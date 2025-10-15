Le gang des Antillais : l’incroyable histoire de Loïc Léry racontée sur France 3

Lundi 3 novembre à minuit, France 3, La1ere.fr et france.tv diffuseront un documentaire consacré à Loïc Léry, ancien braqueur devenu écrivain. Réalisé par Sonia Medina et Stéphane Krausz, ce film de 52 minutes retrace le parcours hors du commun de l’auteur du Gang des Antillais, passé de la criminalité à la littérature. À travers son récit, il évoque la prison comme une école de rédemption et de réflexion, et la manière dont l’écriture lui a offert une seconde vie.
Le 15/10/2025 à 17:33 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
15/10/2025 à 17:33
0
Commentaires
0
Partages
Né en Martinique dans une famille modeste, Loïc Léry est le troisième d’une fratrie de sept enfants. Son père est marin pêcheur, sa mère agent hospitalier. À 13 ans, dans le cadre du Bumidom — le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’Outre-mer —, il est envoyé à Paris, comme des milliers d’autres jeunes ultramarins dans les années 1970. Confronté au racisme et à la précarité, il quitte l’école à 15 ans, désorienté et livré à lui-même.
À 17 ans, il multiplie les petits boulots : balayeur, coursier, vendeur ou encore agent à l’hôpital Necker. Il fonde une famille, mais les difficultés économiques et l’isolement pèsent sur son quotidien. C’est dans ce contexte qu’il rejoint le « gang des Antillais », groupe tristement célèbre pour une série de braquages de bureaux de poste à la fin des années 1970 à Paris. Surnommé « le Colibri », Loïc Léry est arrêté le 12 octobre 1979.
Incarcéré à Fleury-Mérogis en attente de son procès, Léry découvre la lecture et, à travers elle, une voie de transformation. Placé en isolement après une rixe, il se plonge dans les œuvres d’Angela Davis, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop et Aimé Césaire. Le directeur de la prison, intrigué par ces lectures, fait appel à Patrick Chamoiseau, alors éducateur social auprès des jeunes détenus. Ce dernier l’encourage à écrire : « Fais de la plume ton arme. »
Loïc Léry suit ce conseil à la lettre. Du fond de sa cellule, il noircit des cahiers entiers, sacrifiant les promenades quotidiennes à l’écriture. En décembre 1984, il achève Le gang des Antillais(Caraibeditions), roman inspiré de sa propre histoire, quelques semaines avant son procès. Après un transfert à la prison de Poissy, il obtient deux ans plus tard son retour en Martinique, où il tente de se reconstruire.
En Martinique, son livre rencontre un succès d’estime sans toutefois lui permettre d’en vivre. Léry reprend alors les métiers de ses parents : pêcheur comme son père, puis agent hospitalier comme sa mère. Mais l’écriture ne le quitte pas. En 2016, Le gang des Antillais est adapté au cinéma par Jean-Claude Barny, dans un film où le réalisateur mêle sa propre histoire à celle de l’écrivain martiniquais.
Aujourd’hui âgé de 64 ans, Loïc Léry partage son temps entre son emploi à l’hôpital de Fort-de-France et la rédaction de nouveaux romans policiers. Le documentaire de Sonia Medina et Stéphane Krausz lui consacre un portrait intime, « du flingue au stylo », retraçant quarante ans de résilience et de création. Diffusé sur France 3 et les plateformes de France Télévisions, il met en lumière un destin où la littérature devient un chemin de liberté.
Crédits photo : ©Zycopolis Productions - France.tv
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 05/10/2016
150 pages
Caraibeditions
17,25 €
Plus d'articles sur le même thème
Les créatures tachetées imaginées par André Franquin reviennent sur les écrans. Une nouvelle série d’animation 3D, coproduite par Ellipse Animation et Belvision avec la participation de Gulli, sera disponible à partir du 24 octobre 2025 sur M6+ et sur l’application Gulli. Intitulée simplement Les Marsupilami, la série met en scène trois jeunes marsupilamis, Hope, Punch et Twister, dans un décor urbain inspiré d’une métropole sud-américaine.
15/10/2025, 11:32
Le tournage du téléfilm Les justicières de Saint-Flour, adaptation du roman homonyme de Sylvie Baron, a commencé le 14 octobre dernier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Réalisé par Anne Péjean et produit par Delante Productions, la production a confié à Cécile Bois et Léonie Simaga ses rôles principaux. Le téléfilm sera diffusé sur France Télévisions. Le tournage se poursuivra jusqu’au 7 novembre.
