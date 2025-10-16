Les éditions d’Avallon : le changement dans la continuité

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, les éditions d'Avallon sont à l'honneur.
Le 16/10/2025 à 11:51 par Auteur invité
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
16/10/2025 à 11:51
0
Commentaires
3
Partages
Entre 2020 et 2025, Avallon a consolidé un équilibre entre son modèle papier et numérique grâce à sa distribution-diffusion assurée depuis l’origine par Immatériel. En 2026, l’éditeur associatif passera un cap pour renforcer sa présence chez les libraires. L’objectif reste le même : qualité, accessibilité, durabilité du fonds mis à disposition.
Depuis sa fondation en février 2020, la maison, membre des Éditeurs de la Région Occitanie (ÉRO) et de la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI), a publié 85 auteurs. Le modèle est non lucratif, soutenu par 25 bénévoles, une éditrice salariée à plein temps et deux directrices de collection. Des écrivains reconnus jalonnent le catalogue : Michel Quint, Danielle Thiery, Béatrice Hammer, Maurice Gouiran, Nicolas-Raphaël Fouque, Jean-Marc Demetz, mais aussi Cathy Borie et Mona Azzam. Près de 120.000 exemplaires ont été vendus en un peu plus de cinq ans.
Dès octobre 2025, Sienna Publishing élargira l’offre vers le New Adult. La diffusion sera assurée par CED et la distribution par DOD & Cie. La ligne sera portée par une directrice de collection dédiée, avec des parutions pensées pour la librairie comme pour le numérique.
Au 1er janvier 2026, DOD & Cie assurera la diffusion et la distribution des nouveautés Avallon. Concrètement, les réassorts n’attendront pas et la présence en magasin sera renforcée. Pour les libraires, les flux gagneront en sûreté et le fonds sera mieux mis en avant. Pour les lecteurs, c’est une accessibilité renforcée et des ouvrages toujours disponibles dans le temps.
En 2026, l’offre gagnera aussi en lisibilité. La collection noire & suspense se déclinera désormais en trois collections : thriller, polar, cosy. La science-fiction, entrée récemment au catalogue, s’appuiera sur des auteurs cultes déjà publiés, notamment Stefan Wul et Peter Randa, pour accompagner de nouvelles plumes. Enfin, La Pierre Blanche, nouvelle marque éditoriale, se consacrera à la littérature blanche, avec des textes ciblés et tenus dans la durée.
Côté audio, dix-huit livres sont déjà diffusés sur les principales plateformes, avec le soutien du Centre national du livre et de la Région Occitanie. En 2026, de nouvelles parutions rythmeront l’année, avec une direction artistique attentive aux voix, et la présence de comédiens professionnels venus du cinéma et du théâtre, afin d’offrir une écoute confortable et fidèle aux textes.
Mais Avallon reste avant tout une association à but non lucratif où auteurs et bénévoles sont associés aux orientations éditoriales. L’indépendance et la défense de l’édition à compte d’éditeur s’incarnent toujours au quotidien dans l’engagement de la structure au sein de l’association des éditeurs de la région Occitanie et de la Fédération des éditeurs indépendants.
Crédit image : les éditions d'Avallon
DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 26/02/2026
Avallon
18,90 €
Paru le 06/06/2025
152 pages
Les éditions d'Avallon
18,00 €
Paru le 12/02/2026
Avallon
18,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Et si notre existence ne se limitait pas à ce que nos sens peuvent percevoir ? Dans Le voile de l’invisible, Jean-Didier explore les dimensions subtiles de la conscience et les lois spirituelles qui relient nos vies entre elles. À travers la notion de karma et la lecture des vies antérieures, il invite à une réflexion sur le sens profond de nos épreuves, nos élans et nos blocages. Entre médiumnité et quête intérieure, cet essai propose de lever un coin du voile qui sépare le visible de l’invisible, pour accéder à une compréhension plus vaste de soi et du monde. Il en trace les contours dans cette carte blanche.
15/10/2025, 17:01
Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd’hui la parole est donnée aux éditions de la Lanterne.
