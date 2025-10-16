Le poète et romancier périgourdin Pierre Gonthier s’est éteint à 93 ans

Né en 1932 à Port-de-Couze, près de Lalinde, Pierre Gonthier fut professeur de français à Bergerac. Son écriture, à la fois limpide et nourrie de poésie, se caractérisait par une nostalgie souriante et un attachement viscéral à la Dordogne, qu’il a célébrée dans la plupart de ses ouvrages.

En 2014, il reçoit le Grand Prix international de la Société des Poètes et Artistes de Langue Française, décerné sous l’égide de la Présidence de la République, pour l’ensemble de son œuvre — une reconnaissance qui consacrait une carrière discrète mais féconde.

Auteur prolifique, Pierre Gonthier a publié de nombreux ouvrages où se mêlent poésie, récits et évocations du terroir périgourdin.

Aux Éditions de La Lauze, il signe La Galope (2002, réédité en 2012), suivi d’Encres violettes (2004), illustré par Marcel Pajot, qui lui vaut le Prix de l’Escale du Livre de Bordeaux en 2005. Viennent ensuite L’Alambic de Pierre Lune (2006), L’Enfant qui parle à la rivière (2010), et En Périgord, le plus proche des pays lointains (2012), réalisé avec Bernard Giraudel et préfacé par Georges Pernoud, accompagné de photographies de Jacques Saraben.

En 2013, il publie L’Auberge du Souviens-t’en aux Éditions Couleurs Périgord, avec des photographies de Michel Dartenset. L’ouvrage reçoit le Prix spécial du jury du Grand Prix du Périgord 2014.

Chez les Éditions Les Amis de la Poésie à Bergerac, il explore davantage son versant lyrique avec Les Heures cerf-volant (2007), Le Goût sauvage des mûres (2008), Les Prouesses du vent (2012) et La Fève, comme un printemps qui vient (2014), coécrit avec Annie Delpérier. Là encore, les dessins de Marcel Pajot accompagnent fidèlement sa plume.

Ses dernières publications paraissent aux Éditions Secrets de Pays : Le Beau dimanche de Cornecul, rugby au Pré-qui-Penche (2015), De la douceur des choses (2016, avec Michel Testut), Cornecul et le fantôme écossais (2017), ou encore Arrières saisons (2021). Ces ouvrages, illustrés par Francis Pralong ou Marcel Pajot, mêlent humour, mémoire et observation tendre du quotidien.

