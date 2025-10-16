Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Auteurs

Écrire est un artisanat” : entretien avec Pierre Jourde

Connu pour son approche critique des auteurs contemporains, mais aussi pour ses récits intimistes, comme Pays perdu (L’Esprit des Péninsules, 2003), Pierre Jourde est également docteur ès Lettres, spécialisé dans l’œuvre de Huysmans, fin connaisseur des écrivains décadentistes. Rien de surprenant, donc, à ce que ce nouveau et volumineux roman prenne place à la fin d’un XIXème siècle marqué par un positivisme étouffant, mais aussi par un retour à l’occulte, au mystère. Un entretien mené par Étienne Ruhaud.

Le 16/10/2025 à 10:35 par Auteur invité

| 4 Partages

Publié le :

16/10/2025 à 10:35

Auteur invité

4

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Riche, complexe, La marchande d’oublies met ainsi en scène les Helquin, clan de circassiens déjà présente dans Festins secrets, un précédent roman (L’Esprit de Péninsules, 2005). Nous retrouvons ainsi Alastair, être difforme, tueur en série, et suivons parallèlement les songes de sa sœur, Thalia et de son mari Charles, couple décalé, reclus, qui aime à se raconter des contes d’amour surannés. Étonnant et copieux ouvrage, donc, à l’heure où la rentrée littéraire met à l’honneur les histoires de famille. Quelques explications…

ActuaLitté : Le titre fait référence à un personnage récurrent dans le livre, soit une petite marchande de gaufres (les « oublies »), qui finira assassinée. L’expression de « marchande d’oublies » est polyphonique. Quel(s) sens pourrions-nous lui donner, ici ? Que représente cette jeune fille ?

Pierre Jourde : Le personnage principal, un clown maléfique prénommé Alastair, est fasciné par les jeunes filles (mais les marchands d’oublies pouvaient aussi être des hommes ou de vieilles femmes) qui vendent ces gaufres dans la rue ou dans les foires.

Pour lui, elles se prostituent en attirant le chaland, mais elles gardent en même temps leur pureté. Lui s’est prostitué dans les cirques, mais, obsédé par la pureté, il veut s’identifier à la petite marchande d’oublies, pour devenir la marchande d’oubli, celle qui tue pour effacer la faute, la saleté, pour purifier. Oublie a la même étymologie qu’ « oblation », « hostie », c’est-à-dire du latin oblatus, « offert ». Anciennement, on appelait les hosties « oublies ». Pour lui, ce que lui propose la marchande d’oublies, c’est la rédemption. Mais une rédemption à l’envers, il veut purifier par le meurtre.

En 1999, vous avez publié Carnage de clowns (éditions L’Harmattan). Il semble que cette figure du clown vous fascine. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Pierre Jourde : Petit, la nuit, dans ma petite chambre, je voyais sortir des clowns du placard. Ils m’ont toujours fait peur. D’ailleurs ils font peur à tout le monde, le clown tueur est un classique du film d’horreur, avec la poupée et le mannequin. Sans doute parce que le clown reprend la figure du fou. Le clown rompt totalement avec la logique du comportement humain. On ne sait jamais ce qu’il va faire, ni pourquoi, il fait n’importe quoi. Il est à la fois violent et grotesque, cruel et sentimental, de sorte qu’il caricature nos sentiments, nos attitudes, nos conduites sociales, et les dépouille du moindre sens. Ce qui nous fait rire, et notre propre rire nous fait toucher le non-sens en nous, le chaos intime.

Comme indiqué à la fin du livre, vous vous êtes très librement inspiré de la vie d’une vraie famille de circassiens anglais, de la fin du XIXème siècle, les Hanlon Lees, pour créer les « Helquin ». Semblablement, vous évoquez le Pierrot blanc « Deburau », ou encore Barnum, qui a vraiment existé. Comment vous êtes-vous documenté ? 

Pierre Jourde : Le travail de documentation a été considérable. Je connaissais bien cette époque, puisqu'en tant qu’universitaire, j’étais spécialiste de la littérature de la fin du XIXe siècle. Huysmans, Banville et Zola ont publié des articles sur les Hanlon Lees. Il y a en ligne une recension complète, en anglais, de tous les spectacles donnés par cette troupe. Il existe un ouvrage intitulé Mémoires et pantomimes des frères Hanlon Lees, qui se présente comme une suite de confidences des frères, recueillis par Richard Lesclide, le secrétaire de Victor Hugo.

C’est la principale source, mais qui est sujette à caution. Il y a des livres indispensables pour comprendre cet univers, notamment Les Jeux du cirque et la vie foraine de Hugues Le Roux (1889), Les Clowns de Tristan Rémy (1945), il existe beaucoup d’articles de l’époque signés Banville, Zola, Champfleury, etc., et des chercheurs contemporains ont beaucoup éclairé ce sujet, notamment Sophie Basch et Gilles Bonnet (La Pantomime noire, 2014.) Mais il fallait également que je me renseigne précisément sur le programme et la disposition des théâtre britanniques, américains, français, des événements culturels à Paris à la fin du XIXe siècle, etc.

On sait que la fin du XIXème siècle correspond à l’âge d’or du positivisme, du scientisme. D’ailleurs vous évoquez longuement les expériences médicales alors opérées. Le cirque, la figure du clown, l’irrationnel, entre-t-il en opposition avec ce discours scientiste ? On sait que des auteurs comme Huysmans, que vous évoquez, s’opposaient précisément à ce type d’ultra-rationalité.

Pierre Jourde : Le positivisme médical rendait en effet furieux Huysmans et quelques autres, Bloy, Villiers, par exemple. Le fameux Charcot, qui donnait des leçons à grand spectacle sur les cas d’hystérie, a voulu démontrer que les extases mystiques n’étaient que des crises d’hystérie. Avec Paul Richer, il publie en 1887 Les Démoniaques dans l’art, pour traquer, dans les œuvres picturales représentant des miracles ou des cas de possession, les symptômes de l’hystérie.

Les cas de léthargie de plusieurs années étaient expliqués également par l’hystérie, dont je rends compte dans ce roman. En même temps, tout n’était pas complètement étanche, car la psychiatrie en était à ses débuts. Le spiritisme a stimulé les recherches en psychiatrie, qui redécouvre l’hypnose et le magnétisme. La psychiatrie de l’époque étudiait des cas qui touchent au fantastique : les personnalités, multiples, notamment, dont je me suis servi pour le personnage d’Alastair. 

Pareillement, l’onirisme semble ici omniprésent. Nous ne savons plus, souvent, si nous rêvons ou si nous sommes dans la réalité, notamment lorsque Thalia raconte cette histoire de manuscrit trouvé dans une tombe, sur le corps d’une femme aimée (il s’agit d’une allusion au poète anglais Dante Gabriel Rossetti). Nerval est cité. Êtes-vous, pour une part, romantique ? 

Pierre Jourde : En réalité, il ne s’agit pas vraiment de rêves, mais des fictions que se racontent Thalia et Charles, pour faire des sortes d’essais sur ce que ce serait le « véritable amour ». Ces fictions ont pour fonction d’éliminer justement toutes les histoires d’amour frelatées. Ce déchaînement de fictions est à la recherche de la réalité. Mais en effet le rêve est important dans le roman.

