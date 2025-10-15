Harvey Awards : Patrick Horvath, Sarah Anderson et Kamome Shirahama primés

Aux côtés des Eisner Awards, les Harvey Awards font partie des récompenses les plus prestigieuses pour le 9e art, aux États-Unis. Lors de la New York Comic Con, organisée du 9 au 12 octobre derniers, ils ont été décernés, en respectant les votes de professionnels de l'édition.
Le 15/10/2025 à 16:56 par Antoine Oury
Publié le :
15/10/2025 à 16:56
Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath (IDW Publishing, traduit en français par Margot Negroni, Ankama)
Sarah’s Scribbles de Sarah Anderson (Go Comics)
The Cartoonists Club de Raina Telgemeier et Scott McCloud (Graphix, traduit en français par Fanny Soubiran sous le titre La bande des bédémaniacs, Rue de Sèvres)
Raised by Ghosts de Briana Loewinsohn (Fantagraphics)
Witch Hat Atelier de Kamome Shirahama, traduit par Stephen Kohler (Kodansha Comics, traduit en français par Fédoua Lamodière et Shuji Takizawa sous le titre L'Atelier des Sorciers, Pika)
À LIRE - Grand prix 2025, Anouk Ricard ne participera pas à l’édition 2026 du FIBD
Blacksad: They All Fall Down Part 2 de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, traduit par Diana Schutz et Brandon Kaner (Dark Horse Books, traduit en français par Christilla Vasserot sous le titre Alors, tout tombe. Seconde partie, Dargaud)
Superman (DC Studios), réalisé par James Gunn. D'après Superman (DC Comics), création de Jerry Siegel et Joe Schuster
Le palmarès complet de l'édition 2024 des Harvey Awards est accessible à cette adresse.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 10/01/2025
160 pages
Ankama éditions
19,95 €
Paru le 03/11/2023
56 pages
Dargaud
17,95 €
Paru le 22/01/2025
432 pages
Pika Edition
19,95 €
Paru le 10/09/2025
280 pages
Rue de Sèvres
16,00 €
