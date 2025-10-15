Harvey Awards : Patrick Horvath, Sarah Anderson et Kamome Shirahama primés

La palmarès complet des Harvey Awards 2025

Livre de l'année

Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath (IDW Publishing, traduit en français par Margot Negroni, Ankama)

Livre numérique de l'année

Sarah’s Scribbles de Sarah Anderson (Go Comics)

Meilleur titre jeunesse

The Cartoonists Club de Raina Telgemeier et Scott McCloud (Graphix, traduit en français par Fanny Soubiran sous le titre La bande des bédémaniacs, Rue de Sèvres)

Meilleur titre young adult

Raised by Ghosts de Briana Loewinsohn (Fantagraphics)

Meilleur manga

Witch Hat Atelier de Kamome Shirahama, traduit par Stephen Kohler (Kodansha Comics, traduit en français par Fédoua Lamodière et Shuji Takizawa sous le titre L'Atelier des Sorciers, Pika)

Meilleur titre international

Blacksad: They All Fall Down Part 2 de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, traduit par Diana Schutz et Brandon Kaner (Dark Horse Books, traduit en français par Christilla Vasserot sous le titre Alors, tout tombe. Seconde partie, Dargaud)

Meilleure adaptation

Superman (DC Studios), réalisé par James Gunn. D'après Superman (DC Comics), création de Jerry Siegel et Joe Schuster

