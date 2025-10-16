5 % sur les livres dans certains points de retrait : Amazon s'autorise la remise

Le géant de la vente en ligne Amazon applique désormais une remise de 5 % sur le prix public d'un livre, si celui-ci est récupéré par le client dans un des 3000 points de retrait « éligibles », situés dans « un commerce de vente au détail de livres ».

La multinationale, rappelons-le, n'avait plus le droit d’effectuer cette remise sur les prix des livres, depuis la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de vente à distance des livres. Cette dernière précisait, dans l'article 1 de la loi sur le prix unique du livre, que « [l]es détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. »

En l'absence de boutiques Amazon où retirer un livre expédié, le géant de la vente en ligne affichait donc le prix fixé par l'éditeur ou l'importateur des ouvrages, sans décote. En s'appuyant sur son réseau de points de retrait, et en particulier sur ceux situés dans des commerces de vente au détail de livres, Amazon réintroduit ainsi cette possibilité de remise.

La nouvelle mention apparue sur Amazon concernant l'application de la remise de 5 % (capture d'écran)

« Les clients peuvent simplement sélectionner un point de retrait éligible lors du paiement sur Amazon.fr pour bénéficier d'une remise de 5 % sur le prix de vente, en plus de la livraison gratuite, pour leurs achats de livres neufs en format papier », détaille la multinationale dans un communiqué. « Cette option est disponible pour les livres neufs vendus par Amazon et expédiés vers une sélection de points de retrait situés dans un vaste réseau de plus de 3000 points de retrait éligibles partout en France, situés dans des commerces qui vendent des livres. »

Livraison gratuite et 5 %, des arguments qui portent

« Amazon défend un accès facile et équitable à la lecture », argue la firme américaine en mettant en avant les nombreuses études qui signalent un désintérêt des Français pour les livres ou un recul des achats d'ouvrages - une production de l'IFOP commandée par Amazon.

Elle assure par ailleurs que « [p]lus de 70 % de ces points de retrait [éligibles] sont situés dans des zones rurales ou des petites villes, ce qui rend ces bénéfices accessibles aux lecteurs de communes comme Mernel (Ille-et-Vilaine), Courrières (Pas-de-Calais), Soual (Tarn), Drumettaz-Clarafond (Auvergne-Rhône-Alpes) et de nombreuses autres petites villes et villages français ».

Sollicitée, la firme n'a toutefois pas pu partager une carte détaillée de ces points de retrait éligibles, indiquant simplement que les emplacements de ces derniers sont publics et accessibles au moment de la commande [mais limités à un périmètre autour de l'adresse fournie par le client, NdR].

En annonçant l'application d'une remise de 5 % sur les achats récupérés dans certains points de retrait éligibles, Amazon se positionne aussi vis-à-vis de ses concurrents, qu'il s'agisse des grandes surfaces spécialisées (Fnac ou Cultura) ou des librairies indépendantes, qui peuvent, parce qu'ils disposent d'un réseau de magasins ou d'une boutique, proposer la remise de 5 %, en magasin ou sur les titres commandés en ligne.

La multinationale s'appuie par ailleurs sur des dispositions de la loi Darcos, ou loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs ». Cette législation instituait des frais de port plancher pour les commandes de livres : en dessous d'une facture totale de 35 €, ces frais de port sont facturés, au minimum, 3 € (et au minimum 0,01 € au-delà de ce montant de 35 €).

Ce même texte avait prévu une exception à ces frais de port obligatoires, quand les livres commandés sont retirés dans « un commerce de vente au détail de livres » : ce coût supplémentaire disparaissait alors.

La société Amazon, désireuse de conserver la possibilité de proposer la livraison gratuite, s'était donc tournée vers les supermarchés et hypermarchés vendant des ouvrages et proposant des points de retrait, mais aussi vers ses propres casiers automatisés installés dans ces lieux. Elle assure que tous ces points de retrait sont éligibles à la livraison gratuite et, aujourd'hui, à l'application d'une remise de 5 % sur les prix des livres.

Concernant la livraison gratuite, la multinationale est opposée à l'avis du médiateur du livre, qui estime que le retrait d'ouvrage dans un casier automatisé (locker) n'est pas éligible. À ses yeux, le comportement d'Amazon « semble pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres ».

