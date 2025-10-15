La librairie nordique Bokbar s’installe à l’Institut suédois

Nichée habituellement sur la colline de Belleville, Bokbar s’invite pour quelques mois dans les murs de l’Institut suédois. Fidèle à son esprit nordique, la librairie propose une offre variée mêlant classiques, nouveautés, bandes dessinées et livres pour enfants. Cette initiative vise à faire découvrir au public parisien la richesse littéraire scandinave, entre grands auteurs et jeunes voix contemporaines.

La sélection de Bokbar s’accorde avec les temps forts de la saison culturelle de l’Institut. En octobre, les livres d’art contemporain accompagneront l’exposition de Tarik Kiswanson. En novembre, la photographie sera à l’honneur avec l’exposition collective Materials of Memories. Puis, à l’approche des fêtes, les beaux livres prendront place sur les tables pour inspirer les cadeaux de Noël.





Une installation désormais annuelle

Pour la deuxième année consécutive, Bokbar s’associe à l’Institut suédois afin d’investir ses espaces à l’automne. Cette librairie éphémère devient ainsi un rendez-vous régulier, célébrant les lettres et les esthétiques du Nord. « Les livres viennent habiter nos murs à la tombée des feuilles », résument les organisateurs, invitant le public à découvrir un lieu où littérature et art nordiques se rencontrent le temps d’une saison.

Crédits Illustration : Isabel Gaillard

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com