C’est d’ailleurs une pierre d’achoppement que le récit d’un rêve : il a l’air souvent dénué de nécessité, gratuit. Mais le rêve d’Alastair, à la fin du roman, a une fonction psychique. C’est grâce à lui qu’Alastair se métamorphose. Ce roman en effet a quelque chose de romantique, qui a mis à l’honneur le rêve, le mythe, le fantastique, les monstres. Mais c’est un romantisme critique, un peu comme certains écrivains de la fin du XIXe siècle, héritiers du romantisme, se moquaient d’un certain romantisme éthéré et idéaliste. Il s’agit d’un romantisme très incarné.   

On note d’ailleurs un certain goût pour l’occultisme, ainsi que pour les rites païens, parfois violents. Notamment lorsqu’Alastair découpe un sanglier en morceau, en une étrange cérémonie. Dans quelle mesure l’occultisme vous intéresse ? Est-ce lié à des lectures ?

Pierre Jourde : L’occultisme m’a toujours intéressé, notamment en lien au XIXe siècle, où il revient en force, avec le spiritisme, Kardec, les tables tournantes de Hugo, la théosophie, Papus, Eliphas Levi, la fondation par Péladan de la Rose-croix kabbalistique, etc. Huysmans a assisté a des messes noires et pensait être victime de magie noire. Il s’en défendait avec l’aide de l’abbé Boullan et son « Sacrifice de gloire », une cérémonie magique. L’occultisme est présent en filigrane dans le roman, car cette époque est désespérément en quête de sens.

Les mythes semblent se mélanger, se chevaucher. Ainsi, Thalia, femme plongée en léthargie, évoque « La Belle au bois dormant ». Mais nous retrouvons aussi nombre d’allusions à la mythologie grecque, à la bête du Gévaudan, ou encore à la « guivre », soit la « vouivre », cette créature légendaire chère notamment à Marcel Aymé. Peut-on parler, chez vous, d’une forme de syncrétisme magique, d’une « géographie imaginaire » (pour reprendre le titre de votre essai, Géographies imaginaires, José Corti, 1991). 

Pierre Jourde : N'oublions pas non plus le mythe central dans ce roman, « La mesnie hellequin », une ancienne légende selon laquelle, certaines nuits, les morts chevauchaient dans la campagne et semaient l’épouvante. C’est pourquoi j’ai nommé la fratrie de clowns les « Helquin », l’incarnation du Mal. D’ailleurs, « Helquin » est le nom d’un démon, et il est vraisemblable que « Arlequin », l’un des surnoms d’Alastair, vienne de « Hellequin ». Le patronyme revient plusieurs fois dans mes romans, Carnage de clowns, Festins secrets, Le Maréchal absolu, et c’est toujours une famille ou un personnage inquiétant, malfaisant.

Effectivement, je fais allusion a plusieurs mythes très différents, et d’ailleurs pas seulement ici. Ainsi, dans Pays perdu, qui relate une expérience réelle, je fais appel au mythe pour décrire certains personnages, certaines expériences. La psychologie classique ne m’intéresse pas vraiment. Le mythe va au plus profond de l’humanité, et la met en relation avec les dieux, le cosmos, la nature. Et les mythes permettent de représenter l’inconscient.    

En 2011, aux éditions l’Echappée belle, paraissait votre essai Tératologie. Le fou, c’est aussi le monstre, au sens strict. Alastair, ainsi, franchit les bornes de l’horreur en tuant, et en portant un masque conçu avec la peau de sa victime. Faut-il voir ici un souvenir de Jack l’éventreur ? Pourquoi cette violence ? On sait par ailleurs que l’Américain Ed Gein, auquel Netflix consacre une série en octobre, concevait également des vêtements en peau humaine…

Pierre Jourde : Bien vu pour Ed Gein, c’est à lui que j’ai pensé pour Alastair. Et aussi, secondairement, au personnage de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. La violence de certaines scènes incarne certaines obsessions, certaines pulsions. Les mythes, eux aussi, peuvent être très violents : Prométhée, Œdipe, Orphée, etc. Le corps ne peut pas échapper à la recherche du sens, qui doit toujours être incarnée. Si Alastair veut devenir autre, il doit l’incarner par un nouveau visage, et c’est aussi une manière de représenter l’échec de cette quête. 

De même, et de façon annexe, Thalia et son frère Alastair évoquent brièvement le christianisme. On sait que vous avez publié un bref essai autour de la foi (Croire en Dieu, pourquoi ? collection « Tracts », Gallimard, 2022). J’en reviens à Huysmans. Votre écriture possède-t-elle une part de mysticisme ? 

Pierre Jourde : Oh oui. Je ne suis pas croyant, mais la figure du Christ est très importante pour moi. Elle apparaît plusieurs fois dans le roman. Cette forme de mysticisme développée autour de cette figure consiste à croire que la joie est l’autre face de la souffrance, ou, pour le dire comme Bernanos, « tout est grâce ». Mais le découvrir ou le ressentir sont des choses bien différentes.

La tentation chrétienne nous ramène à Huysmans et à la littérature fin-de-siècle que vous affectionnez, et que vous évoquez particulièrement dans l’essai Littérature-monstre (coll. « L’Esprit des Péninsules », Balland, 2008). Vous citez ainsi de nombreux auteurs, qu’affectionne d’ailleurs le couple formé par Thalia et Charles. On pense à Charles Cros, qui apparaît dans la fiction, à Baudelaire, évidemment, mais aussi à divers poètes anglais comme Dante Gabriele Rossetti. S’agit-il de vos références ? En quoi ces auteurs vous nourrissent, nourrissent votre inspiration, et éventuellement votre réflexion ? 

Pierre Jourde : J’ai surtout abordé cette littérature dans mon mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches, publié sous le titre de L’Alcool du silence, titre emprunté à Laforgue. J’évoque en effet certains poètes de l’époque, notamment Laforgue, Cros, Corbière. Ces poètes jouent sur le déséquilibre, l’humour, l’auto-dérision, de sorte qu’on ne se sent pas intimé à l’émotion, comme chez Hugo.

Ces poètes ont compris que le beau lyrisme impeccable, avec sa belle rhétorique, contredit l’expression de la souffrance, qu’elle ne peut se dire qu’avec une sorte de maladresse, avec une certaine ironie, et l’émotion en est d’autant plus vive. C’est en effet un modèle esthétique pour moi. Une œuvre d’art sans humour, sans distance, manque de conscience. Rossetti et Tennyson sont d’une tout autre étoffe, plus lyriques, plus romantiques. Ils représentent dans le récit l’impossible rencontre entre femmes et hommes. Quant à Baudelaire, que dire, sinon qu’il a tout compris de la douleur humaine…

Outre Baudelaire, donc, ou d’autres créateurs très connus, il semble que vous aimiez citer des « oubliés », comme Léon Dierx. C’est ce que vous faisiez déjà dans Littérature-monstre (cf. plus haut). S’agit-il de « déterrer » des poète mineurs injustement négligés par la critique ? 

Pierre Jourde : Il y en a, en effet, qu’il serait bon de redécouvrir, Tristan Derême, Toulet, Régnier, mais les parnassiens comme Dierx posent un peu trop au poète impeccable et impassible. J’avoue l’avoir placé comme un exemple de la poésie technique, quelque peu ennuyeuse. À chaque époque il y a de tout dans la littérature, ce que j’ai voulu représenter.

