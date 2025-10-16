8 titres encore dans la course pour le Prix Interallié 2025

Le jury du Prix Interallié s'est retrouvé, pour trancher : sur les 12 titres de la première sélection, seuls 8 ont été retenus pour l'étape suivante. Le choix de l'ouvrage lauréat est prévu pour le 5 novembre prochain, rappelons-le, avant une proclamation qui aura lieu le 12 novembre à 13h au sein du restaurant parisien Lasserre.
Le 16/10/2025 à 11:51 par Dépêche
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
16/10/2025 à 11:51
0
Commentaires
2
Partages
Christian Authier, Comme un père, Du Rocher
Anne Berest, Finistère, Albin Michel
Nathan Devers, Surchauffe, Albin Michel
Cécile Guilbert, Feux sacrés, Grasset
Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont
Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, Le Cherche-Midi
Maria Pourchet, Tressaillir, Stock
Louis-Henri de la Rochefoucauld, L’amour moderne, Robert Laffont
Fondé pendant que ses initiateurs attendaient l'annonce du lauréat du Prix Femina, le premier Prix Interallié a été attribué à André Malraux en 1930 pour son œuvre La Voie royale. Il privilégie généralement les écrivains ayant également une carrière journalistique.
À LIRE - Jean Echenoz, lauréat du Prix de la langue française 2025
Le jury du Prix Interallié réunit, aux dernières nouvelles, Jean-Marie Rouart, président, Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Thibault de Montaigu, lauréat 2024.
L'année dernière, le Prix Interallié avait en effet salué Thibault de Montaigu pour Cœur (Albin Michel).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
257 pages
Editions du Rocher
20,90 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 20/08/2025
336 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 03/09/2025
400 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Robert Laffont
22,00 €
Paru le 21/08/2025
496 pages
Le Cherche Midi
22,00 €
Paru le 20/08/2025
324 pages
Stock
21,90 €
Paru le 21/08/2025
256 pages
Robert Laffont
20,00 €
Commenter cet article