15/10/2025, 10:45
Diffusé le 3 novembre 2025, à la veille de la remise du Prix Goncourt 2025, un documentaire de 54 minutes, écrit et réalisé par Myrtille Serre et Jérémy Frey, se penchera sur sa déclinaison pour les personnes détenues. Depuis 2022, un Prix Goncourt des détenus est en effet décerné, chaque année.
15/10/2025, 09:34
Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien. D'Alain Mabanckou à John Fante, en passant par Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB
13/10/2025, 15:55
France Télévisions annonce le début du tournage du téléfilm Notre fils, écrit par Vincent Robert et inspiré de son propre livre, L’île aux deux paons, récit d’une adoption homoparentale, paru en 2021 au Lys bleu et bientôt réédité chez StudioFact Éditions.
10/10/2025, 09:31
Une nouvelle série s'annonce, sur Lumni, la plateforme éducative numérique de France Télévisions. Dès le mardi 14 octobre prochain, les premiers épisodes de La Caravane Lumni seront disponibles : vingt enfants âgés de 8 à 12 ans y présenteront leurs coups de cœur littéraires du moment.
09/10/2025, 09:50
Ce vendredi 10 octobre à 23h, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal en partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, réunit deux écrivains majeurs de la littérature contemporaine : Rachid Benzine et David Diop.
08/10/2025, 17:25
France 3 Corse ViaStella inaugure un nouveau créneau consacré à l'histoire et au patrimoine avec l'émission Temps d'Histoire, proposée et présentée par Dominique Lanzalavi. Un vendredi par mois, il recevra des spécialistes en plateau pour échanger sur des périodes et des questions historiques. Avec, comme cadre, la bibliothèque Fesch d'Ajaccio.
08/10/2025, 12:15
Sur arte.tv dès le 27 octobre et à l’antenne du 3 au 5 novembre 2025, ARTE présente Mondes sauvages, une série documentaire en trois volets inspirée de la collection éponyme publiée chez Actes Sud.
07/10/2025, 17:21
Cette semaine, La Grande Librairie explore notre soif de lumière et de sens. De la foi à l’art, de la photographie à la littérature, cinq voix singulières interrogent la spiritualité sous toutes ses formes, entre croyance, résilience et quête d’absolu.
06/10/2025, 16:58
Vilipendés lors de leur publication avant d’être reconnus comme des chefs-d’œuvre, certains livres continuent de troubler, de diviser et d’inspirer. La collection documentaire Arte « Les grands romans du scandale » revient pour une sixième saison et explore trois histoires littéraires marquées par la transgression et l’engagement. Trois récits puissants qui, des décennies après leur parution, n’ont rien perdu de leur acuité.
02/10/2025, 14:33
France 3 annonce, à partir du dimanche 19 octobre, à 21h10, la diffusion de la saison 5 de la série Les enquêtes de Dan Sommerdahl, inspirée des livres de l'autrice danoise Anna Grue. Quatre épisodes d'une durée de 90 minutes sont prévus.
01/10/2025, 10:27
Okoo, l’offre jeunesse de France Télévisions, continue d’éveiller les plus jeunes aux enjeux environnementaux et au développement durable. À l’occasion des vacances scolaires, la plateforme met en avant une création 100 % française : Compostman et moi.
30/09/2025, 17:20
La série Les Détectives du Yorkshire, signée par Julia Chapman et publiée en France par les éditions Robert Laffont dans des traductions de Dominique Haas et Stéphanie Leigniel, fait son retour sur France 3. Tel épris (ira se faire pendre), nouvel épisode de Rendez-vous avec le crime, sera diffusé le mardi 14 octobre à 21h10.
30/09/2025, 09:31
Vous êtes-vous déjà dit qu’un classique faisait partie de votre vie ? Ces livres qui, un jour, nous ont bouleversés, éclairés ou accompagnés dans nos choix, ces voix du passé qui continuent de résonner aujourd’hui… Cette semaine, La Grande Librairie vous invite à redécouvrir ces textes intemporels qui n’ont rien perdu de leur puissance. Redonnons vie à nos classiques, relisons-les, partageons-les. Rendez-vous le mardi 1er octobre à 21h sur France 5, et en streaming sur le site de France TV.
29/09/2025, 13:49
Coproduction Ripley Films et Merlin Productions (Mediawan), la mini-série en quatre épisodes Le parfum du bonheur adapte le roman (presque) éponyme de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, paru chez Fayard en 2017. Déjà disponible sur france.tv, l'adaptation sera diffusée à la télévision à partir du 8 octobre, sur France 2.
