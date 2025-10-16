Après quinze ans d'absence, Sylvain Chomet de retour aux côtés de Pagnol

Comme son titre l'indique, Marcel et Monsieur Pagnol s'attache à faire découvrir l'homme derrière l'œuvre si connue et célébrée. À l'occasion d'un entretien, Marcel Pagnol se remémore en effet son enfance, la Provence, la découverte de l'écriture, du cinéma...

L'occasion pour Sylvain Chomet de développer une galerie de personnages animés, et des scènes qui le sont tout autant, avec son style graphique si reconnaissable. Marcel et Monsieur Pagnol marque aussi l'arrivée de la voix dans son cinéma, muet pour Les Triplettes de Belleville (2003) et L'Illusionniste (2010).

À l'origine, Sylvain Chomet s'était engagé dans le cadre d'un documentaire consacré à Pagnol, incluant deux scènes animées avec Raimu et Fernandel, notamment. Finalement, un long-métrage entier a émergé, avec un scénario signé par Chomet lui-même...

