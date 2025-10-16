Découvrez les finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2025

Cette année, trente ouvrages étaient en lice. Après une première sélection de douze titres, les deux jury — distincts pour chaque prix — ont désigné leurs finalistes. Les noms des lauréats seront révélés le 18 novembre 2025. L'an dernier, Rachid Benzine remportait le Grand Prix du Roman Métis pour son ouvrage Les silences des pères, publié aux Éditions du Seuil. Beata Umubyeyi Mairesse était honorée du Prix des Lecteurs pour son roman Le convoi, paru chez Flammarion

Ces distinctions sont organisées par La Réunion des Livres pour la Ville de Saint-Denis de La Réunion et la Direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC Réunion), avec le soutien de la Région Réunion et de la Sofia.

Finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2025

Karim Kattan, L'Éden à l’aube (Elyzad)

Alexandre Lenot, Cette vieille chanson qui brûle (Denoël)

Abdellah Taïa, Le bastion des larmes (Julliard)

Anne Christine Tinel, La mangue et le papillon (Elyzad)

Finalistes du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis

Alexandre Lenot, Cette vieille chanson qui brûle (Denoël)

Nour Malowé, Le printemps reviendra (Récamier)

Omar Youssef Souleimane, L’Arabe qui sourit (Flammarion)

Anne Christine Tinel, La mangue et le papillon (Elyzad)