26/09/2025, 10:50
Claire Chazal accueille pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres », deux romanciers formidables et bien connus, Régis Jauffret et Justine Lévy, qui ont en commun, comme beaucoup d'écrivains de cette rentrée littéraire, de consacrer leur nouveau livre aux liens familiaux, et plus particulièrement à leur mère défunte.
25/09/2025, 12:34
France 2 diffusera le dimanche 12 octobre à 21h10 Sur les chemins noirs, adaptation du récit de Sylvain Tesson par Denis Imbert, porté à l’écran par Jean Dujardin. Inspiré d’une histoire vraie, ce voyage à travers la France raconte la reconstruction d’un écrivain explorateur après un grave accident.
24/09/2025, 16:36
Paru en 2018 dans la collection blanche, Le discours marquait le retour de Fabrice Caro aux éditions Gallimard, douze ans après Figurec. Le succès fut au rendez-vous, avec une déclinaison au cinéma (Laurent Tirard, 2020), mais aussi sur les planches. France 4 et france.tv diffusent une captation de cette pièce.
23/09/2025, 09:34
Particulièrement remarqué à l'occasion de la rentrée littéraire 2020, le récit autobiographique du rappeur Gringe, Ensemble, on aboie en silence (HarperCollins) est en cours d'adaptation par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet. La diffusion est attendue sur France Télévisions.
22/09/2025, 10:26
Vendredi 19 septembre à 23h, l’émission Au bonheur des livres présentée par Claire Chazal accueillera Anne Berest et Vanessa Schneider. Les deux écrivaines viendront présenter leurs ouvrages respectifs, Finistère (Albin Michel) et La peau dure (Grasset), centrés sur la figure paternelle.
18/09/2025, 08:30
Goldorak U, nouvelle version contemporaine du célèbre anime japonais Goldorak (1975), débarque prochainement sur france.tv et sur la chaîne YouTube slah anim. 13 épisodes de 26 minutes forment la première saison.
17/09/2025, 11:26
L'autrice-réalisatrice de documentaires Flore-Anne D'Arcimoles, pour son portrait du poète Arthur Rimbaud, a choisi deux voix caractéristiques. D'un côté, l'autrice compositrice Zaho de Sagazan, pour déclamer les poèmes, de l'autre, l'acteur Félix Moati, pour retracer le vol du poète aux semelles de vents... La diffusion est prévue sur Arte le mercredi 15 octobre 2025 à 22h55.
17/09/2025, 08:35
Depuis 2008, chaque dernier vendredi du mois à 20h35, KTO invite ses téléspectateurs à un rendez-vous littéraire, l’émission L’Esprit des Lettres, proposée en partenariat avec Le Jour du Seigneur et la librairie La Procure, qui donne la parole à trois auteurs venus présenter leur ouvrage et partager leur vision du monde et de la foi aux côtés du journaliste Jean-Marie Guénois.
16/09/2025, 15:11
Vingt-deux ans après le succès planétaire de son « Da Vinci Code, Dan Brown revient avec un nouveau livre événement, Le secret des secrets. Il a accueilli les équipes de 20H30 le dimanche chez lui à Boston, dans sa maison remplie de mystères, pour une interview exclusive.
13/09/2025, 13:38
À l'occasion de la première émission d'une nouvelle saison d'Au bonheur des livres, Claire Chazal salue le travail de Betty Mialet et Bernard Barrault, en invitant deux auteurs publiés par leur maison d'édition, Lionel Duroy et Matthieu Niango. Sous-titré « Au commencement était le mensonge », l'épisode est à découvrir ce vendredi 12 septembre, à 23h, sur Public Sénat.
12/09/2025, 15:45
La saison 2025-2026 de la chaine Arte, sans oublier sa plateforme arte.tv, réserve quelques bonnes surprises aux amateurs et amatrices de littérature. Outre le retour de la collection « Les grands romans du scandale », des documentaires sur Edward Abbey, Hannah Arendt ou Arthur Rimbaud sont attendus.
08/09/2025, 15:03
La chaîne Arte a présenté, à l'occasion d'une conférence de presse, son programme de l'année 2025-2026. Cette nouvelle saison est notamment riche en séries et fictions, parmi lesquelles un certain nombre d'adaptations ou de récits consacrés à des figures littéraires. Les autrices sont particulièrement présentes cette année.
