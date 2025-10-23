La littérature prend le guidon : le vélo électrique entre dans les livres

Le vélo connaît en France un essor sans précédent. En 2023, près d’un foyer sur deux possédait au moins une bicyclette, et la part du vélo à assistance électrique (VAE) ne cesse d’augmenter. On estime aujourd’hui que plus de 800 000 unités sont vendues chaque année, contre moins de 100 000 il y a dix ans. Longtemps perçu comme un loisir du week-end, le vélo est devenu un véritable outil de mobilité quotidienne, transformant la manière dont les citadins se déplacent et conçoivent la ville.

Cette révolution se lit dans les usages. Plus d’un tiers des Français affirment enfourcher leur vélo au moins une fois par mois, et une part croissante d’entre eux en font un moyen de transport régulier. L’image du cycliste du dimanche a cédé la place à celle de l’usager urbain, pressé mais conscient, qui choisit deux roues pour gagner du temps autant que pour réduire son empreinte écologique. Les infrastructures suivent : pistes cyclables, parkings sécurisés, aides à l’achat — autant de signes d’un mouvement profond et durable.

Parallèlement à cette expansion, le marché du vélo électrique s’impose comme moteur de croissance. L’assistance motorisée séduit les nouveaux publics : seniors, salariés éloignés de leur lieu de travail, familles souhaitant abandonner la seconde voiture. Le VAE est désormais perçu comme une alternative crédible à l’automobile, et son développement accompagne la redéfinition même de la mobilité urbaine.

Cette mutation n’épargne pas le monde du livre. En l’espace d’une décennie, le nombre de publications consacrées au vélo a doublé : manuels techniques, récits de voyage, essais sur la ville cyclable ou encore guides du vélo pliant électrique. Les rayons des librairies s’enrichissent d’ouvrages qui mêlent mécanique, écologie, philosophie et poésie du déplacement. Comme si l’explosion du vélo dans la rue trouvait naturellement son écho sur les étagères.

Le guide du vélo électrique (Thomas Voeckler, 2020) : le guide de référence

Paru en 2020, Le guide du vélo électrique de Thomas Voeckler est devenu une référence parmi les manuels destinés aux cyclistes urbains. Il propose une approche complète : fonctionnement du moteur, choix de la batterie, conseils d’entretien et sécurité. Ce guide technique, accessible aux débutants comme aux habitués du vélo, consacre une large partie à l’usage en ville — un terrain naturellement lié à l’essor du vélo électrique.

L’intérêt de ce livre est qu’il replace l’outil dans le quotidien : pour chaque panne, pour chaque dilemme (autonomie, poids, dimension), il propose une réponse concrète. Il ne s’agit pas d’un pamphlet technologique, mais d’un accompagnateur : le vélo électrique, dans ses pages, ne devient pas une abstraction, mais un compagnon de route.

Voyages à vélo et vélo électrique (Éditions Glénat, années 2020–2025) : la véloroute assistée

La collection Voyages à vélo et vélo électrique des éditions Glénat compte plusieurs titres récents : De Paris au Mont-Saint-Michel, Route des Grandes Alpes, Randonnée Bretagne, etc. Dans ces volumes, l’usage du vélo électrique n’est plus un simple outil de confort, mais une condition d’accès — il permet de rendre possibles des étapes plus ambitieuses, d’atténuer les contraintes du relief, et d’ouvrir des distances inédites.

Ces récits mêlent cartes, conseils pratiques et retours d’expérience, et ils montrent que l’assistance transforme aussi le récit du voyage. Dans cette littérature, le vélo assisté change le tempo : on pédale plus longtemps, on dépasse des obstacles que le vélo classique aurait rendus infranchissables, on observe davantage car moins essoufflé. Le vélo électrique s’inscrit donc non seulement dans les guidebooks, mais dans les mémoires du chemin.

Préparation, entretien et guide du vélo & du cycliste (édition 2021-2022) : l’entretien avec l’assistance

Si ce livre n’est pas centré exclusivement sur les vélos motorisés, il inclut désormais des sections spécifiques au vélo électrique. Le manuel aborde entretien des composants (moteur, batterie, câblage), diagnostics courants, optimisation d’autonomie, et précautions de sécurité.

L’intérêt de le lire est double : ça renouvelle un genre ancien — le guide d’entretien — en y intégrant les contraintes nouvelles de l’assistance, et ça donne une légitimité à la maintenance du vélo électrique au même titre que celle du vélo classique. Dans cet ouvrage, la motorisation ne devient pas une couche ajoutée, mais une dimension qu’il faut apprivoiser.

Petit traité de vélosophie (Didier Tronchet, réédition BD 2020) : une philosophie du vélo

Même si ce texte date de 2000, sa réédition en version bande dessinée en 2020 lui offre une seconde vie auprès des lecteurs contemporains. Didier Tronchet y développe une « philosophie du vélo » : le plaisir, la lenteur, la liberté urbaine, la critique de la domination de l’automobile. Bien qu’il ne traite pas explicitement du vélo électrique, il jette les bases d’une pensée cycliste qui reste pertinente à l’ère de l’assistance.

Dans le contexte du développement du vélo motorisé, ce traité agit comme une boussole morale : il rappelle que même avec un moteur, le geste du cyclisme, le choix du cadre, l’effort — et le regard porté sur la ville — continuent de compter. Il incite à ne pas oublier l’esprit du vélo, même sous forme assistée.

Perspectives et enjeux : au-delà des livres

Ces publications montrent que le vélo électrique et, par extension, le vélo pliant électrique, ne sont pas seulement des innovations techniques, mais des thèmes d’écriture, de récit, de culture du déplacement. Elles révèlent les tensions : autonomie, poids, réparation, accessibilité.

Ces ouvrages choisis montrent que l’imaginaire cycliste se réinvente avec l’assistance : le vélo n’est plus seulement une machine ancienne, mais une technologie vivante qui dialogue avec les villes, les contraintes, les fissures du quotidien. Le défi pour les éditeurs et les auteurs est désormais de donner à ce dialogue une forme littéraire.

Par Publicommuniqué

