deux ans de prison pour des faits de « résistance, menace ou violence contre un représentant de l’autorité publique ». L’affaire remonte à la nuit du 23 juin, quand le poète a giflé un policier lors d'une manifestation devant le Parlement géorgien. Ratiani a reconnu d'emblée avoir commis ce geste, tout en plaidant non coupable.

14/10/2025, 13:30

ActuaLitté

Thomas Mann et Roger Vailland : deux inédits dévoilent leurs zones d’ombre

Deux figures majeures du XXᵉ siècle, deux écritures du monde et de soi : Thomas Mann et Roger Vailland. L’un, prix Nobel de littérature en 1929, symbole de la grande bourgeoisie allemande aux prises avec la modernité et ses vertiges moraux ; l’autre, écrivain français du désenchantement et de la liberté, résistant, chroniqueur de la guerre et de ses illusions perdues. Tous deux reviennent en librairie à travers deux inédits, à paraître cet automne et cet hiver.

14/10/2025, 12:56

ActuaLitté

Une bibliothécaire obtient 700 000 $ pour avoir résisté à la censure

En 2023, dans le comté de Campbell (Wyoming), la directrice du système de bibliothèques publiques de Gillette, Ter­ri Lesley, était licenciée au terme d’un long conflit autour de la présence d’ouvrages comportant des thèmes LGBTQ+ ou portant sur la sexualité. En réponse, elle engagea une action en justice en 2025, soutenue par la Commission fédérale des droits civiques (EEOC) qui avait autorisé sa plainte initiale. Après des négociations, le comté lui versera 700.000 $ pour solder le litige.

14/10/2025, 12:13

ActuaLitté

À Nice, fin de partie pour la librairie Le Vestiaire à MoT

Librairie niçoise centrée sur les ouvrages consacrés au sport, Le Vestiaire à MoT a fermé ses portes le mercredi 1er octobre dernier, suite à une procédure de liquidation judiciaire. Marc-Olivier Taccard, gérant du commerce, cherchait depuis quelques mois un partenaire pour l'accompagner dans le développement du lieu.

14/10/2025, 12:06

ActuaLitté

Nucléaire : la langue française fait fi(ssion) des anglicismes

Si l'uranium peut être enrichi, la langue française également, et une commission travaille même en ce sens. Elle publie ainsi au Journal officiel une liste de termes consacrés au nucléaire, afin de proposer des équivalents aux anglicismes très présents dans ce domaine particulièrement technique.

14/10/2025, 10:10

ActuaLitté

La BnF et Perrin lancent une grande Histoire de France illustrée

La Bibliothèque nationale de France (BnF) et les éditions Perrin annoncent le lancement d’un vaste projet commun : une Histoire de France illustrée, dont la publication s’échelonnera de 2027 à 2029. Ce travail collectif, placé sous la direction de Charles-Éloi Vial, conservateur au département des Manuscrits de la BnF, s’inscrit dans la continuité de la collaboration déjà engagée entre les deux institutions à travers la collection Bibliothèque des Illustres.

13/10/2025, 18:23

ActuaLitté

Grève des bibliothèques à Toulouse : les agents dénoncent le sous-effectif et le stress croissant

Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.

13/10/2025, 18:11

ActuaLitté

Depuis sa cellule, Boualem Sansal entre à l’Académie royale de Belgique

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis près d’un an en Algérie, a été élu membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, a annoncé dimanche à l’AFP son secrétaire perpétuel, Yves Namur.

13/10/2025, 17:22

ActuaLitté

Astérix en Lusitanie : premières planches d’un voyage au Portugal

Le 15 septembre dernier, ActuaLitté dévoilait la couverture du 41e album d’Astérix et Obélix, une aventure attendue qui conduira nos Gaulois jusqu’au Portugal. Le plan de promotion se poursuit, avec la révélation de quelques planches, qui ont bien failli rester coincées sur un serveur. Elles offrent un avant-goût de ce périple lusitanien...

13/10/2025, 16:02

ActuaLitté

Prix littéraires de la rentrée : parité dans les sélections, moins dans les jurys

La rentrée littéraire bat son plein, et les passions s'enflamment — ou non — pour quelques titres parus en août ou en septembre 2025. Les sélections des prix littéraires de la période affichent une parité quasi parfaite, mais les progrès sont encore possibles dans les jurys, où les hommes restent les plus présents.

13/10/2025, 15:00

ActuaLitté

Un chapitre “perdu” de Sur la route de Kerouac retrouvé chez la mafia new-yorkaise

Déjà romanesque, l'histoire de Sur la route pouvait-elle l'être un peu plus ? Un chapitre inédit du texte culte de l'auteur américain Jack Kerouac a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano. Dactylographié sur deux pages, il aurait suivi la publication de Sur la route de quelques mois, en 1957.