15/10/2025, 11:36
Dans un communiqué, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) annonce son départ de Association pour le développement de la BD à Angoulême(ADBDA). Le SNAC estime ne plus être en phase avec ce qui se déroule actuellement.
14/10/2025, 15:41
Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : ouvrons le bal avec les Éditions Chèvre-feuille étoilée.
14/10/2025, 12:53
Longtemps minimisé, le harcèlement scolaire est reconnu comme un fléau aux visages multiples, dont la violences s'invite même sur les écrans. Face à la détresse des enfants, une voie inattendue s’ouvre : celle du conte. L'autrice Eva Kopp, qui a publié Gautier Grand nez, illustré par Séverine Duchesne chez Piktos Jeunesse mise sur la force symbolique des récits pour rendre enfin la parole possible.
06/10/2025, 17:17
De l’héritage d’une librairie bientôt centenaire est née Allée des Loupiotes, maison tournée vers la jeunesse. Guidée par la passion de son équipe et l’envie d’accompagner l’enfant dans sa croissance, elle propose des histoires douces, drôles et pleines de sens. Ses premiers titres, attendus dès octobre 2025, entendent éclairer petits et grands lecteurs.
06/10/2025, 09:00
Originaire de Paris, né de parents kabyles, Nasser travaille à Rome pour des agences de développement de l’ONU. Il écrit aussi des ouvrages, dont La faim du monde, Éditions Balland. Aujourd’hui, il nous confie une tribune, Ecrivains enragés, explorant la complexe relation entre les écrivains africains exilés et leur terre d’origine.
05/10/2025, 13:50
Thomas Mariani vient de publier chez Gulf Stream Hero - Perle de Messine. À cette occasion, il revient sur l'élaboration d'un texte qui doit beaucoup au Barde et plus encore, peut-être, aux réticences qu'on lui signifia. « Récit en cinq actes, collerette à dentelle et crête à l’iroquoise comprises », comme il l'écrit si bien lui-même.
30/09/2025, 13:25
Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l' auteur d' une vingtaine d' ouvrages. Depuis plus de vingt ans, il intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour démocratiser la pensée philosophique. Avec Philo : la méthode voyoute, il approche la discipline différemment encore. Pour ActuaLitté, il signe une tribune revendiquant cette solution innovante, rigoureuse et ultra-efficace pour aimer la discipline.
25/09/2025, 16:54
Dans l’écosystème du livre numérique, les modèles de rémunération font souvent débat. Avec Fiole, nous affichons un projet clair : instaurer un système simple, transparent et évolutif. Chaque auteur qui publie via Fiole peut être rémunéré à sa juste valeur, au même titre que les éditeurs partenaires.
24/09/2025, 11:52
Jean Lasalle est dans la place en simplicité et en pure sincérité. Christophe Esnault n'a qu'une hâte, assister à la grande représentation. Et pour mieux se rapprocher de son idole, ce jeune a choisi de lui écrire...
24/09/2025, 10:55
Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025, John Boyne est l’un des rares auteurs étrangers à recevoir cette récompense. Derrière son roman, Les Éléments, une traductrice, Sophie Aslanides, qui a lu un bref discours lors de la cérémonie organisée ce 22 septembre. À notre demande, elle nous confie ce texte, « écrit avec le coeur », précise-t-elle.
23/09/2025, 10:43
Depuis 2015, Bibliosurf s’est imposé comme un espace singulier de veille et de médiation littéraire. À rebours des grandes plateformes et des encyclopédies collaboratives comme Wikipedia, le site s’attache à documenter la réception vivante des romans contemporains : chroniques de blogs, critiques de presse, podcasts, vidéos, émotions suscitées.
22/09/2025, 10:14
À l’occasion de la rentrée, AYỌ éditions, désormais diffusée et distribuée par DG Diffusion, se présente : une jeune maison belge fondée par trois femmes afrodescendantes, engagée pour une littérature jeunesse plus inclusive. Du premier album aux romans, elle met au cœur de ses histoires des héros afrodescendants, sans oublier la diversité des familles, et des cultures.
