Prix Lamartine 2025 : Jean-Paul Kauffmann lauréat pour L’Accident

Créé en 2018 par l’Association des Départements de France, avec le soutien de l’écrivain Denis Tillinac, le Prix Lamartine récompense chaque année un ouvrage qui met en lumière les départements et territoires français à travers la littérature.

Pour cette 8ᵉ édition, le jury a porté son choix sur Jean-Paul Kauffmann pour L’Accident (Éditions Les Équateurs). L’auteur succède ainsi à Arnaud de la Grange, lauréat 2024 pour Les Promesses du large (Gallimard).

Les finalistes de la sélection :

À la machine. Vies d’Élisabeth de Miribel de David Brunat (Éditions La Thébaïde)

Sortir du rang de Rodolphe Casso (Éditions Aux Forges de Vulcain)

Des hommes sans sépulture de Denis Lépée (Éditions Fayard)

Les cambrioleurs de Fabio Viscogliosi (Actes Sud)

Une œuvre de mémoire et de survie

Dans L’Accident, Jean-Paul Kauffmann revient sur un drame survenu en 1949 dans son village natal de Corps-Nuds, en Ille-et-Vilaine. Dix-huit jeunes footballeurs y ont trouvé la mort dans un accident de camion alors qu’ils rentraient d’un match.

Ce souvenir d’enfance, profondément enraciné, a accompagné l’auteur pendant sa captivité au Liban, entre 1985 et 1988. Isolé, privé de parole et de repères, il s’est raccroché à ces images fondatrices : les senteurs du fournil paternel, l’église mystérieuse, la figure austère du prêtre, les chemins de terre du village.

À travers ce récit, Kauffmann relie deux blessures intimes, celle de la tragédie de 1949 et celle de sa détention, montrant comment la mémoire de Corps-Nuds lui a offert un refuge intérieur, un espace que ses ravisseurs ne pouvaient atteindre.

Le jury du Prix Lamartine des Départements de France est présidé par Éric Neuhoff, journaliste et écrivain. Il est composé de Florence Bertrand-Kervern, professeure à l’université Paris-Dauphine, Dominique Caloni, ancien dirigeant de groupes de presse et d’édition, Hubert Delaume, médecin généraliste en milieu rural, Martine Gasquet-Daugreilh, ancienne députée et directrice de la Culture de la Ville de Nice, Pierre Monzani, préfet hors classe, Bertrand de Saint Vincent, journaliste au Figaro, Xavier Patier, haut-fonctionnaire et écrivain et Alyssia Andrieux, collaboratrice territoriale.

La remise du prix aura lieu le 16 décembre prochain, et sera présidée par François Sauvadet, président de Départements de France.

Crédit image : Claude Truong-Ngoc / CC BY-SA 3.0

Par Clotilde Martin

