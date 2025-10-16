Jean Echenoz, lauréat du Prix de la langue française 2025

Créé en 1986 à l’initiative de la Ville de Brive, le Prix de la langue française récompense chaque année un écrivain ou un intellectuel dont l’œuvre contribue à faire vivre et rayonner la langue française dans toute sa richesse, sa créativité et sa diversité. Doté de 10.000 euros par la Ville, il met en lumière la qualité stylistique, la modernité et l’influence culturelle d’une écriture.

Après Abdellah Taïa, couronné en 2024, le jury a choisi de distinguer Jean Echenoz. La délibération s’est tenue à l’Institut Sothys, partenaire de la Foire du livre de Brive.

Le jury réunissait Laure Adler, Tahar Ben Jelloun, Philippe Claudel, Antoine Compagnon, Étienne de Montety, Éric Fottorino, Jérôme Garcin, Franz-Olivier Giesbert, Paula Jacques, Dany Laferrière, Alain Mabanckou, Éric Neuhoff, Jean-Noël Pancrazi, Danièle Sallenave et Christian Signol.

Une œuvre d’élégance et d’ironie

Jean Echenoz s’impose depuis plus de quarante ans comme l’une des voix les plus singulières de la littérature française contemporaine. Romancier du mouvement, de l’observation et de la variation subtile, il aime se définir comme un auteur de « romans géographiques », explorant aussi bien les paysages du monde que les territoires de l’esprit.

Né en 1947, formé à la sociologie à Aix-en-Provence avant de s’installer à Paris, Echenoz publie en 1979 son premier roman, Le Méridien de Greenwich, qui lui vaut le prix Fénéon. Il reçoit ensuite le prix Médicis en 1983 pour Cherokee, puis le prix Goncourt en 1999 pour Je m’en vais, roman emblématique d’un style mêlant humour, mélancolie et précision d’horloger.

Fidèle depuis ses débuts aux Éditions de Minuit, il a bâti une œuvre à la fois dense et d’une clarté rare, où la légèreté apparente dissimule une profonde gravité. Ses romans, souvent nourris de digressions, de portraits fugaces et d’une narration ludique, transforment le réel en fiction poétique.

Ses titres récents — Courir, Des éclairs, 14, Envoyée spéciale, Vie de Gérard Fulmard ou encore Bristol (paru en 2025) — confirment la cohérence d’une œuvre marquée par un art consommé de la phrase et un goût constant pour l’expérimentation. Echenoz s’y montre à la fois ironique et tendre, scrutant les gestes, les paysages, les voix, pour en tirer une littérature de l’infime, capable de saisir la comédie humaine avec un détachement bienveillant.

Le Prix de la langue française : une reconnaissance stylistique

Le Prix de la langue française n’est pas un prix d’actualité littéraire : il consacre une œuvre entière et une manière d’écrire. Depuis près de quarante ans, il s’attache à distinguer celles et ceux qui incarnent la vitalité du français contemporain. Parmi ses précédents lauréats figurent Annie Ernaux, Pierre Assouline, Mona Ozouf, Emmanuel Carrère, Pierre Bergounioux ou encore Louis-Philippe Dalembert.

En distinguant Jean Echenoz, le jury a voulu saluer une langue à la fois élégante, précise et musicale, où l’ironie se mêle à la compassion, et où chaque mot semble pesé avec la légèreté d’un funambule. Ce prix vient ainsi reconnaître l’un des artisans les plus raffinés de la prose française, un écrivain qui explore depuis plus de quatre décennies les contours mouvants de la fiction.

Un prix remis à Brive

La Foire du livre de Brive, organisée par la Ville de Brive avec le soutien du Centre national du livre, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Corrèze, réunit chaque année plus de 500 auteurs et de nombreux lecteurs.

Depuis sa création en 1981, la Foire du livre de Brive est devenue un espace d’échanges entre le public et les écrivains. Elle propose, en plus des séances de dédicaces, un programme composé de rencontres littéraires, de forums, de débats et de lectures publiques.

La 43ᵉ édition, qui s’ouvrira le vendredi 7 novembre, accueillera la remise officielle du Prix de la langue française 2025 à Jean Echenoz.

À LIRE - Le programme complet de la Foire du livre de Brive 2025

Ce dernier, fidèle à sa discrétion, rejoint ainsi le cercle des écrivains qui ont su faire de la langue française un espace de liberté, de jeu et de profondeur. À travers ce prix, c’est toute une conception de la littérature — élégante, ironique et profondément humaine — que la Foire du livre de Brive choisit d’honorer.

Les lauréats du Prix de la langue française :

2025 Jean Echenoz • 2024 Abdellah Taïa • 2023 Ananda Devi • 2022 Nathacha Appanah • 2021 Pierre Bergounioux • 2019 Louis-Philippe Dalembert • 2018 Pierre Guyotat • 2017 Jean-Luc Coatalem • 2016 Philippe Forest • 2015 Mona Ozouf • 2014 Hélène Cixous • 2013 Jean Rolin • 2012 Vassilis Alexakis • 2011 Emmanuel Carrère • 2010 Alain Veinstein • 2009 Jean-Paul Kauffmann • 2008 Annie Ernaux • 2007 Pierre Assouline • 2006 Christiane Singer • 2005 Jean-Pierre de Beaumarchais • 2004 Gilles Lapouge • 2003 Dominique de Villepin • 2002 Michel Chaillou • 2001 Philippe Beaussant • 2000 Bernard Pivot • 1999 Jacques Chessex • 1998 Marcel Schneider • 1997 Francois Weyergans • 1996 René de Obaldia • 1994 Hector Bianciotti • 1993 Alain Rey • 1992 Alain Bosquet • 1991 Pascal Quignard • 1990 Yves Berger • 1989 Michel Jobert • 1988 André Lichnerowicz • 1987 Jacqueline de Romilly • 1986 Jean Tardieu

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix de la langue française ©Mathieu Zazzo

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com