Mais la fin du XIXe siècle est je crois l’âge d’or de la poésie, entre exigence formelle (les parnassiens, Mallarmé, Baudelaire) et inventions (Verlaine, Rimbaud, Laforgue). On ignore trop en France les poètes étrangers. Il y a eu bien sûr les romantiques anglais, Shelley, Keats, Wordsworth, Byron, Coleridge, mais à la fin du XIXe siècle, il ne faut pas oublier Tennyson ou Rossetti, importants dans le roman, et au XVIIIe siècle, Gray. Et je cite un poème de Heine bouleversant, « Le Retour ».

Vous avez sérieusement « égratigné » nombre de contemporains, notamment dans La Littérature sans estomac (L’esprit des Péninsules, 2002). Vous sentez-vous plus proche de ces auteurs passés ? Quels auteurs actuels vous paraissent « frères » ? 

Pierre Jourde : « Proches », cela dépend. L’un d’eux est un devenu un ami proche, Patrick Tudoret, qui développe une belle œuvre. Pascale Roze est une femme généreuse et adorable. Après avoir égratigné Olivier Rolin ou Camille Laurens, j’ai publié des critiques favorables sur certains de leurs livres. J’ai cru qu’un jour Angot pourrait écrire un livre lisible. J’ai essayé. C’est toujours affligeant.

Houellebecq est en pleine déchéance, il écrit n’importe quoi, son dernier roman est pathétique. Beigbeder, au contraire, s’est beaucoup amélioré, et c’est aussi un grand lecteur, dont j’aime les critiques ironiques ou enthousiastes. Je n’ai pas vraiment de « frères », au sens où ce seraient des auteurs qui me ressembleraient. Je n’en vois pas. Ma planète littéraire est isolée. En revanche, j’ai des admirations, que j’ai mentionnées.

De fait, l’écriture semble relativement classique, très éloigné de l’écriture blanche. Les phrases sont longues, riches en subordonnées et en images. Vous refusez le style clinique, journalistique, d’un Houellebecq. Est-ce délibéré ?

Pierre Jourde : Je ne refuse rien, simplement ce n’est pas mon écriture. Est-ce délibéré ? Je ne sais pas. Je ne me suis pas dit un jour : « Tiens, je vais faire des phrases longues ». Ça s’est imposé parce que c’est ma façon d’aborder le corps de la littérature : contradictions, hypothèses, ressemblances, la phrase est une recherche complexe de la vérité, et aussi une machine qui doit servir, pour moi, à mettre en relation des zones proches ou éloignées du texte, ce qui est plus facile quand la phrase est complexe. 

On note aussi que vous utilisez souvent des termes rares et/ou désuets. Pourquoi ce choix ? S’agit-il de rendre hommage à la langue, de la rétablir dans ses droits, face à l’invasion du langage texto et/ou de cette même écriture blanche ?

Pierre Jourde : Est-ce véritablement un « choix » ? Parfois je ne suis pas tout à fait conscient que certains mots que j’emploie sont rares. J’ai l’impression d’être un peu décalé par rapport à certains écrivains contemporains dont le lexique se compose de 500 mots.

Mais parfois, en effet, c’est tout à fait volontaire, mes personnages emploient certains mots rares par ironie, et il s’agit souvent de mots argotiques disparus. J’aime mêler l’ample période à Proust avec des mots désuets ou argotiques, pour mêler humour et émotion. Et puis écrire est un artisanat. Que ce serait un artisan qui ne sait pas utiliser toutes les matières, et tous les outils de son métier ? 

Malgré la présence de poètes, les nombreuses références littéraires, vous semblez exprimer des réserves à l’égard du langage. À plusieurs reprises, les personnages déplorent le décalage entre les mots et la chose, les émotions propres. Doutez-vous de la littérature même, qui serait impuissante ?

Pierre Jourde : Ce n’est pas exactement ça. Mais, en effet, la littérature rompt le silence, et du coup donne une importance exagérée à ce qui devrait s’énoncer comme un murmure. La littérature fait trop de bruit. Elle est impudique. L’enjeu de l’écriture, c’est devenu banal depuis Blanchot, est de se rapprocher de ce silence primordial, ou en tout cas de le pointer comme l’origine et l’horizon. 

Outre la littérature, vous évoquez aussi, de manière plus fugace, la peinture dans quelques pages. Pourquoi, à ce propos, avoir nommé le clown Alastair « Alastair » ? Le patronyme renvoie effectivement au baron Hans-Henning von Voigt (1887-1969), peintre d’origine allemande surnommé « Alastair », donc. 

Pierre Jourde : Fugace, pas tant que ça : les descriptions détaillées des Pélerins d’Emmaüs de Rembrandt, d’Ophélie de Millais ou de Beata Beatrix de Rossetti ont une place centrale dans le récit. Sans compter les bas-reliefs, les gravures qui font fantasmer certains de mes personnages. La musique a également une grande importance, le double concerto pour violons de Bach, diverses complaintes populaires, la musique de cirque, la représentation de Tannhäuser à Paris et les opérettes de Hervé.

Il faut y ajouter l’importance du théâtre, Shakespeare, mais aussi les pantomimes, le french cancan, etc. Sans parler de la sculpture, avec notamment la Venus Sosandra, et des arts décoratifs. Un peu à la manière de Wagner, j’ai eu l’ambition de réaliser une gesamtkunstwerk, une œuvre où tous les arts se répondent. Mais pour répondre précisément à la question sur le choix du prénom « Alastair », Je l’ai choisi en premier en référence à Alasteir Crowley (1875-1947), un occultiste, magicien et nazi anglais dont la somme des lettres composant son nom donne 666, le chiffre de la Bête de l’Apocalypse. Bon programme.

Lorsque je finissais le roman, mon épouse, Hélène Védrine, spécialiste des rapports entre arts plastiques et littérature, m’a fait découvrir Alastair, le peintre, très inspiré de Beardslay. Cela tombait à pic : sa vie et son œuvre permettent au personnage d’Alastair de se découvrir une sorte de fils spirituel, et accéder à une forme de sublimation, de se décharger du poids de ses obsessions et de ses crimes. Pour dire un mot des autres prénoms, Silas fait référence à Uncle Silas, un roman gothique très inquiétant de Sheridan Le Fanu, Uriah au personnage de Uriah Heep, un hypocrite malfaisant dans David Copperfield de Dickens, et Rupert au prince Rupert, général anglais du XVIIe siècle, cruel et accusé de pratiquer la sorcellerie, mais aussi graveur, grand spécialiste de la manière noire. Son œuvre la plus célèbre représente la décapitation de Jean-Baptiste.

Quelle famille ! Quant à Thalia, le prénom provient du conte de Giambattista Basile : Sole, Luna e Talia, qui fait partie du Pentamerone, recueil publié de 1634 à 1636. Dans cette version ancienne de La Belle au bois dormant, Talia est violée dans son sommeil par le prince charmant. Mais dans la mythologie grecque, Thalia, « la florissante », est aussi la muse de la comédie. Pour une clownesse, cela me semblait adapté.