22/09/2025, 09:00
Alors que le réel et l'actualité rivalisent pour exposer des faits toujours plus désastreux, entre le développement des discours de haine, les politiques antisociales, les conflits meurtriers ou encore les comportements écocides, comment entretenir l'espoir ? Les bibliothécaires ont un rôle à jouer dans la stimulation d'imaginaires utopistes, afin d'alimenter l'espoir, défend Estelle Busquet.
19/09/2025, 14:56
30 ans de rebondissements, voilà comment la directrice et éditrice des Éditions du Ricochet, Natalie Vock-Verley, célèbre cet anniversaire. Aux côtés de six autres maisons francophones, dédiées à la littérature jeunesse, la maison fête sa 30e année... avec bien d'autres encore à traverser. Pour l'occasion, la directrice signe dans nos colonnes un texte en hommage au temps passé et celui à venir...
17/09/2025, 17:25
Après une fulgurante carrière à Matignon, qu’adviendra-t-il de François Bayrou ? « Comme nous tous, il est pressenti pour l'EHPAD », répond Christophe Esnault. L’auteur nous gratifie d’une nouvelle lettre, pour rendre hommage à la figure politique, façon grandeur et décadence…
17/09/2025, 10:26
Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.
15/09/2025, 10:23
Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones.
15/09/2025, 09:00
L’intelligence artificielle bouleverse notre rapport à la création. Jadis réservée aux artistes et aux techniciens, l’imaginaire devient aujourd’hui accessible à tous. Grâce aux outils génératifs, chacun peut transformer ses rêves en images, récits ou univers interactifs. Une révolution culturelle s’amorce : imaginer, c’est désormais créer. Philippe Nadeau, directeur du Digihub au Canada, pose les bases de cette réflexion.
12/09/2025, 11:39
Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.
09/09/2025, 09:30
Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...
08/09/2025, 12:12
En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.
08/09/2025, 11:01
Pomango, maison québécoise familiale récemment signée chez DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Née en 1983 et aujourd’hui entièrement dédiée à la jeunesse, elle conçoit livres, jeux éducatifs et outils d’organisation pour accompagner les familles au quotidien.
08/09/2025, 09:00
Oubliez les influenceurs qui n’ont jamais fait tomber la pluie : découvrez l’ambianceur, Christophe Esnault, qui garantit la chute de mots. Une tonalité post situationniste et un humour de psychopathe, voici l’ambiance justement de ses Lettres insolentes. ActuaLitté en proposera quelques-uns, bouquet garni d’une composition pot-pourri poético-florale.
06/09/2025, 15:58
La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....
03/09/2025, 08:49
Dans cette carte blanche, Éric Tasset revient sur l’Arche des Deux Fleuves, un projet entamé il y a près de quarante ans. Il y explore l’héritage fascinant des Sumériens, « la mère de toutes civilisations ». On leur doit l’écriture, la roue, l’arithmétique, mais aussi des mythes fondateurs comme celui du Déluge.
02/09/2025, 15:22
Les Éditions Midi trente, récemment signées chez DG Diffusion, prennent la parole à l’occasion de la rentrée pour se présenter. Spécialisées dans les ressources psychoéducatives, elles œuvrent depuis 2010 pour accompagner les jeunes dans la gestion de leurs défis.
01/09/2025, 09:00
Maison jeunesse installée en Belgique, Alice éditions rejoint le collectif des éditeurs qui célébrent un anniversaire particulier cette année. Et depuis l'outre-Quiévrain, la maison se dévoile, racontée par celles et ceux qui l'animent.
27/08/2025, 10:20
Ah l’astrologie ! Que de remous depuis des millénaires ! Tantôt vénérée comme une science à part entière, tantôt décriée comme l’objet du mal, pour finir par être reléguée au rang de charlatanisme, l’astrologie secoue les esprits. C’est le moins que l’on puisse dire. Sofia Pastor a publié divers ouvrages sur le sujet et nous embarque dans les étoiles.
26/08/2025, 10:59
Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...
19/08/2025, 09:56
Chaque année, la rentrée littéraire envahit les rayons des librairies avec près de 500 romans. Mais, si l’on s’y penche, la véritable histoire se joue du côté des nouvelles voix. Malgré leur faible nombre — environ 70 premiers romans par rentrée —, ils sont très présents dans le palmarès des ouvrages marquants de la décennie.
