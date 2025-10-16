Les éditions d’Avallon : le changement dans la continuité

Entre 2020 et 2025, Avallon a consolidé un équilibre entre son modèle papier et numérique grâce à sa distribution-diffusion assurée depuis l’origine par Immatériel. En 2026, l’éditeur associatif passera un cap pour renforcer sa présence chez les libraires. L’objectif reste le même : qualité, accessibilité, durabilité du fonds mis à disposition.

L’indépendance et la défense de l’édition

Depuis sa fondation en février 2020, la maison, membre des Éditeurs de la Région Occitanie (ÉRO) et de la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI), a publié 85 auteurs. Le modèle est non lucratif, soutenu par 25 bénévoles, une éditrice salariée à plein temps et deux directrices de collection. Des écrivains reconnus jalonnent le catalogue : Michel Quint, Danielle Thiery, Béatrice Hammer, Maurice Gouiran, Nicolas-Raphaël Fouque, Jean-Marc Demetz, mais aussi Cathy Borie et Mona Azzam. Près de 120.000 exemplaires ont été vendus en un peu plus de cinq ans.

Dès octobre 2025, Sienna Publishing élargira l’offre vers le New Adult. La diffusion sera assurée par CED et la distribution par DOD & Cie. La ligne sera portée par une directrice de collection dédiée, avec des parutions pensées pour la librairie comme pour le numérique.

Au 1er janvier 2026, DOD & Cie assurera la diffusion et la distribution des nouveautés Avallon. Concrètement, les réassorts n’attendront pas et la présence en magasin sera renforcée. Pour les libraires, les flux gagneront en sûreté et le fonds sera mieux mis en avant. Pour les lecteurs, c’est une accessibilité renforcée et des ouvrages toujours disponibles dans le temps.

En 2026, l’offre gagnera aussi en lisibilité. La collection noire & suspense se déclinera désormais en trois collections : thriller, polar, cosy. La science-fiction, entrée récemment au catalogue, s’appuiera sur des auteurs cultes déjà publiés, notamment Stefan Wul et Peter Randa, pour accompagner de nouvelles plumes. Enfin, La Pierre Blanche, nouvelle marque éditoriale, se consacrera à la littérature blanche, avec des textes ciblés et tenus dans la durée.

Côté audio, dix-huit livres sont déjà diffusés sur les principales plateformes, avec le soutien du Centre national du livre et de la Région Occitanie. En 2026, de nouvelles parutions rythmeront l’année, avec une direction artistique attentive aux voix, et la présence de comédiens professionnels venus du cinéma et du théâtre, afin d’offrir une écoute confortable et fidèle aux textes.

Mais Avallon reste avant tout une association à but non lucratif où auteurs et bénévoles sont associés aux orientations éditoriales. L’indépendance et la défense de l’édition à compte d’éditeur s’incarnent toujours au quotidien dans l’engagement de la structure au sein de l’association des éditeurs de la région Occitanie et de la Fédération des éditeurs indépendants.

Crédit image : les éditions d'Avallon

DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com