05/09/2025, 13:01
France 2 diffusera, à partir du lundi 22 septembre à 21h10, la série La vallée fracturée, cosignée par Michel Bussi et Christian Clères. Elle s'inscrit dans la suite de la précédente production des deux auteurs, L'île prisonnière, proposée en février 2023 par le service public audiovisuel.
05/09/2025, 09:38
Sur Arte, le samedi 27 septembre prochain à 20h55, mais aussi sur arte.tv du 20 septembre au 26 novembre, un documentaire retrace le déchiffrage d'une cinquantaine de missives codées de Marie Stuart, reine d'Écosse, par un groupe de passionnés. Une aventure humaine et historique, riche en secrets et révélations...
04/09/2025, 12:44
La lecture sur les chapeaux de roues : afin d'inciter les plus jeunes à inscrire la lecture parmi leurs habitudes, Lumni propose une nouvelle série, La Caravane Lumni. En s'appuyant sur une bibliothèque ambulante, le programme invite des jeunes de 8 à 12 ans à présenter leur livre favori... Premier arrêt prévu lors du Livre sur la Place, à Nancy.
03/09/2025, 09:04
Le mercredi 3 septembre 2025 à 21h05, Augustin Trapenard présentera sur France 5 un nouveau numéro de La Grande Librairie. Ce magazine littéraire, devenu le grand rendez-vous hebdomadaire de l’actualité du livre sous toutes ses formes - romans, essais, histoire, polars, bande dessinée, jeunesse - reçoit chaque mercredi soir des auteurs venus d’horizons divers qui marquent la scène littéraire du moment.
01/09/2025, 15:17
Javier Cercas est doublement sous le feu des projecteurs. D’un côté, son nouveau roman Le fou de Dieu au bout du monde publié le 3 septembre chez Actes Sud (trad. Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon), et de l’autre, l’adaptation de son ouvrage L’Imposteur en un documentaire inédit diffusé sur ARTE le 22 septembre.
28/08/2025, 12:25
Autres articles de la rubrique Médias
C’est une page de l’histoire du service public de la consommation qui s’apprête à se tourner. Le gouvernement a décidé de liquider l’Institut national de la consommation (INC), établissement public qui édite depuis plus d’un demi-siècle le magazine 60 millions de consommateurs. La mesure, inscrite dans le projet de budget du gouvernement Lecornu II, prévoit la dissolution de l’institution d’ici au 31 mars 2026, selon un document budgétaire consulté par l’AFP.
14/10/2025, 18:07
Le célèbre auteur jeunesse américain R.L. Stine, connu dans le monde entier pour ses séries Chair de poule (Goosebumps) et Fear Street, voit une nouvelle de ses œuvres adaptée à l’écran. Le studio canadien Limestone Animation développe actuellement une version animée de sa série Stinetinglers, une anthologie horrifique.
14/10/2025, 13:03
France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...
13/10/2025, 11:16
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle et Alain Mabanckou, c’est désormais Denis Podalydès qui rejoint France Inter pour incarner la série Les Admirations littéraires, diffusée le dimanche à 19h15. Il proposera deux émissions exceptionnelles, programmées les 19 et 26 octobre, consacrées à Pierre Corneille et Laurent Mauvignier.
10/10/2025, 12:52
Du lundi 6 au dimanche 12 octobre, la station France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, avec les présences attendues de Laurent Mauvignier, Léonor de Récondo ou encore Nassera Tamer. Mais les ondes diffuseront aussi les échos du Prix Nobel de Littérature et des Rendez-vous de l’histoire à Blois.
06/10/2025, 15:12
François Civil sera à l'affiche d'une mini-série adaptée du roman de Charles Dickens Un Conte de deux villes (trad. Laure Terilli, Archipoche), dévoile Deadline. Il sera accompagné par Kit Harington et Mirren Mack. Créée et écrite par Daniel West (Top Boy) et réalisée par Hong Khaou, cette production, commandée par MGM+ et la BBC, est portée par Federation Stories et Thriker Films. Elle sera diffusée l’année prochaine.
01/10/2025, 12:58
La SCELF (Société civile des éditeurs de langue française) confirme la tenue de la deuxième édition de Shoot The Book! en Italie, dans le cadre du Mercato Internazionale Audiovisivo (MIA), les 8 et 9 octobre 2025. L’événement est organisé en partenariat avec l’Institut français Italia et bénéficie du soutien de l’Institut français Paris.