14/08/2025, 10:02
Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, s’interroge sur le silence qui entoure Gaza au sein de l’édition et de la création française. Dans ce billet, il se pose une question : « Aujourd’hui, face à Gaza, où sont ces voix courageuses ? »
13/08/2025, 16:21
Depuis 1995, Les 400 coups font figure d’ovni dans le paysage de l’édition jeunesse francophone. Née d’un désir de donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas, cette maison québécoise a su imposer une voix singulière, irrévérencieuse et profondément respectueuse de l’intelligence des enfants. Un parcours que la maison d'édition retrace dans le texte ci-dessous, pour ActuaLitté...
11/08/2025, 14:45
Trente ans, ce sont autant de livres publiés chez Accès éditions, maison qui a soufflé sa trentième bougie en cette année 2025. Sur la proposition de ActuaLitté, l'éditeur nous adresse un texte qui revient sur ces années de formations, d'expériences éditoriales et une longévité plaisante : une maison d’édition indépendante, atypique, familiale, conviviale et ouverte sur le monde.
08/08/2025, 08:00
Les anniversaires ne se célèbrent pas uniquement avec des bougies et des gâteaux. Parfois, ce sont des souvenirs qui se partagent, bien volontiers. Laurence Faron, directrice et fondatrice de la maison Talents Hauts se souvient. Et nous raconte. 20 ans, déjà. Si jeune et pourtant, quel chemin parcouru !
04/08/2025, 16:15
Autres articles de la rubrique À la loupe
Derrière la remise de 5 % qu'Amazon annonce, se trouve un geste commercial, mais surtout une logique marchande qui cherche à s’imposer : livrer n’est pas transmettre. En prétendant favoriser l’accès à la culture, la plateforme fragilise surtout le modèle du prix unique du livre et détourne le sens même de la lecture, qui relève du lien, non de la livraison. Renny Aupetit, libraire, dénonce ce modèle dans une tribune publiée dans nos colonnes.
16/10/2025, 12:11
Connu pour son approche critique des auteurs contemporains, mais aussi pour ses récits intimistes, comme Pays perdu (L’Esprit des Péninsules, 2003), Pierre Jourde est également docteur ès Lettres, spécialisé dans l’œuvre de Huysmans, fin connaisseur des écrivains décadentistes. Rien de surprenant, donc, à ce que ce nouveau et volumineux roman prenne place à la fin d’un XIXème siècle marqué par un positivisme étouffant, mais aussi par un retour à l’occulte, au mystère. Un entretien mené par Étienne Ruhaud.
16/10/2025, 10:35
S’attaquer à un monument - certains diront le plus grand roman du monde - il faut oser. Après André Markowicz, dont la traduction des Frères Karamazov chez Actes Sud demeure une référence depuis 2001, et Emma Lavigne, qui a livré la sienne pour Gallmeister, c’est au tour de Sophie Benech de se confronter au géant russe. La traductrice signe chez Zulma une nouvelle version de ce texte vertigineux, résultat de près de trois années de travail.
15/10/2025, 17:31
Mariana Enríquez vient de publier, toujours aux éditions du Sous-Sol (trad. Anne Plantagenet), Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. Avec ce recueil de nouvelles hantées par l'absence, les fantômes, et marquées en sous-terrain par une réalité brutale, elle confirme sa place parmi les auteurs et autrices qui comptent dans la littérature mondiale contemporaine. De passage en France pour la promotion du livre, elle a échangé avec nous sur l'étrangeté du quotidien, sa vision de l'écriture, les fantômes et la musique.
15/10/2025, 16:03
Dans un café de la rue Vieille-du-Temple, Cosey parle doucement, presque à mi-voix. Il pèse chaque mot comme s’il dessinait encore, sur la nappe de papier, les contours d’un souvenir. Son regard se pose parfois sur la tasse, parfois au loin. Il évoque Yiyun, sa nouvelle bande dessinée publiée au Lombard, avec la même précision tranquille qu’il accorde à ses planches : un geste lent, mesuré, presque méditatif.
