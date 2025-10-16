Maxence Langlois-Berthelot reste conseiller culture de Sébastien Lecornu

Reconduit en tant que conseiller culture et médias, chef du pôle culture et médias en septembre dernier, Maxence Langlois-Berthelot a fait l'expérience du gouvernement le plus court de l'histoire de la Ve République, avec une durée de vie de 27 jours.

Une seconde chance s'est toutefois présentée avec la nouvelle désignation de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, par Emmanuel Macron. Sans surprise, le conseiller culture et médias fait lui aussi son retour au sein du cabinet.

Depuis le mois de mars 2025, Maxence Langlois-Berthelot officiait en tant que conseiller culture du Premier ministre François Bayrou. Il avait déjà été reconduit par ce dernier au poste au début du mois de juillet 2025.

Né en 1972, passé par l'École normale supérieure, l'Institut d'études politiques de Paris et l'École nationale d'administration, Maxence Langlois-Berthelot a été inspecteur des finances, mais aussi conseiller technique innovation au sein du cabinet de la ministre de l'Économie à la fin des années 2000. Il fut adjoint au secrétaire général de la Caisse des Dépôts avant de prendre la direction d'Archidata, une filiale du groupe, entre 2011 et 2016.

Il participe ensuite à la création d'une fondation internationale pour la sauvegarde du patrimoine en danger, ALIPH, dont il devient le directeur exécutif. En janvier 2018, il est nommé administrateur général du Musée du Louvre.

À partir de juillet 2023, il était devenu le rapporteur des États généraux de l'information, jusqu'en septembre 2024.

Notons par ailleurs, au sein du pôle Éducation nationale, Enseignement supérieur, Recherche, Jeunesse et Sports, la présence renouvelée d'Olivier Brandouy en tant que chef de pôle et conseiller Éducation nationale, Enseignement supérieur, Recherche, Jeunesse et Sports ; tandis que Cécile Laloux, conseillère Éducation, Enseignement et Recherche, rempile également.

L'arrêté du Premier ministre est accessible à cette adresse.

Photographie : Cérémonie militaire à l'École polytechnique, le 14 octobre 2022, présidée par Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées (illustration, Ecole polytechnique, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com