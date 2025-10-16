Terra Manga, la nouvelle librairie manga de Rouen

Sa rencontre avec la bande dessinée japonaise se fait à l'enfance : « C'est pas très original, mais mon premier, c'était Naruto », se souvient-il. Initié au genre par un grand cousin, ce dernier lui transmet la fièvre du manga qui touche des millions de Français, faisant du pays le deuxième plus gros consommateur au monde derrière le Japon. « Ça fait 20 ans que j'en lis, je ne décroche pas. »

Après une première carrière passée à faire du licensing et de la finance pour une entreprise rouennaise, Thomas Moulin profite d'un licenciement économique et du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) pour réaliser « un rêve de gosse » : ouvrir sa propre librairie spécialisée dans le manga. « Je me suis dit “Si c'est pas maintenant, ça sera jamais”. »

Mais il ne suffit pas d'être passionné depuis des années pour faire prospérer un commerce : Thomas Moulin s'est donc formé dans deux librairies et, surtout, a réalisé une étude de marché. « Le secteur du manga est en déclin, certes, mais c'est surtout parce que le Covid a entrainé un pic surnaturel. Les gens n'avaient que ça pour dépenser leur argent. »

« Un démarrage plutôt confortable »

Une période passée à lire, jouer aux jeux vidéo ou regarder des animes, qui a largement profité au secteur : « Il n’en serait pas où il en est sans le Covid. » Alors, même si aujourd'hui, « les gens ont moins le temps pour lire », Thomas Moulin reste confiant : « Je pense qu’on va revenir autour des données qu’on avait en 2019-2020, qui étaient déjà très bonnes ! »

D'autant que, selon ses observations « il y a une hausse du nombre d’acheteurs de manga, c'est le panier moyen qui a baissé ». Pour son ouverture, le néo-libraire s'avoue chanceux : « J'ai eu un démarrage plutôt confortable. » Il a été aidé, de son propre aveu, par son entourage « très geek » : « J’ai plein d’anciens collègues et amis qui viennent dépenser leur argent chez moi. »

Mais pour se construire une clientèle plus large, Thomas Moulin affirme mettre « les bouchées doubles dans la communication sur les réseaux sociaux ». Ces actions, ajoutées à l'effet du bouche-à-oreille, permettent à sa fréquentation de « progresser petit à petit » depuis l'ouverture il y a un mois et demi.

Terra Manga est nichée dans le local d'une ancienne cave à bière, pour lequel le nouveau libraire n'a eu qu'à faire des travaux d'aménagement minimes. Sur les étagères, plus de 6000 références de mangas parmi lesquelles la série préférée de Thomas Moulin : le mythique Berserk, par Kentarō Miura (Glénat, trad. Anne-Sophie Thévenon).

Ce « très grand passionné de fantasy et science-fiction » aime également conseiller Gunnm, de Yukito Kishiro (Glénat, trad. David Deleule) une des œuvres piliers du cyberpunk, ainsi que The Bugle Call de Toumori Higoro (Ki-oon, trad. David Le Queré) et Gloutons et Dragons de Ryoko Kui (Casterman, trad. Sébastien Ludmann), ses deux derniers coups de cœur.