14/10/2025, 11:25
Évoquer Luigi Mangione, ce jeune beau gosse devenu symbole, après l’assassinat d’un PDG américain, c’est s’aventurer sur une ligne de crête, là où la colère sociale flirte avec la violence politique. Où beaucoup préfèrent détourner le regard, Nicolas Framont, cofondateur de la revue Frustration, choisit d’y plonger. Dans Saint Luigi, il affronte ce geste sans complaisance, avec un style direct. Un texte fort, à la fois nourri par des faits édifiants et par son propre parcours — entre l’accompagnement de la fin de vie de sa grand-mère, et son expérience de conseiller parlementaire.
13/10/2025, 11:09
Par une nouvelle version parue chez Minuit (octobre 2025), Jean-Philippe Toussaint nous offre du Verdict un texte hypnotique où sa langue redouble celle de Kafka à la faveur d’une clarté portée au carré par le jeu de la traduction, si l’on veut. Cela est d’autant plus vrai qu’à la nouvelle en question succèdent des mots de l’auteur-traducteur lui-même, en forme de commentaire lumineux.
13/10/2025, 10:53
Il parle d’une voix douce, presque retenue, comme si chaque mot devait d’abord traverser la mémoire avant d’atteindre le présent. Alexandre Courban ne revendique pas un passé, il le reconstruit, patiemment, avec les outils de l’historien et la sensibilité du romancier. Chez lui, l’histoire n’est pas une matière figée : elle palpite encore sous la surface du récit.
13/10/2025, 10:23
Sous la plume de Stéphanie Perez, Le Gardien de Téhéran devient bien plus qu’un récit historique : une méditation sur la mémoire, la beauté et la fidélité à ce qui nous élève. À travers le regard d’un homme simple, l’autrice rend hommage à tous ceux qui, dans les moments les plus sombres, choisissent de sauver la lumière. Lauréate du Prix Littérature Lire en Poche 2025, elle revient sur les origines de ce texte où s’entrelacent l’Histoire, la mémoire et la lumière fragile de l’art.
12/10/2025, 13:22
À la soirée d'inauguration de la Fête du Livre de Saint-Étienne, le public a assisté au double triomphe d'un auteur local. Pierre Mazet a remporté coup sur coup le Prix Claude-Fauriel et le Prix Lucien-Neuwirth pour son roman L’Inconnu des barricades, paru aux éditions du Caïman. Des distinctions hautement symboliques, attribuées à un écrivain discret, humble, mais tenace, dont le parcours – fait de patience, d’humanité et d’attachement à ses origines – incarne à merveille l’esprit stéphanois.
11/10/2025, 18:33
Autrice autodidacte et passionnée, Lou Jan s’est imposée en quelques années comme une voix singulière de la science-fiction française. Derrière son apparente douceur se cache une écriture ramassée, nerveuse, traversée par une quête philosophique : comprendre ce que le temps, l’amour et le corps disent de notre humanité. Rencontre avec une romancière qui se définit elle-même comme « une autrice de blanche qui écrit de la science-fiction ».
11/10/2025, 10:03
Sous le chapiteau du salon Lire en Poche, la conversation entre François Place et Timothée de Fombelle a des airs de franche camaraderie, autant que de retrouvailles complices. Deux voix majeures de la littérature jeunesse, deux artisans des mots et des images qui se retrouvent avec la bienveillance de vieux compagnons de route.
10/10/2025, 14:36
Cette année, la ville de Gradignan célèbre la vingtième édition de son festival Lire en Poche : une ville qui se raconte par ses livres, et le pari d'une ville qui lit, nous raconte le maire, Michel Labardin. Il revient avec nous sur l’histoire de la manifestation, où politique et culture ne font qu'un – et reflètent le rapport de l'édile à la lecture : un socle commun, pour faire société.
10/10/2025, 11:52
Chez les artistes-auteurs, l'espoir d'une vie moins précaire est né avec la proposition de loi « Continuité de revenus ». Dans les colonnes d'ActuaLitté, créateurs et créatrices prennent la parole pour partager leur expérience et expliquer pourquoi ils soutiennent cette proposition de loi, ainsi que les changements concrets qu’il pourrait apporter à leur quotidien. Cette fois-ci, c'est au tour de Melvin Mélissa, poétesse et romancière, autrice d'Une pieuvre au plafond (Rivages).
