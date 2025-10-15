Le biographe de Jean Tousseul reçoit le Prix littéraire 2025 de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles décerne chaque année un prix littéraire à un auteur d’expression française dont l’œuvre illustre la sensibilité culturelle de la communauté francophone ou contribue à la valorisation de son patrimoine. Pour cette édition 2025, la distinction portait sur la catégorie des essais et biographies. Aux dernières nouvelles, le prix est doté de 5000 €.

Né à Huy en 1959, Jacques Vandenbroucke est historien de formation. Depuis plusieurs décennies, il consacre ses recherches à la redécouverte d’auteurs belges oubliés et à la mise en valeur du patrimoine local d’Andenne, sa ville d’origine. Avec ce nouveau livre, il retrace le parcours de Jean Tousseul, de son vrai nom Olivier Degée, romancier et chroniqueur dont les textes campagnards et mélancoliques ont marqué la première moitié du XXᵉ siècle.

Un écrivain ouvrier devenu figure littéraire

Olivier Degée dit Jean Tousseul (1890-1944) est une véritable énigme littéraire. Autodidacte, ouvrier carrier et employé aux Carrières et fours à chaux de la Meuse (Carmeuse), il publie dès 1916 un premier recueil, Pour mes Amis. Incarcéré en 1918 pour pacifisme, il se tourne ensuite vers le journalisme et le syndicalisme, avant de rompre, en 1927, avec ce qu’il appelle ses « années de vagabondage ». Il choisit alors de s’isoler du monde, à Machelen, pour se consacrer entièrement à son œuvre.

Traduit en neuf langues, Jean Tousseul s’impose comme l’un des écrivains belges francophones les plus importants de l’entre-deux-guerres. Auteur prolifique, il laisse plus de quarante ouvrages et près de neuf cents articles de presse. En 1937, il reçoit le Prix triennal du Roman, la plus haute distinction littéraire en Belgique francophone.

Personnalité complexe, attachante et idéaliste, Tousseul fut à la fois altruiste, pacifiste convaincu, socialiste — voire d’extrême gauche — et écologiste avant l’heure. Rebelle autant que sage, il n’a pourtant jamais quitté, en pensée, ses deux villages du bord de Meuse, Landenne et Seilles, qui ont nourri l’imaginaire de son œuvre et forgé son regard sur le monde. Sa vie, plus agitée qu’il n’y paraît, se lit comme un roman à elle seule — un roman de conviction, de fraternité et de fidélité à la classe ouvrière.

Une biographie rigoureuse et inspirée

Dans son ouvrage Jacques Vandenbroucke redonne toute sa place à cet écrivain populaire, souvent oublié des histoires littéraires. Docteur en histoire et historien-archiviste aux Archives régionales de Wallonie à Namur, il s’appuie sur un vaste corpus de sources : correspondances privées, publications journalistiques, œuvres littéraires, témoignages oraux et documents iconographiques. Il signe ainsi une biographie à la fois scientifique et profondément humaine, attentive à la sensibilité d’un auteur qui se disait « l’ami des humbles ».

L’ouvrage a été publié aux Éditions Jacques Vandenbroucke, avec le soutien du Fonds national de la littérature de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Il marque l’aboutissement d’un long compagnonnage : de 1987 à 1990, Jacques Vandenbroucke présidait déjà l’association Les Amis de Jean Tousseul, qu’il a contribué à faire revivre.

Le jury du Prix littéraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, composé de membres de l’Académie royale de langue et littérature françaises, de l’Association des écrivains belges francophones, du Pen Belgique et du Forum des Jeunes, a salué, relaie l'agence Belga, « la rigueur historique, la passion littéraire et l’attachement profond de l’auteur au patrimoine wallon ».

Pour l’édition 2024, dédiée au théâtre, le jury avait distingué Alex Lorette pour sa pièce Aussi long que le silence, parue aux éditions Lansman.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com