13/10/2025, 10:02

ActuaLitté

Gouvernement Lecornu 2 : Rachida Dati confortée au ministère de la Culture

Le dimanche 12 octobre 2025, Sébastien Lecornu a présenté la composition de son second gouvernement. Parmi les annonces, celle de la reconduction de Rachida Dati au ministère de la Culture apparaît comme un signal fort — et même une surprise récurrente — dans l’équilibre politique que le président Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre cherchent à maintenir.

12/10/2025, 22:29

ActuaLitté

La librairie Les Intrus rejoint la Fête du Livre : une première sous le signe de l'exil

Ouverte fin 2023, la librairie Les Intrus, installée au 22 rue Louis-Braille, à deux pas de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, participe pour la première fois à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Spécialisée en bande dessinée, la jeune enseigne s’invite cette année dans la programmation, et célèbre l’événement avec une exposition consacrée à Hazara Blues, du dessinateur Yann Damezin et du scénariste Reza Sahibdad, coup de coeur de son jeune gérant, Félicien Riss.

10/10/2025, 17:51

ActuaLitté

Face au désintérêt pour la lecture, qui faut-il consulter ?

Préoccupé par la baisse du temps consacré à la lecture par l'ensemble des Français, le ministère de la Culture, avec ceux de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, concentre ses efforts sur les plus jeunes. Dans le cadre des États généraux de la lecture pour la jeunesse, ouverts jusqu'en décembre prochain, la rue de Valois consulte ceux et celles qui fréquentent les jeunes, des familles aux enseignants, en passant par les bibliothécaires.

10/10/2025, 15:40

ActuaLitté

Un livre en cadeau dans toutes les boîtes aux lettres de la ville

À l’occasion du salon Lire en Poche, la Ville de Gradignan propose pour 2025 un dispositif original et ambitieux : un livre-cadeau distribué non seulement sur le salon lui-même, mais aussi dans toutes les boîtes aux lettres de Gradignan, en partenariat avec les éditions Points. 

10/10/2025, 14:49

ActuaLitté

Le pass Culture partage (enfin) ses données avec des collectivités territoriales

Le pass Culture, application de recommandation culturelle doublée d'un dispositif de crédits, pour certains bénéficiaires, afin de s'offrir des produits ou expériences, annonce une nouvelle expérimentation. La SAS gestionnaire du pass Culture partagera en effet ses données avec les collectivités territoriales, pour informer leur politique culturelle.

10/10/2025, 12:42

ActuaLitté

Outre-Manche, des livres jeunesse font (malgré eux) la promo du porno

Le cauchemar des éditeurs jeunesse s'est concrétisé pour la maison d'édition britannique Puffin, dont une série d'ouvrages destinés aux enfants de 7 à 12 ans est devenue le support promotionnel d'un site pornographique. En cause, une adresse web imprimée dans les ouvrages, piratée afin de rediriger vers une plateforme qui, de toute évidence, n'avait plus rien à voir avec le contenu d'origine.

10/10/2025, 11:46

ActuaLitté

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires

Face au raz-de-marée d'ouvrages de la rentrée littéraire, qui mieux que des libraires indépendants pour guider les lecteurs ? La plateforme de prédiffusion, surdiffusion et réseau social Edelweiss a invité les libraires indépendants à voter pour leurs titres préférés, afin d'établir une sélection de 10 pépites pour cette fin d'année 2025.

10/10/2025, 10:35

ActuaLitté

La campagne Ulule qui fait résonner les voix des littératures arabes

Le Labyrinthe de Théia, maison d’édition indépendante, vous fait découvrir ses deux nouveaux livres phares : Voyages Fantastiques en d’étranges contrées de l’autrice et conteuse palestinienne Sonia Nimr, et la suite et fin de la duologie fantasy nord-africaine de Melissa Mimouni : Diamants de Feu. Les ouvrages sont au coeur d'une campagne de financement sur Ulule

10/10/2025, 10:18

ActuaLitté

Écologie du livre en régions : les webinaires et formations du 4e trimestre

Le programme « L'Écologie du livre en régions », porté par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et les structures régionales du livre, se déploie lors du quatrième et dernier trimestre de l'année. Quatre rendez-vous sont proposés pour clore 2025.

10/10/2025, 09:58

ActuaLitté

À Pont-à-Mousson, Entre les lignes, nouvelle librairie généraliste

Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a gagné une librairie généraliste, Entre les lignes. Ouvert par Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski, tous deux passés par la Fnac locale, le commerce a été inauguré ce mercredi 1er octobre.

10/10/2025, 09:28

ActuaLitté

Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album

Les fans de Lucky Luke auront le droit à un nouvelle album, par Appollo et Brüno, à paraitre chez Lucky Comics ce 31 octobre 2025. Une aventure qui s'annonce moins portée sur l'humour que celles que nous offraient Morris et Goscinny, dans laquelle on retrouve le lonesome cowboy — qui s'est fait un nouveau visage pour l'occasion — alors qu'il est encore jeune et en apprentissage. 

09/10/2025, 17:35

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.