01/10/2025, 08:00
À compter du mois de novembre, Alexandre Gefen proposera un cycle de séminaires tournant autour des réseaux sociaux. Tous les jeudis, entre 18h et 20h, le Directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité nourrira la réflexion… sur le long terme.
30/09/2025, 16:34
Rentrée littéraire ou non, les auteurs et autrices sont toujours présents dans les grilles de programme de France Culture. Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, plusieurs émissions et rendez-vous radiophoniques se consacrent aux textes et ceux et celles qui les écrivent, avec, entre autres, Ketty Nivyabandi, Vanessa de Senarclens ou Yanick Lahens.
29/09/2025, 09:47
Depuis quelques mois, un anglicisme farceur s’est imposé dans les milieux du livre : spredge — contraction de sprayed edge — désignant la décoration des tranches de pages (spray, motifs, dorures, pochoirs). Apparue modestement dans les éditions de luxe, cette tendance gagne désormais les catalogues grand public.
27/09/2025, 19:52
Le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour a recruté l'ancienne ministre de la Culture dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, entre 2022 et 2024, Rima Abdul Malak. Elle prendra officiellement ses fonctions de directrice exécutive le 10 novembre prochain, succédant à Fouad Khoury-Helou, directeur du groupe depuis 2021.
25/09/2025, 17:38
Marvel Games, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont présenté les premières images de Marvel’s Wolverine, superproduction vidéoludique centrée sur le personnage cocréé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita, Sr..
25/09/2025, 09:51
Sorti en 2022, Cult of the Lamb est un phénomène vidéoludique signé Massive Monster et Devolver Digital. Ce jeu, mêlant un style visuel aussi mignon que macabre, a conquis 4,5 millions de joueurs dans le monde grâce à son concept audacieux : incarner un agneau ressuscité par une divinité obscure pour bâtir un culte. Par Émilien Cousin-Hamelal.
24/09/2025, 12:15
À partir du 3 novembre 2025, LinkedIn utilisera les données de ses membres pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle générative. Une annonce en apparence technique, mais qui rouvre un débat brûlant : jusqu’où les plateformes peuvent-elles puiser dans nos contenus pour nourrir leurs algorithmes ? Une nouvelle polémique sur ces contenus crowdsourcés qui deviennent le carburant silencieux de l’IA.
22/09/2025, 11:06
Auteurs nouvellement publiés ou vieux briscards du milieu littéraire ont leur place sur France Culture. En pleine rentrée littéraire, cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre fera entendre, sur les ondes, Pierre Jourde, Hélène Frappat, Chowra Makaremi ou encore les textes de Guillaume Dustan...
22/09/2025, 09:33
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau et François Sureau, c’est désormais au tour de Béatrice Dalle et d’Alain Mabanckou d’animer l’émission dominicale de France Inter, Les Admirations littéraires, et de partager avec les auditeurs les textes majeurs de leur panthéon personnel.
18/09/2025, 19:47
Sur France Culture, du lundi 15 septembre au dimanche 21 septembre, la littérature, la bande dessinée ou encore le théâtre seront au rendez-vous, au sein de la grille des programmes. La station publique accueillera plusieurs auteurs et autrices, dont Hélène Laurain, Percival Everett ou Antoine Wauters.
15/09/2025, 11:35
Netflix vient d’empocher les droits d’adaptation de la saga Chestnut Springs d’Elsie Silver et a placé le projet en développement, avec Shawn Levy à la production exécutive via sa société 21 Laps. L’information, révélée en exclusivité par Variety, précise que l’autrice canadienne verra ses romances “cowboy” transposées en série après une négociation jugée compétitive.
13/09/2025, 14:30
Petit Ours Brun, Tintin, Lucky Luke, Babar ou encore Monsieur Madame : cinq personnages familiers viennent d’entrer dans l’univers de Tikino. Plus qu’un simple ajout au catalogue, cette intégration se veut un pont entre générations, une manière de transmettre aux enfants d’aujourd’hui les récits qui ont nourri l’imaginaire de leurs parents.
11/09/2025, 16:13
Pris dans la toile d’araignée du Web, les fondateurs de Babelio endossent leur costume de super-héros de la lecture. Car, « à grands pouvoirs, grandes responsabilités ». Pour garantir aux utilisateurs la fiabilité des notes et appréciations de lecture, le réseau de lecteurs muscle ses outils de surveillance.
