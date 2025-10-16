8 titres encore dans la course pour le Prix Interallié 2025

La seconde sélection du Prix Interallié 2025

Christian Authier, Comme un père, Du Rocher

Anne Berest, Finistère, Albin Michel

Nathan Devers, Surchauffe, Albin Michel

Cécile Guilbert, Feux sacrés, Grasset

Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont

Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, Le Cherche-Midi

Maria Pourchet, Tressaillir, Stock

Louis-Henri de la Rochefoucauld, L’amour moderne, Robert Laffont

Fondé pendant que ses initiateurs attendaient l'annonce du lauréat du Prix Femina, le premier Prix Interallié a été attribué à André Malraux en 1930 pour son œuvre La Voie royale. Il privilégie généralement les écrivains ayant également une carrière journalistique.

À LIRE - Jean Echenoz, lauréat du Prix de la langue française 2025

Le jury du Prix Interallié réunit, aux dernières nouvelles, Jean-Marie Rouart, président, Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Thibault de Montaigu, lauréat 2024.

L'année dernière, le Prix Interallié avait en effet salué Thibault de Montaigu pour Cœur (Albin Michel).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com