Nous évoquions vos doutes face au langage, à la littérature. Il semble aussi que, parfois, vous doutiez de l’amour. S’il a pu l’aimer, Thalia est d’abord pour Charles un « objet d’étude », une sorte de Belle au bois dormant, donc, immobile et passive, et d’ailleurs on songe parfois à un cadavre, notamment lorsque vous reprenez l’histoire d’Elizabeth Siddal (1829-1862), compagne de l’Anglais Dante Gabriel Rossetti. Le sexe apparaît fréquemment comme trivial… Arthur Schopenhauer, grande référence « fin-de-siècle », est brièvement évoqué. Peut-on parler d’une littérature pessimiste ?

Pierre Jourde : Pas vraiment, même si effectivement ce qu’on appelle « amour » est souvent maltraité dans ce récit. Il y a aussi une scène de nécrophilie. Toutes les perversions y passent. Schopenhauer n’est pas vraiment pris au sérieux, contrairement aux naturalistes du XIXe siècle. Je cite la conversation entre Charles et Alastair :

-Schopenhauer ?

-C’est ça… Je ne l’ai pas lu, mais qu’est-ce qu’on m’a bassiné avec lui, avec son pessimisme… Des bourgeois à cigare qui veulent poser à celui à qui on ne la fait pas… L’amour comme une ruse de la nature, ou je ne sais quoi… Eh bien si c’est ça, il n’a rien compris.

Mais votre question touche à l’essentiel dans ce roman. Les personnages sont en recherche de l’amour, mais se demandent ce qu’on appelle « amour ». Ce sentiment existe-t-il vraiment ? N’est-il pas une vieille fiction qu’on essaie toujours de réaliser, ce qui débouche forcément sur un échec ? Donc le roman, et surtout les romans dans ce roman, épuisent toutes ces fictions, les éliminent, ce qui peut effectivement faire penser à un certain pessimisme. Proust a voulu se débarrasser des illusions de l’amour. Mais ce n’est pas le cas dans La Marchande d’oublies. À la fin, à force d’avoir éliminé les fictions de l’amour, quelque chose se passe, comme l’aboutissement d’une quête mystique, et pour citer le roman, « un minuscule accroc d’éternité dans l’étoffe du temps ».

ActuaLitté : Objet d’étude, donc, totalement léthargique, revendue par sa famille, Thalia incarne-t-elle, à elle seule, la condition des femmes de l’époque ? La « petite négresse », ou la marchande d’oublies, ne connaissent pas non plus un sort très enviable. Peut-on parler de féminisme, ici, ou, à tout le moins, de dénonciation ?

Pierre Jourde : Tout à fait. Les femmes dans le roman sont des proies, ou des objets que l’on peut manipuler à son gré. Le XIXe siècle est, je crois, l’époque la plus misogyne de notre histoire, et le discours misogyne s’articule, se développe, se théorise. Huysmans en est un grand spécialiste. Les personnages masculins dans ce roman déploient leurs fantasmes de possession, femme exposée, femme léthargique, femme violée, mais la possession n’aboutit jamais, il faut aller jusqu’à la destruction, qui est encore un échec.

Car Alastair, en grand pervers, ne désire pas seulement l’objet, mais veut aussi posséder la conscience de sa proie. Thalia, objet de fantasme, s’y soumet en partie, comme le faisaient beaucoup de femmes, mais en même temps critique ces fantasmes, se rebelle, montre à son compagnon, Charles, à quel point tout cela pervertit les liens entre hommes et femmes, et finalement se demande si ce lien est possible.

Elle refuse également un certain idéalisme qui revient à la même chose : être le modèle d’un peintre qui va faire de son visage un chef-d’œuvre n’est qu’une variation sur le thème de la femme objet. Si une femme, déclare Thalia, n’est pas dans la société un sujet de plein droit, peut-il y avoir « amour » entre deux sujets inégalitaires ? Le féminisme, ici, consiste à se débarrasser de tous les pièges qui font obstacle à un vrai lien entre les deux sexes. 

 
 
 
 
 

Crédits image : Photo F. Mantovani © Gallimard

 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

La marchande d'oublies

Pierre Jourde

Paru le 21/08/2025

656 pages

Editions Gallimard

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073085108
9782073085108
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Oser Dostoïevski : trois ans avec les Frères Karamazov

S’attaquer à un monument - certains diront le plus grand roman du monde - il faut oser. Après André Markowicz, dont la traduction des Frères Karamazov chez Actes Sud demeure une référence depuis 2001, et Emma Lavigne, qui a livré la sienne pour Gallmeister, c’est au tour de Sophie Benech de se confronter au géant russe. La traductrice signe chez Zulma une nouvelle version de ce texte vertigineux, résultat de près de trois années de travail.

15/10/2025, 17:31

ActuaLitté

Mariana Enríquez : “Ce monde est profondément bizarre”

Mariana Enríquez vient de publier, toujours aux éditions du Sous-Sol (trad. Anne Plantagenet), Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. Avec ce recueil de nouvelles hantées par l'absence, les fantômes, et marquées en sous-terrain par une réalité brutale, elle confirme sa place parmi les auteurs et autrices qui comptent dans la littérature mondiale contemporaine. De passage en France pour la promotion du livre, elle a échangé avec nous sur l'étrangeté du quotidien, sa vision de l'écriture, les fantômes et la musique.

15/10/2025, 16:03

ActuaLitté

Cosey : “Je préfère une histoire d’amour à un complot intergalactique”

Dans un café de la rue Vieille-du-Temple, Cosey parle doucement, presque à mi-voix. Il pèse chaque mot comme s’il dessinait encore, sur la nappe de papier, les contours d’un souvenir. Son regard se pose parfois sur la tasse, parfois au loin. Il évoque Yiyun, sa nouvelle bande dessinée publiée au Lombard, avec la même précision tranquille qu’il accorde à ses planches : un geste lent, mesuré, presque méditatif.

14/10/2025, 11:25

ActuaLitté

Nicolas Framont : “Il faut que la classe dominante ait peur”

Évoquer Luigi Mangione, ce jeune beau gosse devenu symbole, après l’assassinat d’un PDG américain, c’est s’aventurer sur une ligne de crête, là où la colère sociale flirte avec la violence politique. Où beaucoup préfèrent détourner le regard, Nicolas Framont, cofondateur de la revue Frustration, choisit d’y plonger. Dans Saint Luigi, il affronte ce geste sans complaisance, avec un style direct. Un texte fort, à la fois nourri par des faits édifiants et par son propre parcours — entre l’accompagnement de la fin de vie de sa grand-mère, et son expérience de conseiller parlementaire.

13/10/2025, 11:09

ActuaLitté

Le Verdict, de Franz Kafka, traduit par Jean-Philippe Toussaint : l’éclipse du monde

Par une nouvelle version parue chez Minuit (octobre 2025), Jean-Philippe Toussaint nous offre du Verdict un texte hypnotique où sa langue redouble celle de Kafka à la faveur d’une clarté portée au carré par le jeu de la traduction, si l’on veut. Cela est d’autant plus vrai qu’à la nouvelle en question succèdent des mots de l’auteur-traducteur lui-même, en forme de commentaire lumineux.