11/09/2025, 11:58
Le 22 octobre 2025 paraîtra en France La Ballade d’un petit joueur de Lawrence Osborne, aux éditions de L’Herne. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, Netflix dévoilera son adaptation cinématographique, Ballad of a Small Player, réalisée par Edward Berger, déjà derrière À l’Ouest rien de nouveau (2022) et Conclave (2024).
09/09/2025, 18:05
Le palmarès de la Mostra de Venise 2025 a été révélé lors de la cérémonie de clôture du samedi 6 septembre. Parmi les lauréats, la cinéaste Valérie Donzelli et le scénariste Gilles Marchand (à ne pas confondre avec le romancier) ont remporté le prix du meilleur scénario pour À pied d’œuvre, adaptation du récit autobiographique de Franck Courtès, publié chez Gallimard en 2023.
08/09/2025, 16:51
La rentrée littéraire bat son plein sur France Culture, avec le retour des programmes habituels convoquant les auteurs, les autrices, leurs récits et leurs œuvres. Au programme, du lundi 8 septembre au dimanche 14 septembre, Laurie Agusti, Fanny Michaëlis, Sorj Chalandon ou encore Javier Cercas...
08/09/2025, 11:12
Deux ans à peine après avoir redonné vie à l’Homme d’Acier, James Gunn remet le couvert : la suite, intitulée Man of Tomorrow, est programmée en salles le 9 juillet 2027. Annoncé le 3 septembre 2025 par DC Films et son co-patron James Gunn, le projet a été salué par la presse américaine, qui rappelle l’ampleur du succès du premier volet sorti en 2025 — plus de 611 millions de dollars au box-office mondial.
07/09/2025, 09:41
Plus de vingt ans après la sortie au cinéma de Harry Potter à l’école des sorciers, l’univers créé par J.K. Rowling s’apprête à renaître sous une nouvelle forme. HBO a lancé la production d’une série télévisée ambitieuse qui adaptera l’intégralité des sept romans, saison par saison, avec une première diffusion prévue pour 2027.
30/08/2025, 07:23
Comme de nombreuses rédactions, France Culture dévoile la liste de ses coups de coeur de la rentrée littéraire. Et, puisqu'il s'agit de la saison la plus prolifique dans le milieu de l'édition, les places valent cher, et sont une première occasion de se démarquer...
29/08/2025, 10:59
France Inter lance son « grand déploiement » : une saison placée sous le signe de l’expansion. « Peut-on encore élargir son audience quand on rassemble en moyenne plus de 7,2 millions de personnes chaque jour ? Oui », affirme Adèle Van Reeth, directrice de la première station de France.
28/08/2025, 18:18
Après Cent ans de solitude, Netflix adapte un autre livre culte latino-américain, Les mortes, de l’écrivain mexicain Jorge Ibargüengoitia. Prévue pour une sortie mondiale le 10 septembre 2025, la mini-série, réalisée par Luis Estrada, propose une plongée dans une affaire criminelle qui a marqué le Mexique des années 1960.
27/08/2025, 18:21
Parmi les 484 nouveautés comptabilisées par la radio pour cette rentrée, le jury de France Inter a choisi de mettre en avant dix romans coups de cœur. Cette sélection se compose de six romans français, dont trois signés par des écrivains confirmés et trois par des talents émergents, ainsi que quatre romans étrangers.
26/08/2025, 11:54
« Alors que l’actualité s’emballe et que les certitudes vacillent, France Culture aide toutes et tous à décrypter le réel pour appréhender le monde », affirme Emelie de Jong, directrice de France Culture, dans un communiqué de presse. Alors à l'aube de cette nouvelle rentrée, pour continuer de remplir la mission qu'elle s'est donnée, la station se dote de nouvelles émissions, parmi lesquelles la littérature occupe une place de choix.
26/08/2025, 11:29
La plateforme britannique BritBox a trouvé les acteurs principaux de sa future série Tommy & Tuppence, inspirée de l’œuvre d’Agatha Christie traduite en français par Robert Nobret. Antonia Thomas, Josh Dylan et Imelda Staunton incarneront les personnages principaux de cette adaptation en six épisodes, dont le tournage doit débuter cet automne.
25/08/2025, 11:47
Sur un sentier escarpé des Hautes‑Alpes, le murmure du vent s’élève, puis s’efface. Soudain, une chute, un cri, et le silence retombe, dense, pesant. Ce décor monumental, brut, devient le théâtre d’une confrontation intérieure — une rencontre où la justice, la trahison et la mémoire révolutionnaire s’affrontent dans le vertige d’une montagne éternelle.
22/08/2025, 18:06
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Commenter cet article