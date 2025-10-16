12 femmes accusent le fondateur de Capricci de violences sexuelles

Les témoignages recueillis par Les Jours décrivent un ensemble de comportements jugés abusifs, s’étendant sur plusieurs années et mêlant sphère professionnelle et relations intimes. Certaines femmes, souvent jeunes et en début de carrière, racontent avoir subi des avances insistantes, des gestes déplacés ou des situations d’humiliation.

L’une d’elles, prénommée Chloé, évoque une soirée en 2021 où, sous l’emprise de stupéfiants, elle aurait été contrainte à des gestes à caractère sexuel impliquant le couple : « J’ai dû embrasser Claire Bonnefoy. J’ai dû embrasser Thierry Lounas. » D’autres témoignages évoquent un climat de domination et de peur, dans lequel les opportunités professionnelles pouvaient se mêler à des exigences personnelles ou sexuelles.

Aucune des plaignantes n’a déposé plainte pour l’instant, invoquant la crainte de représailles ou la difficulté à dénoncer des faits dans un milieu restreint où les rapports de pouvoir sont forts. Toutes ont choisi de s’exprimer dans le cadre d’un collectif désormais constitué de vingt-six personnes, mêlant victimes présumées et anciens collaborateurs de Capricci, Bobi Lux, So Film et FTL, la holding du groupe.

Capricci, entre cinéma et édition

Créée par Thierry Lounas en 1999, Capricci s’est imposée comme une figure du cinéma indépendant français. Basée entre Nantes et Bordeaux, la structure combine plusieurs activités : la production et la distribution de films, mais aussi une maison d’édition spécialisée dans la critique et la théorie du cinéma. Depuis 2006, elle publie des essais et monographies devenus des références pour les cinéphiles, et édite la revue So Film depuis 2012, en collaboration avec le groupe So Press.

Thierry Lounas, ancien chef d’édition web des Cahiers du cinéma, est également à l’origine du festival SoFilm Summercamp et a collaboré à la société Wild West, lancée avec Vincent Maraval. Claire Bonnefoy, 36 ans, qui fut d’abord sa stagiaire avant de devenir sa collaboratrice puis sa compagne, a fondé la société Bobi Lux, à l’origine de films comme Vincent doit mourir ou Conte nuptial.

Réactions et enquêtes internes

À la suite de la publication de l’enquête, Farid Lounas, frère du producteur et dirigeant actuel de Capricci, a réagi auprès de Ouest-France. Il se dit « sidéré » par les accusations. Il précise qu’aucun signalement n’avait été porté à sa connaissance en vingt-cinq ans d’activité. Dès les premiers échos, Thierry Lounas a été placé en distanciel, puis s’est mis en retrait de ses fonctions à titre conservatoire. Une enquête interne indépendante a été confiée à un cabinet externe, concluant à l’absence de faits de harcèlement ou de violences sexistes dans le cadre du travail. Ces conclusions sont toutefois contestées par les plaignantes.

De leur côté, Thierry Lounas et Claire Bonnefoy réfutent l’ensemble des accusations, affirmant que les témoignages comportent « des déformations » et que les relations évoquées étaient « consenties et privées ».

Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), dont Capricci et Bobi Lux sont membres, déclare avoir pris connaissance des faits « d’une extrême gravité », à la lecture de l’article des Jours et annonce avoir appliqué des mesures conservatoires immédiates, entraînant la suspension temporaire de l’adhésion des deux producteurs.

Le syndicat précise que cette suspension restera en vigueur dans l’attente des auditions prévues par les statuts et de la réception d’éléments complémentaires permettant d’établir la véracité des faits. Les sanctions pourraient aller jusqu’à l’exclusion définitive.

Dans ce même communiqué, le SPI réaffirme son engagement contre les violences morales, sexuelles et sexistes, exprimant « son soutien à toutes les victimes et témoins » et saluant « le courage de celles et ceux qui parlent ». Le texte rappelle également les initiatives du syndicat pour la prévention, comme la présence de référents, et la formation à la lutte contre le harcèlement, menées avec le CCHSCT, le Collectif 50/50, Audiens et les organisations professionnelles du secteur.

#MeToo cinéma

Cette affaire, qui n’a pour l’instant donné lieu à aucune plainte judiciaire, s’inscrit dans la continuité du mouvement #MeToo du cinéma, dont la vague ne cesse d’ébranler les structures du secteur culturel français — y compris ses composantes les plus indépendantes.

Depuis plusieurs années, le monde du septième art est traversé par une série de révélations qui ont bouleversé ses hiérarchies et son fonctionnement. L’un des tournants majeurs fut le témoignage d’Adèle Haenel, en 2019, dénonçant des attouchements qu’elle attribuait au réalisateur Christophe Ruggia lorsqu’elle était adolescente. L’actrice avait alors déclaré vouloir briser « la loi du silence » qui protège les puissants du milieu, amorçant un changement durable dans la manière dont les violences sont perçues et relayées dans le cinéma français.

En 2020, son départ de la cérémonie des César, pour protester contre la récompense remise à Roman Polanski pour J’accuse, est devenu un geste emblématique de cette contestation. Après plusieurs années d’instruction, Christophe Ruggia a été condamné en février 2025 à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans. Il a annoncé son intention de faire appel, une audience devant la cour d’appel a été fixée au 19 décembre prochain.

D’autres affaires ont suivi. En mai 2024, neuf femmes ont accusé le producteur Alain Sarde, figure du cinéma d’auteur - producteur notamment de David Lynch, Alain Resnais ou Patrice Chéreau -, de viols et d’agressions sexuelles commis entre les années 1980 et 2003. En mai 2025, Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts. L’avocat de l'acteur a annoncé faire appel de cette décision.

Par ailleurs, d’autres plaintes avaient déjà été déposées en 2024 contre ce dernier pour des faits similaires, notamment une décoratrice et une assistante réalisatrice alléguant des agressions lors du tournage du même film, en 2021.

Parallèlement, plusieurs personnalités du cinéma ont choisi de témoigner publiquement, souvent par le biais de la littérature. L’actrice et réalisatrice Judith Godrèche a publié en 2024 le récit Moi aussi (Grasset), dans lequel elle revient sur les violences subies durant son adolescence, notamment celles qu’elle attribue au réalisateur Benoît Jacquot. Ce texte prolonge son engagement public après son discours aux Césars 2024, où elle avait dénoncé les abus systémiques dans le cinéma français et appelé à une réforme profonde des structures de production et de formation du secteur.

À LIRE - Gérard Miller placé en garde à vue pour des accusations de violences sexuelles

De son côté, Isild Le Besco a également pris la parole publiquement. En février 2024, elle se joint à Anna Mouglalis et Judith Godrèche pour porter plainte contre le réalisateur Jacques Doillon, qu’elles accusent de violences psychologiques et physiques. L’actrice déclare alors ne pas être encore prête à évoquer publiquement les violences qu’elle dit avoir subies de la part de Benoît Jacquot.

Deux mois plus tard, elle publie Dire vrai (L’Iconoclaste), un texte intime et frontal dans lequel elle revient sur cette relation marquée par la domination et l’abus d’autorité. En mai 2024, elle dépose finalement plainte contre Benoît Jacquot pour viol sur mineure de plus de quinze ans.

Face à la multiplication de ces affaires, les pouvoirs publics ont dû réagir. Une commission d’enquête parlementaire a été créée pour examiner les violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Ses travaux visent à établir un diagnostic sur l’ampleur des abus et à formuler des recommandations concrètes pour prévenir le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans ces milieux souvent marqués par des rapports de pouvoir informels.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com