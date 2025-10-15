Lyon : une journée de rencontre autour des photographies vernaculaires

Longtemps confinée à la sphère privée, la photographie de l’intime occupe désormais une place grandissante dans les collections patrimoniales. Albums de famille, clichés d’amateurs, autoportraits du quotidien : autant d’images qui traduisent des pratiques sociales, des liens affectifs et des mémoires souvent invisibles.

Cette journée d’étude invitera à réfléchir sur les usages, les statuts et les enjeux de conservation de ces photographies vernaculaires. Comment les documenter ? Que révèlent-elles des dynamiques de transmission, des identités ou des migrations ? Et quel rôle jouent-elles dans la construction d’une mémoire collective ?

Ouverte à l’ensemble des professionnels du patrimoine, de la documentation, de la recherche et de la médiation, cette rencontre proposera un dialogue entre approches théoriques et retours d’expérience. Elle se déroulera à la Bibliothèque municipale de Lyon - Site Part-Dieu, l'entrée se fait par la porte Vivier-Merle. Inscription gratuite en remplissant le formulaire à cette adresse.

Programme

9h15-9h45 : Accueil café.



9h45-10h : Mot d’accueil, par Christelle Petit, responsable du département Documentation régionale et Dépôt légal, Bibliothèque municipale de Lyon et Laurent Bonzon, directeur, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture.

10h-10h30 : Conférence introductive. L’intime dans la photographie et dynamiques circulatoires des collections, par Rose Durr, doctorante en ethnologie et histoire de la photographie.

10h30-11h : Conférence. Le rôle des institutions culturelles dans la conservation des photographies intimes, par Sylvain Besson, directeur des collections du musée Nicéphore Niépce.

11h-11h15 : Questions.

11h15-12h15 : Table ronde 1. La mémoire de l’intime pour la mémoire collective, avec Domitille Blanco, Centre Max Weber ; Razmik Haboyan, Centre national de la mémoire arménienne.

12h15-13h45 : Pause déjeuner libre.



13h45-14h30 : Table ronde 2. Les donateurs et leurs liens avec les établissements culturels, avec la Conserverie de Metz ; Sonia Dollinger, directrice adjointe des Archives municipales de Lyon, et Pierre-Régis Dupuy, directeur des archives municipales et métropolitaines / Cinémathèque de Saint-Étienne.

14h30-14h45 : Temps d'échange.

14h45-15h15 : écrire à partir de photographies intimes, rencontre avec Zinaïda Polimenova autour de son livre Nucleus (Les éditions du Chemin de fer)

15h15-15h30 : Questions.

15h30-16h : Temps d'échange.

16h-16h45 : Spectacle. Familiarités de Nathalie Baudry.

16h45-17h : Conclusion, par David Cizeron, coordination culturelle, département Documentation régionale et Dépôt légal, Bibliothèque municipale de Lyon.

