Découvrez les finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2025

Ce jeudi 16 octobre 2025 à la médiathèque François-Mitterrand de Saint-Denis, l’association La Réunion des Livres a dévoilé la liste des finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2025 ainsi que du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis. Remis depuis 2010 par la ville de Saint-Denis à La Réunion, il récompense un roman francophone publié depuis moins d'un an et soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l'humanisme.
Le 16/10/2025 à 13:03 par Dépêche
Publié le :
16/10/2025 à 13:03
Cette année, trente ouvrages étaient en lice. Après une première sélection de douze titres, les deux jury — distincts pour chaque prix — ont désigné leurs finalistes. Les noms des lauréats seront révélés le 18 novembre 2025. L'an dernier, Rachid Benzine remportait le Grand Prix du Roman Métis pour son ouvrage Les silences des pères, publié aux Éditions du Seuil. Beata Umubyeyi Mairesse était honorée du Prix des Lecteurs pour son roman Le convoi, paru chez Flammarion
Ces distinctions sont organisées par La Réunion des Livres pour la Ville de Saint-Denis de La Réunion et la Direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC Réunion), avec le soutien de la Région Réunion et de la Sofia.
Karim Kattan, L'Éden à l’aube (Elyzad)
Alexandre Lenot, Cette vieille chanson qui brûle (Denoël)
Abdellah Taïa, Le bastion des larmes (Julliard)
Anne Christine Tinel, La mangue et le papillon (Elyzad)
Alexandre Lenot, Cette vieille chanson qui brûle (Denoël)
Nour Malowé, Le printemps reviendra (Récamier)
Omar Youssef Souleimane, L’Arabe qui sourit (Flammarion)
Anne Christine Tinel, La mangue et le papillon (Elyzad)
