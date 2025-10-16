Qui est encore en lice pour le Prix Médicis ? Les deuxièmes sélections 2025

Le jury du prix a dévoilé sa deuxième sélection, et le nom du lauréat proclamé le 5 novembre, lors de la traditionnelle cérémonie organisée au restaurant La Méditerranée, à Paris.

La deuxième sélection française 2025 :

Nathacha Appanah, La Nuit au cœur, Gallimard

Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L

Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit

Kevin Orr, Laure, Seuil

Marie Richeux, Officier radio, Sabine Wespieser

Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France

Julia Sintzen, Sporen, Corti

Laura Vazquez, Les Forces, Éditions du Sous-Sol

Deuxième sélection étrangère 2025 :

Nina Allan, Les Bons Voisins, Tristram (traduit de l’anglais par Bernard Sigaud)

Jen Beagin, Suissexe, Mercure de France (traduit de l’anglais par Antoine Guillemain)

Natasha Brown, Les Universalistes, Grasset (traduit de l’anglais par Marguerite Capelle)

Carys Davies, Éclaircie, La Table Ronde (traduit de l’anglais par David Fauquemberg)

Jenny Erpenbeck, Kairos, Gallimard (traduit de l’allemand par Rose Labourie)

Saō Ichikawa, La Bossue, Globe (traduit du japonais par Patrick Honnoré)

Péter Nádas, Ce qui luit dans les ténèbres, Noir sur Blanc (traduit du hongrois par Sophie Aude)

Sélection essais :

Bernard Bourrit, Détruire tout, Actes Sud/Inculte

Julie Brafman, Yann dans la nuit, Flammarion

Philippe Broussard, Le Photographe inconnu de l’Occupation, Seuil

Anne Carson, Les hommes à leurs heures perdues, L’Arche (traduit de l’anglais par Fabienne Durand-Bogaert)

Laure de Chantal, Yourcenar avant les autres, Stock

Johann Chapoutot, Les irresponsables, Gallimard

Michèle Cohen, Des amis de longue date, Les Éditions du Panseur

David Dufresne, Remember Fessenheim, Grasset

Marie Gautheron, Désert, déserts, Gallimard

Fabrice Gabriel, Au cinéma Central, Mercure de France

Chowra Makaremi, Résistances affectives, La Découverte

Johanna Luyssen, Les Fragments d’Hélène, Julliard

Philippe Sands, 38, rue de Londres, Albin Michel (traduit de l’anglais par Christophe Beslon)

Marc Weitzmann, La part sauvage, Grasset

Le jury 2025 est composé de : Marianne Alphant (essayiste), Michel Braudeau (romancier), Marie Darrieussecq (romancière), Dominique Fernandez (académicien), Anne Garreta (écrivaine), Patrick Grainville (académicien), Andreï Makine (romancier), Pascale Roze (romancière) et Alain Veinstein (poète).



L’an dernier, Julia Deck avait été distinguée pour son roman Ann d’Angleterre, édité au Seuil. Le prix Médicis étranger avait récompensé Eduardo Halfon pour Tarentule, traduit de l’espagnol par David Fauquemberg, pour Quai Voltaire. Quant au prix Médicis de l’essai, il avait couronné Reiner Stach pour Kafka (tome 3), Les années de jeunesse, traduit de l’allemand par Régis Quatresous, pour Le Cherche Midi.