08/10/2025, 10:53
Le statut des artistes-auteurs s’impose comme un sujet récurrent du débat public, révélant la précarité économique et sociale d’un métier pourtant essentiel à la vie culturelle. À l’heure où un projet de loi propose pour la première fois un dispositif de continuité de revenus, inspiré de l’intermittence, l'illustratrice Aurélie Abolivier témoigne de son expérience et appelle à une meilleure protection des artistes auteurs.
07/10/2025, 10:25
De loin, on ne peut pas deviner l’énorme énergie que déploie Landry Ouoko Delombaut pour faire évoluer le livre dans son pays : la République centrafricaine. À Bangui, il crée une maison d’édition, anime un réseau de clubs de lecture, coordonne des rencontres littéraires, active de petits points de vente… Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).
07/10/2025, 10:18
Ancien libraire indépendant devenu universitaire, David Piovesan s’est lancé en 2022 dans un périple de quatre ans à travers l’Europe afin de prendre le pouls des librairies du continent. Il a visité 23 pays et rencontré plus de 250 acteurs du monde du livre : libraires surtout, mais aussi éditeurs, auteurs, traducteurs ou responsables d’associations. Ce grand tour d’observation, effectué en train et en bus, lui a permis d’amasser un matériau unique sur l’évolution du secteur.
06/10/2025, 13:30
Depuis plusieurs années, le statut des artistes-auteurs s’invite régulièrement dans le débat public, révélant les fragilités économiques et sociales d’une profession essentielle à la vie culturelle. Alors qu’un projet de loi envisage pour la première fois une continuité de revenus sur le modèle de l’intermittence, Adrien Thomas témoigne de son quotidien et s’interroge sur ce que changerait une telle avancée...
04/10/2025, 10:23
Dans les colonnes d'ActuaLitté, des créateurs et créatrices prennent la parole pour raconter, à travers leur vécu, pourquoi ils soutiennent le projet de loi sur la continuité de revenus, et ce que celui-ci pourrait changer concrètement dans leur quotidien. Cette première tribune est signée par Samantha Bailly, autrice, scénariste et vidéaste française, qui a présidé la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse entre 2017 et 2019, ainsi que la Ligue des auteurs professionnels entre 2018 et 2021.
03/10/2025, 12:10
Avec son premier roman, Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose d’emblée comme une nouvelle voix littéraire à suivre. Finaliste du prestigieux Prix des Deux Magots, elle explore avec justesse les complexités des couples mixtes, des héritages culturels et des fragilités familiales.
02/10/2025, 18:38
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Victor Pouchet signe avec Voyage, voyage (L'Arbalète), son cinquième roman, un road novel tendre et mélancolique : après une fausse couche, Orso et Marie fuient Paris, à bord d’une vieille Nevada. Rien à voir avec le tube de Desireless - sinon cette intuition : pour survivre, il faut parfois partir très loin, même à deux heures de chez soi.
01/10/2025, 18:05
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Feurat Alani publie à la rentrée littéraire chez JC Lattès, Le ciel est immense. Ce roman, traversé par la mémoire, l’Histoire et l’absence, raconte la quête d’un neveu pour retrouver la trace de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Après avoir livré un récit journalistique avec Le parfum d’Irak, l’auteur choisit cette fois la fiction pour tenter de combler les trous laissés par les non-dits. Rencontre avec un écrivain qui fait dialoguer intime et collectif, réalité et imaginaire.
30/09/2025, 16:24
Un appel à mobilisation pour le 11 octobre a été lancé par Le Mouvement associatif, qui représente plus d'une association sur deux en France. Il concerne le monde associatif, touché par « une crise sans précédent ». L'Association Lecture Jeunesse, engagée pour inciter les jeunes à la lecture, se joint à la mobilisation. Nous reproduisons ci-dessous le texte de soutien de Lecture Jeunesse, ainsi que celui de l'appel à mobilisation du Mouvement associatif.
