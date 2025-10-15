Le gang des Antillais : l’incroyable histoire de Loïc Léry racontée sur France 3

Né en Martinique dans une famille modeste, Loïc Léry est le troisième d’une fratrie de sept enfants. Son père est marin pêcheur, sa mère agent hospitalier. À 13 ans, dans le cadre du Bumidom — le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’Outre-mer —, il est envoyé à Paris, comme des milliers d’autres jeunes ultramarins dans les années 1970. Confronté au racisme et à la précarité, il quitte l’école à 15 ans, désorienté et livré à lui-même.

À 17 ans, il multiplie les petits boulots : balayeur, coursier, vendeur ou encore agent à l’hôpital Necker. Il fonde une famille, mais les difficultés économiques et l’isolement pèsent sur son quotidien. C’est dans ce contexte qu’il rejoint le « gang des Antillais », groupe tristement célèbre pour une série de braquages de bureaux de poste à la fin des années 1970 à Paris. Surnommé « le Colibri », Loïc Léry est arrêté le 12 octobre 1979.

Le déclenchement d’une renaissance

Incarcéré à Fleury-Mérogis en attente de son procès, Léry découvre la lecture et, à travers elle, une voie de transformation. Placé en isolement après une rixe, il se plonge dans les œuvres d’Angela Davis, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop et Aimé Césaire. Le directeur de la prison, intrigué par ces lectures, fait appel à Patrick Chamoiseau, alors éducateur social auprès des jeunes détenus. Ce dernier l’encourage à écrire : « Fais de la plume ton arme. »

Loïc Léry suit ce conseil à la lettre. Du fond de sa cellule, il noircit des cahiers entiers, sacrifiant les promenades quotidiennes à l’écriture. En décembre 1984, il achève Le gang des Antillais(Caraibeditions), roman inspiré de sa propre histoire, quelques semaines avant son procès. Après un transfert à la prison de Poissy, il obtient deux ans plus tard son retour en Martinique, où il tente de se reconstruire.

De l’ombre à la lumière : l’écrivain et son héritage

En Martinique, son livre rencontre un succès d’estime sans toutefois lui permettre d’en vivre. Léry reprend alors les métiers de ses parents : pêcheur comme son père, puis agent hospitalier comme sa mère. Mais l’écriture ne le quitte pas. En 2016, Le gang des Antillais est adapté au cinéma par Jean-Claude Barny, dans un film où le réalisateur mêle sa propre histoire à celle de l’écrivain martiniquais.

Aujourd’hui âgé de 64 ans, Loïc Léry partage son temps entre son emploi à l’hôpital de Fort-de-France et la rédaction de nouveaux romans policiers. Le documentaire de Sonia Medina et Stéphane Krausz lui consacre un portrait intime, « du flingue au stylo », retraçant quarante ans de résilience et de création. Diffusé sur France 3 et les plateformes de France Télévisions, il met en lumière un destin où la littérature devient un chemin de liberté.

Crédits photo : ©Zycopolis Productions - France.tv

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com