13/10/2025, 10:53

ActuaLitté

“La fiction permet de rendre visibles ceux qu’on a oubliés”

Il parle d’une voix douce, presque retenue, comme si chaque mot devait d’abord traverser la mémoire avant d’atteindre le présent. Alexandre Courban ne revendique pas un passé, il le reconstruit, patiemment, avec les outils de l’historien et la sensibilité du romancier. Chez lui, l’histoire n’est pas une matière figée : elle palpite encore sous la surface du récit.

13/10/2025, 10:23

ActuaLitté

Stéphanie Pérez : “Écrire, c’était apprendre à respirer autrement”

Sous la plume de Stéphanie Perez, Le Gardien de Téhéran devient bien plus qu’un récit historique : une méditation sur la mémoire, la beauté et la fidélité à ce qui nous élève. À travers le regard d’un homme simple, l’autrice rend hommage à tous ceux qui, dans les moments les plus sombres, choisissent de sauver la lumière. Lauréate du Prix Littérature Lire en Poche 2025, elle revient sur les origines de ce texte où s’entrelacent l’Histoire, la mémoire et la lumière fragile de l’art.

 

12/10/2025, 13:22

ActuaLitté

"On ne doit jamais traiter les gens sans dignité"

À la soirée d'inauguration de la Fête du Livre de Saint-Étienne, le public a assisté au double triomphe d'un auteur local. Pierre Mazet a remporté coup sur coup le Prix Claude-Fauriel et le Prix Lucien-Neuwirth pour son roman L’Inconnu des barricades, paru aux éditions du Caïman. Des distinctions hautement symboliques, attribuées à un écrivain discret, humble, mais tenace, dont le parcours – fait de patience, d’humanité et d’attachement à ses origines – incarne à merveille l’esprit stéphanois.

11/10/2025, 18:33

ActuaLitté

“Arrêter le temps, c’est vivre pleinement” : la philosophie SF de Lou Jan

Autrice autodidacte et passionnée, Lou Jan s’est imposée en quelques années comme une voix singulière de la science-fiction française. Derrière son apparente douceur se cache une écriture ramassée, nerveuse, traversée par une quête philosophique : comprendre ce que le temps, l’amour et le corps disent de notre humanité. Rencontre avec une romancière qui se définit elle-même comme « une autrice de blanche qui écrit de la science-fiction ».

11/10/2025, 10:03

ActuaLitté

“Écrire pour la jeunesse, c’est écrire pour des âges où tout bouge” - Timothée de Fombelle et François Place

Sous le chapiteau du salon Lire en Poche, la conversation entre François Place et Timothée de Fombelle a des airs de franche camaraderie, autant que de retrouvailles complices. Deux voix majeures de la littérature jeunesse, deux artisans des mots et des images qui se retrouvent avec la bienveillance de vieux compagnons de route.

10/10/2025, 14:36

ActuaLitté

“Pour favoriser l'accès au livre, la cité doit être nourrie par des librairies”

Cette année, la ville de Gradignan célèbre la vingtième édition de son festival Lire en Poche : une ville qui se raconte par ses livres, et le pari d'une ville qui lit, nous raconte le maire, Michel Labardin. Il revient avec nous sur l’histoire de la manifestation, où politique et culture ne font qu'un – et reflètent le rapport de l'édile à la lecture : un socle commun, pour faire société.

10/10/2025, 11:52

ActuaLitté

“Devenir le visage de la littérature centrafricaine”

De loin, on ne peut pas deviner l’énorme énergie que déploie Landry Ouoko Delombaut pour faire évoluer le livre dans son pays : la République centrafricaine. À Bangui, il crée une maison d’édition, anime un réseau de clubs de lecture, coordonne des rencontres littéraires, active de petits points de vente… Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

07/10/2025, 10:18

ActuaLitté

"Quand on écrit un premier roman, on vous prépare à l’invisibilité"

Avec son premier roman, Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose d’emblée comme une nouvelle voix littéraire à suivre. Finaliste du prestigieux Prix des Deux Magots, elle explore avec justesse les complexités des couples mixtes, des héritages culturels et des fragilités familiales.

02/10/2025, 18:38

ActuaLitté

Avec Voyage, voyage, Victor Pouchet transforme le deuil en odyssée intime

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Victor Pouchet signe avec Voyage, voyage (L'Arbalète), son cinquième roman, un road novel tendre et mélancolique : après une fausse couche, Orso et Marie fuient Paris, à bord d’une vieille Nevada. Rien à voir avec le tube de Desireless - sinon cette intuition : pour survivre, il faut parfois partir très loin, même à deux heures de chez soi.

01/10/2025, 18:05

ActuaLitté

"La jeunesse irakienne ne veut plus rien avoir à faire avec la guerre"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Feurat Alani publie à la rentrée littéraire chez JC Lattès, Le ciel est immense. Ce roman, traversé par la mémoire, l’Histoire et l’absence, raconte la quête d’un neveu pour retrouver la trace de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Après avoir livré un récit journalistique avec Le parfum d’Irak, l’auteur choisit cette fois la fiction pour tenter de combler les trous laissés par les non-dits. Rencontre avec un écrivain qui fait dialoguer intime et collectif, réalité et imaginaire.

30/09/2025, 16:24

ActuaLitté

Joseph Incardona, la rage du roman et la tendresse au cœur du noir

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Joseph Incardona publie chez Finitude Le monde est fatigué, un récit tendu où l’intime se frotte au politique, où l’action épouse la pensée, où un corps éprouvé garde pourtant ses secrets.

29/09/2025, 18:19

ActuaLitté

Éditions Basset : une maison d’édition face au crime organisé

La rentrée littéraire 2025 est un bon cru avec la première parution chez Basset Éditions, maison dirigée par Brünhilde Delhommeau, de Dans les coulisses de la ‘Ndrangheta de Gabriella Marà. Cette nouvelle maison d’édition souhaite publier des essais, des enquêtes sur les organisations criminelles, avec une vocation internationale. 

29/09/2025, 10:17

ActuaLitté

“Écrire un roman, c’est comme résoudre un grand puzzle. Et j'adore les puzzles”

Le Prix du roman Fnac 2025 vient d’être attribué à Les Éléments de John Boyne (éd. JC Lattès, trad. Sophie Aslanides). Un roman en quatre volets qui scrute sans complaisance la mécanique des violences et l’héritage psychologique qu’elles laissent derrière elles. Et la possibilité de rompre — ou non — le cycle des abus.

22/09/2025, 17:17

ActuaLitté

Orson Welles et Cioran par Anca Visdei, Goncourt de la biographie

J’ai d’abord entraperçu la tête massive d’un certain Orson Welles sur la couverture d’un livre. Intrigué, je me suis approché. Puis mon regard est tombé sur un autre visage, plus pointu : celui d’Émile Cioran. Deux géants, deux faces antagonistes, et une même biographe, Anca Visdei. Lauréate du Prix Goncourt de la biographie 2025 pour sa peinture d'un « gai désespoir », elle est présente cette année au festival Livres dans la Boucle de Besançon, où elle déploie son énergie, sa verve et son esprit peu commun.

20/09/2025, 13:33

ActuaLitté

Simon Chevrier, Goncourt du premier roman : "Chaque mot est pesé"

Je ne l’ai pas reconnu tout de suite. Sur les photos officielles, Simon Chevrier arborait un buzzcut impeccable. Le voilà maintenant avec pas mal de cheveux, et toujours ses yeux verts perçants. Invité au festival Livres dans la Boucle, l’auteur de 32 ans, couronné par le Prix Goncourt du premier roman 2025, revient sur l’aventure de son texte, Photo sur demande, récit cru et vibrant sur la solitude, le deuil et les relations tarifées, à Toulouse, à l’ère du Covid et des applications de rencontre.

