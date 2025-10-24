La bicyclette en fiction : quand les romans se mettent en selle

Nos villes bruissent de chaînes et de moteurs électriques. En l’espace d’une décennie, le vélo s’est imposé comme l’un des symboles majeurs de la transition urbaine. D’abord simple alternative écologique, il est devenu une manière d’habiter l’espace, d’en éprouver la lenteur et la proximité. L’explosion du vélo électrique — dont les ventes dépassent désormais celles des scooters — traduit ce basculement culturel : l’assistance motorisée a démocratisé un usage autrefois réservé aux sportifs.

À côté des pistes cyclables et des applications de géolocalisation, un autre phénomène accompagne cette mutation : celui des livres. Guides, récits de voyage, romans ou essais, le vélo s’invite dans les librairies comme il s’invite sur les boulevards. Il n’est plus seulement un moyen de transport, mais une figure littéraire à part entière. Dans ces fictions contemporaines ou classiques revisitées, la bicyclette, le mini vélo électrique, ou même la simple roue deviennent métaphores du progrès, de la solitude ou de la résistance.

Tim Krabbé et The Rider : la course intérieure

Paru à la fin des années 1970, le roman de Tim Krabbé, The Rider (Le Vélo en traduction française), reste un texte fondateur. L’auteur néerlandais, lui-même coureur amateur, y décrit une course cycliste de 150 kilomètres, minute par minute, pensée par pensée. Ce n’est pas seulement un récit sportif, mais une immersion dans la conscience du coureur : fatigue, orgueil, lucidité. La route devient un espace mental où chaque virage engage l’âme autant que le corps.

Le livre a connu un succès durable, traduit dans plus de vingt langues et lu par des générations de cyclistes. Il a ouvert la voie à un genre hybride, entre introspection et reportage sportif. Si Tim Krabbé ne parle pas de vélo électrique, son roman révèle ce que la modernité motorisée vient bouleverser : la disparition de la pure résistance physique, remplacée par la stratégie de l’autonomie. Le cycliste du XXIᵉ siècle, aidé de sa batterie, poursuit encore ce rêve : maîtriser la distance sans perdre l’intensité de l’effort.

Luigi Bartolini et Les Voleurs de bicyclette : la bicyclette sociale

Avant d’être immortalisé au cinéma par Vittorio De Sica, le roman de Luigi Bartolini racontait déjà la détresse d’un homme à qui l’on dérobe sa bicyclette, unique moyen de subsistance. Dans une Italie d’après-guerre appauvrie, ce vol est bien plus qu’un fait divers : c’est une tragédie sociale. La bicyclette y symbolise la dignité et l’accès au travail ; sans elle, le héros sombre dans la honte et l’exclusion.

En redonnant une portée morale à un objet du quotidien, Luigi Bartolini a inscrit le vélo dans la grande littérature réaliste. Aujourd’hui encore, cette symbolique trouve un écho inattendu : le vélo, classique ou électrique, devient instrument d’émancipation. Loin d’être un simple moyen de transport, il incarne un droit à la mobilité — un thème qui traverse nos débats urbains contemporains comme il traversait l’Italie ruinée des années 1940.

Flann O’Brien et Le Troisième Policier : l’absurde mécanique

Flann O’Brien transforme la bicyclette en objet métaphysique. Dans Le Troisième Policier (The Third Policeman), la frontière entre l’homme et son vélo se brouille : les policiers soupçonnent les cyclistes de se “mélanger” à leurs montures, jusqu’à devenir moitié fer, moitié chair. Sous la fantaisie, une réflexion vertigineuse sur la modernité et la dépendance technologique : que reste-t-il de l’humain lorsque la machine nous prolonge ?

Cette fable délirante, redécouverte après la mort de l’auteur, anticipe étrangement les débats contemporains autour de l’assistance électrique et des objets connectés. Dans nos rues saturées de capteurs et de batteries, le vélo électrique n’est-il pas le descendant direct du vélo de Flann O’Brien ? Une extension du corps qui nous allège tout en nous asservissant un peu ?

Chris Cleave et Gold : la vitesse du cœur

Avec Gold, Chris Cleave plonge dans la rivalité entre deux sprinteuses olympiques, amies et adversaires, mères et athlètes. Le vélo y est instrument de gloire, de sacrifice, de dépassement. L’auteur britannique déploie une tension dramatique digne d’un roman psychologique : chaque tour de piste est une bataille entre ambition et amour, entre le collectif et le moi.

Le succès international du roman tient à cette tension universelle : rouler vite, mais rester humain. À l’heure où nos villes célèbrent la vitesse assistée du mini vélo électrique, Gold rappelle qu’il n’y a pas de performance sans vulnérabilité. Derrière chaque coup de pédale, motorisé ou non, se cache la recherche obstinée d’un équilibre intérieur.

Ron McLarty et The Memory of Running : la route de la rédemption

Peu connu en France mais célébré aux États-Unis, The Memory of Running de Ron McLarty raconte l’histoire d’un homme ordinaire qui, après un drame familial, traverse l’Amérique à bicyclette. Ce voyage devient un acte de guérison, une reconquête de soi à la vitesse du pédalier. L’écriture, sobre et fluide, épouse la cadence de la route.

L’itinéraire imaginé par Ron McLarty prolonge la tradition du road-novel : partir pour comprendre. Là où la littérature américaine met d’habitude le moteur au centre, il choisit la chaîne et les jambes. Dans une époque qui valorise l’efficacité technique, son héros réapprend la lenteur. Le vélo électrique pourrait y tenir place aujourd’hui : un compagnon plus doux, moins brutal, mais tout aussi libérateur.

H. G. Wells et The Wheels of Chance : les origines du mouvement

Bien avant la science-fiction, H. G. Wells avait saisi la portée sociale du vélo. Dans The Wheels of Chance, un commis découvre la liberté grâce à sa bicyclette. Le roman, léger et ironique, décrit une Angleterre en mutation où le vélo permet, littéralement, de sortir de sa classe sociale. La bicyclette y devient une machine à mobilité sociale autant qu’un outil de désir.

Relu aujourd’hui, le texte prend une résonance étonnamment moderne. Ce héros anonyme, arpentant les routes de campagne, préfigure nos cyclistes urbains quittant les transports bondés pour un deux-roues autonome. Si H. G. Wells vivait en 2025, nul doute qu’il aurait offert un roman au vélo pliant électrique, capable de s’insérer entre deux trains comme son personnage s’insérait entre deux mondes.

De la fiction à la réalité assistée

Ces romans, d’époques et de langues différentes, tracent une même ligne : le vélo comme prolongement du corps et révélateur des sociétés. D’abord objet de survie, puis de liberté, puis de réflexion métaphysique, il s’est mué en outil d’adaptation au monde moderne. Le vélo électrique, et plus encore le mini vélo électrique, poursuivent cette histoire. Ils actualisent les récits anciens : ceux de l’émancipation, de la fatigue, de la conquête urbaine.

Reste à écrire le grand roman de cette ère nouvelle : celui d’un cycliste branché sur le réseau, oscillant entre autonomie et dépendance, liberté et contrôle. Peut-être qu’en lui, Tim Krabbé, Luigi Bartolini, Flann O’Brien, Chris Cleave, Ron McLarty et H. G. Wells trouveront enfin leur relais.

Par Publicommuniqué

Contact :