Sur France 3, un documentaire relit la littérature à l'aune de la rature

« À l’origine, il y a un petit “trauma” que nous avons tous, plus ou moins connu, et qui remonte à l’école primaire : la peur de mal écrire... À l’école, écrire bien, c’est écrire beau, sans ratures », évoque Lucie Lahoute au sujet du documentaire qu'elle coréalise avec Stéphane Miquel.

Roland Barthes disait : « La littérature, c’est la rature… » Ce documentaire prend cette définition au mot et explore les origines de toute œuvre littéraire en plongeant dans les précieuses archives de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), basé à proximité de Caen, dans l’abbaye d’Ardenne.

L’écriture y marque ses hésitations, ses caprices, ses volte-face, ses repentirs et ses naufrages parfois. En révélant ses instincts cachés, l’œuvre devient alors extraordinairement vibrante, fragile, inventive et vivante. Mais comment rendre tout cela visible ? L’IMEC abrite les manuscrits, notes, brouillons des plus grands écrivains français. Flaubert, Duras, Violette Leduc, Edgard Morin…

« Nous voulions que ce lieu superbe et stimulant soit central dans notre narration. Nous y avons exploré des dizaines de manuscrits, rencontré les équipes de l’Imec, archivistes, chercheurs... Nous avons établi un plan, un cheminement narratif préalable assez précis... Et pourtant, presque toutes les séquences de ce documentaire... sont nées d’un “hasard heureux” ! », explique encore Lucie Lahoute.

À travers ce film, l’auteur nous emmène à la genèse de l’œuvre, de ses prémices, en montrant le tâtonnement, le surgissement de la littérature et le processus créatif. À la fois une quête et une enquête, qui révèle les énigmes, les messages et les empreintes de l’ineffacé.

Parmi les intervenants du documentaire, Arno Bertina, écrivain ; Pierre-Marc de Biasi, chercheur, écrivain et artiste, l’un des fondateurs de la génétique du texte ; Sophie Bogaert, éditrice et chercheuse spécialiste de Marguerite Duras ; Mireille Brioude, généticienne du texte et spécialiste de Violette Leduc ; Lisette Lombé, écrivaine, poétesse et slameuse, ou encore Pascale Skrzyszowski-Butel, directrice des collections à l’Imec (Institut mémoire de l’édition contemporaine).

Après 20 ans de journalisme, Stéphane Miquel est auteur-réalisateur depuis une quinzaine d’années. Parmi ses dernières réalisations, on peut citer Garouste en chemin (2021, Arte), L’Affaire Bovary (2021, France 3, distribué dans six pays) ou encore Sous nos yeux (2024, France 3 National). Monteuse de formation, Lucie Lahoute est aussi photographe, monteuse son et réalisatrice. Passionnée de littérature, Éloge de la rature est son premier documentaire co-réalisé.

L'éloge de la rature a bénéficié du soutien de la Région Normandie (développement et production), du CNC (préparation et production) et de la Procirep-Angoa (développement).

Outre la diffusion début novembre, le documentaire sera disponible sur france.tv. Il avait été diffusé en mars dernier sur France 3 Normandie.