19/09/2025, 21:00

ActuaLitté

Louis-Henri de La Rochefoucauld : "Les sentiments purs ont de l’avenir"

Invité du festival Livres dans la Boucle de Besançon, Louis-Henri de La Rochefoucauld présente son dernier roman, publié en cette rentrée littéraire chez Robert Laffont, et déjà lauréat du Prix Cabourg du roman, L’Amour moderne. L’écrivain et critique littéraire réhabilite le vaudeville, et croque un univers de faux-semblants, de passions contrariées et de pouvoir masculin vacillant, en héritier à la fois de Balzac, de Sagan et des moralistes du XVIIe siècle, en digne descendant de son illustre aïeul. 

19/09/2025, 17:03

ActuaLitté

Les Sandales d’Empédocle, une librairie au cœur de Livres dans la Boucle

À Besançon, la librairie Les Sandales d’Empédocle avance en terrain connu. Partenaire de longue date du festival, elle s’installe à nouveau dans la mécanique bien huilée de Livres dans la Boucle : répartition des auteurs, équilibre entre plateaux, circulation dans les lieux culturels de la ville. Laëtitia, libraire, raconte ce qu’elle voit remonter de la rentrée…

17/09/2025, 12:45

ActuaLitté

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous"

Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury. 

16/09/2025, 18:51

ActuaLitté

Biblis en folie : donner à voir “l'éclectisme et la modernité” des bibliothèques

Les 3, 4 et 5 octobre 2025, le ministère de la Culture organise la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, Biblis en folie. L'occasion de célébrer l'offre multiple et innovante des établissements, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Mais aussi d'aborder les défis persistants en matière d'accès à la culture, dans un entretien avec les services du ministère de la Culture.

08/09/2025, 10:11

ActuaLitté

Miss Littérature : “Enfin, il y a un concours qui comprend ce que je suis”

Miss Littérature par ci, Miss Littérature par là. Dans plein de pays d’Afrique, ces jeunes filles qui lisent, écrivent et s’engagent occupent les réseaux sociaux. Mais quel est ce lien entre un concours de Miss et la littérature ?  Que véhicule ce concours, bien au-delà des frontières de son pays d’origine, le Bénin ? Juste une envie de tout savoir sur ce concours international africain qui fêtera ses 10 ans l’an prochain et crée un vrai buzz dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage, ADCF Africa.

04/09/2025, 15:29

ActuaLitté

“La longévité de Léonard, c'est la magie du gros nez”

La galerie Huberty & Breyne, avenue Matignon, respire le luxe et le calme feutré. C’est là, sous la lumière blanche qui éclaire les planches originales de Léonard, que je retrouve Turk. Cinquante-six albums, une carrière au long cours, et pourtant l’homme qui m’accueille n’a rien du bateleur. Calme, pondéré, en retrait. Le sourire discret, il s’excuserait presque d’avoir traversé 50 de BD.

04/09/2025, 11:56

ActuaLitté

Violences sexistes et sexuelles : "On a écrit le livre qu'on aurait aimé lire il y a dix ans"

400 pages de témoignages et de dessins. Les Combattantes n’est pas une « bible du féminisme », mais un ouvrage de référence sur les luttes féministes. Inceste, violences sexistes et sexuelles dans les milieux de pouvoir, dans le monde de la BD, silences institutionnels… Géraldine Grenet et Marie-Ange Rousseau ne contournent rien. Leur bande dessinée documente, dénonce et vulgarise, avec un mot d’ordre : rendre visible ce que trop longtemps, on a voulu taire.

03/09/2025, 17:26

ActuaLitté

“Le devoir de l’écrivain est d’inventer une partie de la solution”

Publiés entre 2022 et 2024 aux éditions Fables fertiles, Monstrueuse féérie, L’Angélus des ogres et Clapotille forment un triptyque émanant d’un seul et même narrateur psychotique. Pris à divers stades de sa quête existentielle, celui-ci délire, côtoie les limites de l’imaginaire. À travers les rêves et les mots, il informe des mondes qui s’entrecroisent dangereusement, pour le meilleur et pour le pire.

02/09/2025, 12:19

ActuaLitté

Partout le même ciel de Hajar Bali : la joie intranquille d’une Algérie qui s’éveille

Aujourd’hui, nous disposons du recul nécessaire pour repérer et nommer les pathologies intellectuelles qui se logent dans une partie significative de la production littéraire en Algérie. Celles-ci peuvent se résumer en quelques thématiques répétitives uniformisant l’imaginaire et la création : le culte des « origines ancestrales », la « crise de l’identité », le « problème de notre Histoire », les « guerres des langues », la « transgression courageuse des tabous sexuels » dans le cadre exclusif des schémas patriarcaux, etc.

01/09/2025, 10:49

ActuaLitté

N’oublie pas notre Arménie : voyage dans les décombres d’un génocide dénié

De la ville d’Alep à celle d’Alexandrie, en passant par Samarcande, Yahia Belaskri signe un passionnant voyage qui raconte avec un humanisme profond la longue résistance du peuple arménien face à une effroyable entreprise d’annihilation et de négationnisme historique. 

25/08/2025, 09:57

ActuaLitté

“Si on ne veut pas que l’écologie disparaisse, il faut savoir d’où et avec qui on parle”

Il est des festivals qui ne ressemblent à aucun autre. Agir pour le vivant, à Arles, appartient à cette catégorie rare. Dans les ruelles baignées de lumière, on ne vient pas seulement pour débattre d’écologie ou de culture, mais pour tenter de réinventer un rapport au monde. Anne-Sylvie Bameule, Présidente du directoire d’Actes Sud, cofondateur de l'événement, livre un regard singulier sur cette 6e édition.

24/08/2025, 19:45

ActuaLitté

“Produire des données scientifiques ne suffit pas à transformer les choses”

Le festival Agir pour le vivant s’ouvre cette année encore à des voix qui bousculent notre rapport au monde. Parmi elles, celle d’Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et directrice de recherche à l’IRD, dont le travail explore les liens entre corps, territoire et résistances. Elle y animera un atelier participatif et réflexif intitulé : « Ce que nos corps racontent des territoires que nous habitons ». 

24/08/2025, 16:12

ActuaLitté

À Besançon, Livres dans la Boucle mise sur l’hybridation des arts

À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.

20/08/2025, 14:39

ActuaLitté

Fil info de Pascal Nordmann : l’actualité kaléidoscope

On connaissait Pascal Nordmann auteur, metteur en scène, comédien, plasticien, et voici qu’on le découvre chroniqueur de l’actualité grâce aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune qui éditent Fil info, un florilège d’humeurs sur l’actualité, un regard décalé, lunaire ou surréaliste, le tout, comme à son habitude, avec ironie et poésie. 