30/09/2025, 15:39
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Joseph Incardona publie chez Finitude Le monde est fatigué, un récit tendu où l’intime se frotte au politique, où l’action épouse la pensée, où un corps éprouvé garde pourtant ses secrets.
29/09/2025, 18:19
La Novlangue trumpienne s’impose au-delà des réseaux sociaux. Elle procède par une simplification extrême. Elle utilise des slogans binaires et des expressions émotionnelles percutantes qui réduisent notre capacité à penser la complexité du réel. Heureusement, la littérature offre un contrepoint salutaire. Les romans américains dessinent un tableau beaucoup plus divers.
29/09/2025, 10:32
La rentrée littéraire 2025 est un bon cru avec la première parution chez Basset Éditions, maison dirigée par Brünhilde Delhommeau, de Dans les coulisses de la ‘Ndrangheta de Gabriella Marà. Cette nouvelle maison d’édition souhaite publier des essais, des enquêtes sur les organisations criminelles, avec une vocation internationale.
29/09/2025, 10:17
La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable.
28/09/2025, 10:45
Depuis bientôt deux ans, le peuple palestinien est visé par des actions militaires de l'État d'Israël, en représailles des attentats commis en octobre 2023 par le Hamas. La situation humanitaire est critique, et les droits humains sont bafoués, y compris les droits culturels, rappelle l'Association des Bibliothécaires de France dans un communiqué reproduit ci-dessous.
24/09/2025, 15:36
Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».
23/09/2025, 19:13
Le Prix du roman Fnac 2025 vient d’être attribué à Les Éléments de John Boyne (éd. JC Lattès, trad. Sophie Aslanides). Un roman en quatre volets qui scrute sans complaisance la mécanique des violences et l’héritage psychologique qu’elles laissent derrière elles. Et la possibilité de rompre — ou non — le cycle des abus.
22/09/2025, 17:17
J’ai d’abord entraperçu la tête massive d’un certain Orson Welles sur la couverture d’un livre. Intrigué, je me suis approché. Puis mon regard est tombé sur un autre visage, plus pointu : celui d’Émile Cioran. Deux géants, deux faces antagonistes, et une même biographe, Anca Visdei. Lauréate du Prix Goncourt de la biographie 2025 pour sa peinture d'un « gai désespoir », elle est présente cette année au festival Livres dans la Boucle de Besançon, où elle déploie son énergie, sa verve et son esprit peu commun.
20/09/2025, 13:33
Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.
20/09/2025, 12:19
Je ne l’ai pas reconnu tout de suite. Sur les photos officielles, Simon Chevrier arborait un buzzcut impeccable. Le voilà maintenant avec pas mal de cheveux, et toujours ses yeux verts perçants. Invité au festival Livres dans la Boucle, l’auteur de 32 ans, couronné par le Prix Goncourt du premier roman 2025, revient sur l’aventure de son texte, Photo sur demande, récit cru et vibrant sur la solitude, le deuil et les relations tarifées, à Toulouse, à l’ère du Covid et des applications de rencontre.
19/09/2025, 21:00
Invité du festival Livres dans la Boucle de Besançon, Louis-Henri de La Rochefoucauld présente son dernier roman, publié en cette rentrée littéraire chez Robert Laffont, et déjà lauréat du Prix Cabourg du roman, L’Amour moderne. L’écrivain et critique littéraire réhabilite le vaudeville, et croque un univers de faux-semblants, de passions contrariées et de pouvoir masculin vacillant, en héritier à la fois de Balzac, de Sagan et des moralistes du XVIIe siècle, en digne descendant de son illustre aïeul.
19/09/2025, 17:03
À Besançon, la librairie Les Sandales d’Empédocle avance en terrain connu. Partenaire de longue date du festival, elle s’installe à nouveau dans la mécanique bien huilée de Livres dans la Boucle : répartition des auteurs, équilibre entre plateaux, circulation dans les lieux culturels de la ville. Laëtitia, libraire, raconte ce qu’elle voit remonter de la rentrée…
17/09/2025, 12:45
Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury.
16/09/2025, 18:51
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Commenter cet article