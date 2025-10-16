La culture ne se résume pas à un clic

Amazon promet 5 % de réduction sur les livres neufs, se présentant en défenseur de la lecture. Mais lire, ce n’est pas consommer — et livrer, ce n’est pas transmettre. Derrière cette offre alléchante, c’est une vision purement marchande de la culture qui s’impose : l’attention se mesure en secondes, la pensée devient un produit de consommation courante.

Un geste commercial, pas culturel

Amazon justifie cette réduction par la volonté de toucher les « lecteurs éloignés de l’offre physique ». Pourtant, le vrai défi n’est pas logistique, mais culturel. Les chiffres du Centre national du livre (CNL) et du CREDOC sont sans appel : en 2023, seulement 81 % des Français se déclaraient lecteurs, contre 88 % dix ans plus tôt.

La baisse touche toutes les catégories sociales et tous les territoires, y compris les grandes villes, pourtant bien pourvues en librairies. Le problème n’est pas l’accès au livre, mais la place de la lecture dans une société saturée d’écrans, de streaming et de réseaux sociaux.

Amazon vend, mais ne fait pas lire

La plateforme rend le livre disponible, mais non désirable. Elle met en avant les best-sellers, uniformise les goûts, réduit le choix à ce qui se vend déjà. Une librairie, en revanche, est un lieu de rencontre, de conseil, de débat — un espace qui entretient le goût du livre et le relie à la vie sociale. Amazon, lui, ne livre que des colis. Il ne crée pas de lecteurs, il simplifie la vie de ceux qui le sont déjà.

Une stratégie de contournement

La réduction de 5 % n’est pas un geste culturel, mais une manœuvre commerciale. Depuis que la loi impose 3 € minimum de frais de livraison, Amazon cherche à compenser cette contrainte en baissant le prix du livre, érodant ainsi le principe du prix unique, pilier de la politique du livre en France.

Sous couvert de défendre « l’accès à la culture », Amazon défend surtout ses parts de marché : plus de la moitié des ventes de livres en ligne passent déjà par sa plateforme, sans qu’il contribue à la vie littéraire ou à la médiation culturelle.

La vraie solution : des lieux de transmission

Avec plus de 3 500 librairies indépendantes, la France possède le maillage le plus dense d’Europe. Ces lieux ne sont pas de simples commerces : ils organisent des rencontres, soutiennent les auteurs, font exister la diversité éditoriale.

Pour les zones isolées, des alternatives existent — bibliothèques intercommunales, librairies itinérantes, plateformes coopératives — qui allient numérique et proximité sans sacrifier le lien humain.

La lecture ne se livre pas par colis

Ce qui recule aujourd’hui, ce n’est pas la possibilité d’acheter un livre, mais le désir de lire. Aucun rabais, aucune livraison express ne peut remplacer le temps, l’attention et l’expérience intime que demande la lecture. Le livre n’a pas besoin d’un distributeur mondial, mais de lecteurs vivants et de lieux de transmission.

Renny Aupetit, libraire

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

