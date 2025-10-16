Lancement de Mon petit France Inter, la radio des 6-12 ans

Ce mercredi 15 octobre marquait la naissance d’une nouvelle venue dans la galaxie Radio France : Mon petit France Inter, une radio « joyeuse et ludique à partager en famille... ou à savourer seul comme un grand ! ». Disponible en direct sur l’application Radio France, elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, mais promet d’enchanter aussi les adultes.
Pensée comme un espace sonore sécurisé, gratuit et sans publicité, Mon petit France Inter se veut à la fois divertissant et éducatif. Son ambition ? Offrir aux plus jeunes un univers audio à la fois riche et bienveillant. « Le son a des super-pouvoirs, ceux de développer l’imagination, stimuler la curiosité et tout simplement donner du plaisir », souligne Radio France, rappelant que l’écoute crée des rituels, « comme le câlin du soir ».
La grille mêle fictions, découvertes et humour, dans un habillage annoncé comme « fait par les enfants et pour les enfants ». Chaque jour, les jeunes auditeurs retrouveront une sélection issue des antennes du groupe.
Les P’tits Bateaux de France Inter : les enfants posent des questions, des spécialistes leur répondent.
La boîte à blagues de Salut l’info (France Info & Astrapi).
Les Odyssées : France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des grandes figures de l'histoire.
Bestioles : le podcast du monde animal.
Oli de France Inter : une histoire au moment de la sieste et du coucher.
Les découvertes musicales avec La Discomobile de FIP, Les Zinstrus, Le Labo musical de Nico ou encore Les Contes de la Maison ronde (France Musique).
Mon petit France Inter comprendra également des programmes de culture générale, comme Voyage dans le temps ou Le Jeu des 1000 euros – version enfant. Des aventures scientifiques avec OLMA, Les Aventures du Professeur Caillou, Les Explorateurs de l’univers, La Saga des maths ou Les Mondes de Chloé (France Culture).
Et des fictions, avec Les aventures de Tintin et Les aventures de Tina diffusées à 16h40 et 20h40, ou encore les grandes « Histoires merveilleuses » chaque samedi soir.
Outre les émissions, Mon petit France Inter propose une sélection musicale concoctée par les programmateurs de France Inter, « pour plaire aux petits comme aux grands ». Chaque samedi, de 17h à 18h, place à La Boom de Mon petit France Inter, un rendez-vous festif hebdomadaire.
Et bientôt, une version pour les tout-petits : d’ici quelques mois, Radio France prévoit d’élargir l’expérience avec Mon tout petit France Inter, destiné aux enfants dès 2 ans.
Avec cette nouvelle offre, la maison ronde mise sur la puissance du son pour accompagner le quotidien des familles. Mon petit France Inter souhaite en effet s'imposer comme « la nouvelle habitude plaisir des enfants... et des parents ».
Crédits image : Radio France
