Yaël Braun-Pivet, Jocelyne Sauvard... Le palmarès des Prix Simone-Veil 2025

À l'occasion du 15e Salon des Femmes de Lettres, au Cercle National des Armées (Paris 8e), les Prix Simone-Veil ont été décernés par Maîtres Jean et Pierre-François Veil, ainsi que Jeanne d’Hauteserre, maire du 8e. Les distinctions ont salué les œuvres de six autrices.
Le 16/10/2025
16/10/2025 à 13:01
Prix Simone Veil, catégorie essai
Yaël Braun-Pivet, À ma place, Buchet Chastel
Prix Simone Veil, catégorie biographie
Jocelyne Sauvard, Antoinette Fouque, Flammarion
Prix des Femmes de Lettres
Inna Shevchenko, Une lettre de l’est, Des Femmes
Prix de la Mairie du 8e
Véronique Le Bris, Alice Guy, Hors Collection
Prix Cocktail & Culture
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre, Grasset et Roselyne Febvre, Le Pacte du Désert, Du Rocher
Chaque année, les Prix Simone-Veil, mais aussi le Prix des Femmes de Lettres, le Prix de la Mairie du 8e et le Prix Cocktail & Culture célèbrent les écrits féminins en mettant en avant des ouvrages engagés, qu’il s’agisse de romans, d’essais ou de travaux historiques. En hommage à Simone Veil, qui a donné son nom à l’une des distinctions, ils visent à révéler des parcours de femmes marquantes de leur époque, qu’elles soient engagées ou non, et à faire rayonner leurs voix.
Huit autrices étaient en lice, d'après la sélection présentée au début du mois de septembre.
Au sein du jury siègent Nicole Bacharan, Ariane Bois, Emmanuelle de Boysson, Cécilia Dutter, Irène Frain, Anne Fulda, Alix Girod de l’Ain, Félicité Herzog, Michèle Kahn, Kenizé Mourad, Luce Perrot et Valérie Toranian.
L'année dernière, le palmarès réunissait Abnousse Shalmani (Prix Simone Veil) Cécile Chabaud (Prix des Femmes de Lettres) Emmanuelle Favier (Prix de la Mairie du 8e), ainsi que Tatiana de Rosnay et Evelyne Bloch-Dano (toutes deux Prix Cocktail & Culture).
Photographie : Au premier plan, de gauche à droite : Alexandra Rossi von Thüngen, Michèle Rossi, Jeanne d’Hauteserre, Jocelyne Sauvard, Adelaïde de Clermont-Tonnerre, Roselyne Febvre, Ariane Bois, Véronique Le Bris, Ariane Bois, Inna Shevchenko, Cécile Chabaud, Yaël Braun-Pivet. À l’arrière-plan, Emmanuelle de Boysson, Jean Veil, Anne Fulda, Michèle Kahn, Irène Frain, Félicité Herzog, Nicole Bacharan (Cocktail & Culture)