29/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Galien Sarde : "la fascination et la sidération commandent mon écriture"

Le Rouge et Laure, de Galien Sarde, chroniqueur pour ActuaLitté, est un roman qui mêle habilement les codes du polar à une réflexion plus profonde sur des thèmes comme la solitude, la culpabilité, les relations toxiques et les illusions du pouvoir. L’histoire se déroule à Lagord, en Charente-Maritime, dans un été suffocant, et tourne autour de la mort mystérieuse de Gaspard Vance, un riche restaurateur rochelais. Une interview menée par Olivier Stroh.

17/07/2025, 15:20

ActuaLitté

Le livre sur les quais : récit d’un festival qui célèbre la diversité littéraire

Morges accueille du 5 au 7 septembre 2025 la 16ᵉ édition du Livre sur les quais. Sur les rives du Léman, ce rendez-vous majeur de la rentrée littéraire réunit 160 écrivaines et écrivains venus de Suisse, de France et d’ailleurs, dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Fidèle à son ancrage tout en s’ouvrant au monde, le festival multiplie les formats, tisse des liens entre les langues et célèbre les voix contemporaines avec exigence et fantaisie.

16/07/2025, 17:31

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Le voile de l’invisible : karma, vies antérieures et évolution spirituelle

Et si notre existence ne se limitait pas à ce que nos sens peuvent percevoir ? Dans Le voile de l’invisible, Jean-Didier explore les dimensions subtiles de la conscience et les lois spirituelles qui relient nos vies entre elles. À travers la notion de karma et la lecture des vies antérieures, il invite à une réflexion sur le sens profond de nos épreuves, nos élans et nos blocages. Entre médiumnité et quête intérieure, cet essai propose de lever un coin du voile qui sépare le visible de l’invisible, pour accéder à une compréhension plus vaste de soi et du monde. Il en trace les contours dans cette carte blanche. 

15/10/2025, 17:01

ActuaLitté

Des livres pour comprendre, résister, transformer

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd’hui la parole est donnée aux éditions de la Lanterne.

15/10/2025, 11:36

ActuaLitté

Festival de BD d'Angoulême : le Snac quitte l'ADBDA

Dans un communiqué, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) annonce son départ de Association pour le développement de la BD à Angoulême(ADBDA). Le SNAC estime ne plus être en phase avec ce qui se déroule actuellement.

14/10/2025, 15:41

ActuaLitté

25 ans d'édition au féminin : La voix des femmes entre deux rives

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : ouvrons le bal avec les Éditions Chèvre-feuille étoilée.

14/10/2025, 12:53

ActuaLitté

Moi aussi, je soutiens le projet de loi “Continuité de revenus”

Chez les artistes-auteurs, l'espoir d'une vie moins précaire est né avec la proposition de loi « Continuité de revenus ». Dans les colonnes d'ActuaLitté, créateurs et créatrices prennent la parole pour partager leur expérience et expliquer pourquoi ils soutiennent cette proposition de loi, ainsi que les changements concrets qu’il pourrait apporter à leur quotidien. Cette fois-ci, c'est au tour de Melvin Mélissa, poétesse et romancière, autrice d'Une pieuvre au plafond (Rivages).

08/10/2025, 10:53

ActuaLitté

Artistes-auteurs : “Nous ne méritons pas moins que vous d’être protégés”

Le statut des artistes-auteurs s’impose comme un sujet récurrent du débat public, révélant la précarité économique et sociale d’un métier pourtant essentiel à la vie culturelle. À l’heure où un projet de loi propose pour la première fois un dispositif de continuité de revenus, inspiré de l’intermittence, l'illustratrice Aurélie Abolivier témoigne de son expérience et appelle à une meilleure protection des artistes auteurs.

07/10/2025, 10:25

ActuaLitté

Le conte au service de la lutte contre le harcèlement scolaire

Longtemps minimisé, le harcèlement scolaire est reconnu comme un fléau aux visages multiples, dont la violences s'invite même sur les écrans. Face à la détresse des enfants, une voie inattendue s’ouvre : celle du conte. L'autrice Eva Kopp, qui a publié Gautier Grand nez, illustré par Séverine Duchesne chez Piktos Jeunesse mise sur la force symbolique des récits pour rendre enfin la parole possible.

 

06/10/2025, 17:17

ActuaLitté

“La devise des librairies est survivre ou périr, s’adapter ou mourir”

Ancien libraire indépendant devenu universitaire, David Piovesan s’est lancé en 2022 dans un périple de quatre ans à travers l’Europe afin de prendre le pouls des librairies du continent. Il a visité 23 pays et rencontré plus de 250 acteurs du monde du livre : libraires surtout, mais aussi éditeurs, auteurs, traducteurs ou responsables d’associations. Ce grand tour d’observation, effectué en train et en bus, lui a permis d’amasser un matériau unique sur l’évolution du secteur.

06/10/2025, 13:30

ActuaLitté

"Allée des Loupiotes est née de l’envie d’accompagner l’enfant tout au long de sa croissance"

De l’héritage d’une librairie bientôt centenaire est née Allée des Loupiotes, maison tournée vers la jeunesse. Guidée par la passion de son équipe et l’envie d’accompagner l’enfant dans sa croissance, elle propose des histoires douces, drôles et pleines de sens. Ses premiers titres, attendus dès octobre 2025, entendent éclairer petits et grands lecteurs.

06/10/2025, 09:00

ActuaLitté

“Cracher sur sa terre natale est devenu un véritable courant de pensée”

Originaire de Paris, né de parents kabyles, Nasser travaille à Rome pour des agences de développement de l’ONU. Il écrit aussi des ouvrages, dont La faim du monde, Éditions Balland. Aujourd’hui, il nous confie une tribune, Ecrivains enragés, explorant la complexe relation entre les écrivains africains exilés et leur terre d’origine.

05/10/2025, 13:50

ActuaLitté

“Le fantasme d’un équivalent de l’intermittence pour les artistes-auteurs”, bientôt ?

Depuis plusieurs années, le statut des artistes-auteurs s’invite régulièrement dans le débat public, révélant les fragilités économiques et sociales d’une profession essentielle à la vie culturelle. Alors qu’un projet de loi envisage pour la première fois une continuité de revenus sur le modèle de l’intermittence, Adrien Thomas témoigne de son quotidien et s’interroge sur ce que changerait une telle avancée...

04/10/2025, 10:23

ActuaLitté

Pourquoi je soutiens le projet de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs

Dans les colonnes d'ActuaLitté, des créateurs et créatrices prennent la parole pour raconter, à travers leur vécu, pourquoi ils soutiennent le projet de loi sur la continuité de revenus, et ce que celui-ci pourrait changer concrètement dans leur quotidien. Cette première tribune est signée par Samantha Bailly, autrice, scénariste et vidéaste française, qui a présidé la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse entre 2017 et 2019, ainsi que la Ligue des auteurs professionnels entre 2018 et 2021.

03/10/2025, 12:10

ActuaLitté

“Ça ne tient plus !” : appel à mobilisation du monde associatif

Un appel à mobilisation pour le 11 octobre a été lancé par Le Mouvement associatif, qui représente plus d'une association sur deux en France. Il concerne le monde associatif, touché par « une crise sans précédent ». L'Association Lecture Jeunesse, engagée pour inciter les jeunes à la lecture, se joint à la mobilisation. Nous reproduisons ci-dessous le texte de soutien de Lecture Jeunesse, ainsi que celui de l'appel à mobilisation du Mouvement associatif.

30/09/2025, 15:39

ActuaLitté

Dragons, romance et révolte : ma version punk de Shakespeare

Thomas Mariani vient de publier chez Gulf Stream Hero - Perle de Messine. À cette occasion, il revient sur l'élaboration d'un texte qui doit beaucoup au Barde et plus encore, peut-être, aux réticences qu'on lui signifia. « Récit en cinq actes, collerette à dentelle et crête à l’iroquoise comprises », comme il l'écrit si bien lui-même.

30/09/2025, 13:25

ActuaLitté

Littérature contre slogans : comment les romans racontent l’Amérique de Trump

La Novlangue trumpienne s’impose au-delà des réseaux sociaux.  Elle procède par une simplification extrême. Elle utilise des slogans binaires et des expressions émotionnelles percutantes qui réduisent notre capacité à penser la complexité du réel. Heureusement, la littérature offre un contrepoint salutaire. Les romans américains dessinent un tableau beaucoup plus divers. 

29/09/2025, 10:32

ActuaLitté

Pourquoi relire Une journée d’Ivan Denissovitch en 2025 ?

La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable. 

28/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Pédagogie du défi : quand la philosophie devient jouable

Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l' auteur d' une vingtaine d' ouvrages. Depuis plus de vingt ans, il intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour démocratiser la pensée philosophique. Avec Philo : la méthode voyoute, il approche la discipline différemment encore. Pour ActuaLitté, il signe une tribune revendiquant cette solution innovante, rigoureuse et ultra-efficace pour aimer la discipline.

25/09/2025, 16:54

ActuaLitté

L'ABF dénonce “la négation” des droits culturels du peuple palestinien

Depuis bientôt deux ans, le peuple palestinien est visé par des actions militaires de l'État d'Israël, en représailles des attentats commis en octobre 2023 par le Hamas. La situation humanitaire est critique, et les droits humains sont bafoués, y compris les droits culturels, rappelle l'Association des Bibliothécaires de France dans un communiqué reproduit ci-dessous.

24/09/2025, 15:36

ActuaLitté

Fiole : Rémunérer les auteurs à chaque lecture

Dans l’écosystème du livre numérique, les modèles de rémunération font souvent débat. Avec Fiole, nous affichons un projet clair : instaurer un système simple, transparent et évolutif. Chaque auteur qui publie via Fiole peut être rémunéré à sa juste valeur, au même titre que les éditeurs partenaires.

24/09/2025, 11:52

ActuaLitté

Lettre à Jean Lassalle : “La sincérité, la franchise et la simplicité, il n’y a que cela qui compte”

Jean Lasalle est dans la place en simplicité et en pure sincérité. Christophe Esnault n'a qu'une hâte, assister à la grande représentation. Et pour mieux se rapprocher de son idole, ce jeune a choisi de lui écrire...

24/09/2025, 10:55

ActuaLitté

Les Mondes de Colette : une vie hors du commun

Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».

23/09/2025, 19:13

ActuaLitté

“Une traductrice est d'abord une lectrice”

Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025, John Boyne  est l’un des rares auteurs étrangers à recevoir cette récompense. Derrière son roman, Les Éléments, une traductrice, Sophie Aslanides, qui a lu un bref discours lors de la cérémonie organisée ce 22 septembre. À notre demande, elle nous confie ce texte, « écrit avec le coeur », précise-t-elle.

23/09/2025, 10:43

ActuaLitté

“Wikipédia restera encyclopédique, moi je structure le web littéraire”

Depuis 2015, Bibliosurf s’est imposé comme un espace singulier de veille et de médiation littéraire. À rebours des grandes plateformes et des encyclopédies collaboratives comme Wikipedia, le site s’attache à documenter la réception vivante des romans contemporains : chroniques de blogs, critiques de presse, podcasts, vidéos, émotions suscitées. 

22/09/2025, 10:14

ActuaLitté

Trois femmes, une vision : AYỌ éditions s’ouvre au lectorat français

À l’occasion de la rentrée, AYỌ éditions, désormais diffusée et distribuée par DG Diffusion, se présente : une jeune maison belge fondée par trois femmes afrodescendantes, engagée pour une littérature jeunesse plus inclusive. Du premier album aux romans, elle met au cœur de ses histoires des héros afrodescendants, sans oublier la diversité des familles, et des cultures. 

22/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Le monde du livre jeunesse se fait l'écho d'une tribune parue en Angleterre pour la Palestine

Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.

20/09/2025, 12:19

ActuaLitté

Pour des avenirs désirables, valoriser les utopies en bibliothèque

Alors que le réel et l'actualité rivalisent pour exposer des faits toujours plus désastreux, entre le développement des discours de haine, les politiques antisociales, les conflits meurtriers ou encore les comportements écocides, comment entretenir l'espoir ? Les bibliothécaires ont un rôle à jouer dans la stimulation d'imaginaires utopistes, afin d'alimenter l'espoir, défend Estelle Busquet.

19/09/2025, 14:56

ActuaLitté

Éditions du Ricochet : “Pas question de participer à la surproduction” du livre jeunesse

30 ans de rebondissements, voilà comment la directrice et éditrice des Éditions du Ricochet, Natalie Vock-Verley, célèbre cet anniversaire. Aux côtés de six autres maisons francophones, dédiées à la littérature jeunesse, la maison fête sa 30e année... avec bien d'autres encore à traverser. Pour l'occasion, la directrice signe dans nos colonnes un texte en hommage au temps passé et celui à venir...

17/09/2025, 17:25

ActuaLitté

Lettre à François Bayrou : “Ta chute est aussi la nôtre.”

Après une fulgurante carrière à Matignon, qu’adviendra-t-il de François Bayrou ? « Comme nous tous, il est pressenti pour l'EHPAD », répond Christophe Esnault. L’auteur nous gratifie d’une nouvelle lettre, pour rendre hommage à la figure politique, façon grandeur et décadence…

17/09/2025, 10:26

ActuaLitté

Défendre Raphaël Enthoven à Besançon, indignation “à géométrie variable”

La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.

16/09/2025, 09:32

ActuaLitté

À Londres, la “liberté d’expression” et l’extrême droite : quand Orwell rencontre Gibson

Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.

15/09/2025, 10:23

ActuaLitté

Piktos jeunesse accueille ses premiers auteurs francophones

Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones. 

15/09/2025, 09:00

ActuaLitté

L’IA générative démocratise la création : quand l’imagination devient réalité

L’intelligence artificielle bouleverse notre rapport à la création. Jadis réservée aux artistes et aux techniciens, l’imaginaire devient aujourd’hui accessible à tous. Grâce aux outils génératifs, chacun peut transformer ses rêves en images, récits ou univers interactifs. Une révolution culturelle s’amorce : imaginer, c’est désormais créer. Philippe Nadeau, directeur du Digihub au Canada, pose les bases de cette réflexion.  

12/09/2025, 11:39

ActuaLitté

Fayard : la maison d’édition au cœur des polémiques

Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.

10/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Écrire et publier sur Fiole : un contrat d’auteur, la visibilité en ligne en plus

Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.

09/09/2025, 09:30

ActuaLitté

Faut-il encore imposer l’achat de livres scolaires aux parents ?

Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...

08/09/2025, 12:12

ActuaLitté

Métiers de l’information : il est temps de conjuguer nos expertises

En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.

08/09/2025, 11:01

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.